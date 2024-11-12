https://sarabic.ae/20241112/فتاة-تشعل-النار-في-3-سيارات-وتظل-بمكانها-بلا-خوف-فيديو-1094711763.html
فتاة تشعل النار في 3 سيارات وتظل بمكانها بلا خوف.. فيديو
فتاة تشعل النار في 3 سيارات وتظل بمكانها بلا خوف.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لقيام فتاة مجهولة بإحراق 3 سيارات متوقفة دون أن يتم التعرف إلى دوافعها. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T09:18+0000
2024-11-12T09:18+0000
2024-11-12T09:18+0000
نادي الفيديو
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094711839_0:444:2054:1599_1920x0_80_0_0_fe710962d00de71bd9edb7a680743e67.jpg
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحادث وقع في مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج المصرية، مشيرة إلى أن كاميرا مراقبة رصدت وقوف الفتاة دون خوف ودون أن تحاول الهرب عقب إشعال النار في السيارات الثلاث.وفي وقت لاحق، كشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية وأنها متغيبة عن أهلها منذ أشهر.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094711839_0:251:2054:1792_1920x0_80_0_0_62121371722ed353227be39472a8991a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن
فتاة تشعل النار في 3 سيارات وتظل بمكانها بلا خوف.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لقيام فتاة مجهولة بإحراق 3 سيارات متوقفة دون أن يتم التعرف إلى دوافعها.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحادث وقع في مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج المصرية، مشيرة إلى أن كاميرا مراقبة رصدت وقوف الفتاة دون خوف ودون أن تحاول الهرب عقب إشعال النار
في السيارات الثلاث.
وفي وقت لاحق، كشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية وأنها متغيبة عن أهلها منذ أشهر.