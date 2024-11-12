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القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241112/جذوع-خشبية-متفجرة-أفخاخ-نظام-كييف-لقتل-المدنيين-فيديو-1094711303.html
"جذوع خشبية متفجرة"... أفخاخ نظام كييف لقتل المدنيين... فيديو
"جذوع خشبية متفجرة"... أفخاخ نظام كييف لقتل المدنيين... فيديو
سبوتنيك عربي
تقوم وحدات القوات المسلحة الروسية في اتجاه دزيرجينسكي (توريتسكوي) في جمهورية دونيتسك العشبية بترك أو إسقاط أفخاخ مموهة في أغصان أشجار مكسورة على الطرق المؤدية... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T08:52+0000
2024-11-12T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الجندي: "يبدو وكأنه غصن عادي، وبنظرة فاحصة يظهر أن الغصن ملفوف بشريط لاصق وأسلاك، وبداخله مادة "تي إن تي"، والآن سنقوم بإزالته".وتمكنت القوات الروسية من تدمير الألغام على الفور بواسطة طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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"جذوع خشبية متفجرة"... أفخاخ نظام كييف لقتل المدنيين... فيديو

08:52 GMT 12.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تقوم وحدات القوات المسلحة الروسية في اتجاه دزيرجينسكي (توريتسكوي) في جمهورية دونيتسك العشبية بترك أو إسقاط أفخاخ مموهة في أغصان أشجار مكسورة على الطرق المؤدية إلى مواقعها بمساعدة طائرات دون طيار، كما ذكر أحد الجنود الروس لوكالة "سبوتنيك".
وقال الجندي: "يبدو وكأنه غصن عادي، وبنظرة فاحصة يظهر أن الغصن ملفوف بشريط لاصق وأسلاك، وبداخله مادة "تي إن تي"، والآن سنقوم بإزالته".
وتمكنت القوات الروسية من تدمير الألغام على الفور بواسطة طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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