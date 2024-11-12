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القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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فتاة تشعل النار في 3 سيارات وتظل بمكانها بلا خوف.. فيديو
فتاة تشعل النار في 3 سيارات وتظل بمكانها بلا خوف.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لقيام فتاة مجهولة بإحراق 3 سيارات متوقفة دون أن يتم التعرف إلى دوافعها. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحادث وقع في مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج المصرية، مشيرة إلى أن كاميرا مراقبة رصدت وقوف الفتاة دون خوف ودون أن تحاول الهرب عقب إشعال النار في السيارات الثلاث.وفي وقت لاحق، كشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية وأنها متغيبة عن أهلها منذ أشهر.
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نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن

فتاة تشعل النار في 3 سيارات وتظل بمكانها بلا خوف.. فيديو

09:18 GMT 12.11.2024
© Photo / Unsplash/ David Barrosسيارة محترقة
سيارة محترقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Photo / Unsplash/ David Barros
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لقيام فتاة مجهولة بإحراق 3 سيارات متوقفة دون أن يتم التعرف إلى دوافعها.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحادث وقع في مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج المصرية، مشيرة إلى أن كاميرا مراقبة رصدت وقوف الفتاة دون خوف ودون أن تحاول الهرب عقب إشعال النار في السيارات الثلاث.
وفي وقت لاحق، كشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية وأنها متغيبة عن أهلها منذ أشهر.
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