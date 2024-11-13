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https://sarabic.ae/20241113/بيتكوين-تتجاوز-90-ألف-دولار-لأول-مرة-على-الإطلاق-1094769825.html
بيتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق
بيتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق
سبوتنيك عربي
كسرت عملة بيتكوين المشفرة، اليوم الأربعاء، سعر 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق، محققة مكاسب بنسبة 5.1% خلال 24 ساعة. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T16:11+0000
2024-11-13T16:11+0000
اقتصاد
العالم
حول العالم
دونالد ترامب
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وتواصل العملة الرقمية ارتفاعها بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.وسجلت العملة ارتفاعات بأكثر من 35% منذ إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في أمريكا، فيما ارتفعت 113% منذ بداية العام الحالي.وتعول أسواق العملات المشفرة على وعود من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقواعد تشفير أكثر ودية وإنشاء مخزون استراتيجي من "بيتكوين" في الولايات المتحدة وتعزيز التعدين المحلي للرمز.وفي سوق الخيارات، تشير الرهانات على أن "بيتكوين" ستتجاوز 100 ألف دولار بنهاية العام.وتضاعفت قيمة "بيتكوين" منذ بداية العام بمساعدة الطلب القوي على صناديق ETF وخفض أسعار الفائدة من قبل "الفيدرالي".خلص محللون اقتصاديون وماليون إلى أن العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تتجه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخها وقد تخترق مستويات 100 ألف دولار أمريكي، مدفوعة بالتطورات السياسية الساخنة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.كما وعد ترامب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد تعدين كل عملات البيتكوين المتبقية في العالم في أمريكا.
https://sarabic.ae/20241106/بيتكوين-تسجل-مستوى-غير-مسبوق-وتتجاوز-الـ74-ألف-دولار-1094527643.html
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اقتصاد, العالم, حول العالم, دونالد ترامب
اقتصاد, العالم, حول العالم, دونالد ترامب

بيتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

16:11 GMT 13.11.2024
© REUTERS / Dado Ruvic عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
 عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© REUTERS / Dado Ruvic
تابعنا عبر
كسرت عملة بيتكوين المشفرة، اليوم الأربعاء، سعر 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق، محققة مكاسب بنسبة 5.1% خلال 24 ساعة.
وتواصل العملة الرقمية ارتفاعها بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.
وسجلت العملة ارتفاعات بأكثر من 35% منذ إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في أمريكا، فيما ارتفعت 113% منذ بداية العام الحالي.
وتعول أسواق العملات المشفرة على وعود من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقواعد تشفير أكثر ودية وإنشاء مخزون استراتيجي من "بيتكوين" في الولايات المتحدة وتعزيز التعدين المحلي للرمز.
العملة الرقمية الأم بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
مجتمع
"بيتكوين" تسجل مستوى غير مسبوق وتتجاوز الـ74 ألف دولار
6 نوفمبر, 04:04 GMT
وفي سوق الخيارات، تشير الرهانات على أن "بيتكوين" ستتجاوز 100 ألف دولار بنهاية العام.
وتضاعفت قيمة "بيتكوين" منذ بداية العام بمساعدة الطلب القوي على صناديق ETF وخفض أسعار الفائدة من قبل "الفيدرالي".
خلص محللون اقتصاديون وماليون إلى أن العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تتجه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخها وقد تخترق مستويات 100 ألف دولار أمريكي، مدفوعة بالتطورات السياسية الساخنة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.
كما وعد ترامب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد تعدين كل عملات البيتكوين المتبقية في العالم في أمريكا.
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