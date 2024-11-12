https://sarabic.ae/20241112/جذوع-خشبية-متفجرة-أفخاخ-نظام-كييف-لقتل-المدنيين-فيديو-1094711303.html
"جذوع خشبية متفجرة"... أفخاخ نظام كييف لقتل المدنيين... فيديو
"جذوع خشبية متفجرة"... أفخاخ نظام كييف لقتل المدنيين... فيديو
سبوتنيك عربي
تقوم وحدات القوات المسلحة الروسية في اتجاه دزيرجينسكي (توريتسكوي) في جمهورية دونيتسك العشبية بترك أو إسقاط أفخاخ مموهة في أغصان أشجار مكسورة على الطرق المؤدية... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T08:52+0000
2024-11-12T08:52+0000
2024-11-12T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الجندي: "يبدو وكأنه غصن عادي، وبنظرة فاحصة يظهر أن الغصن ملفوف بشريط لاصق وأسلاك، وبداخله مادة "تي إن تي"، والآن سنقوم بإزالته".وتمكنت القوات الروسية من تدمير الألغام على الفور بواسطة طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
"جذوع خشبية متفجرة"... أفخاخ نظام كييف لقتل المدنيين... فيديو
تقوم وحدات القوات المسلحة الروسية في اتجاه دزيرجينسكي (توريتسكوي) في جمهورية دونيتسك العشبية بترك أو إسقاط أفخاخ مموهة في أغصان أشجار مكسورة على الطرق المؤدية إلى مواقعها بمساعدة طائرات دون طيار، كما ذكر أحد الجنود الروس لوكالة "سبوتنيك".
وقال الجندي: "يبدو وكأنه غصن عادي، وبنظرة فاحصة يظهر أن الغصن ملفوف بشريط لاصق وأسلاك، وبداخله مادة "تي إن تي"، والآن سنقوم بإزالته".
وتمكنت القوات الروسية من تدمير الألغام على الفور بواسطة طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.