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https://sarabic.ae/20241106/بيتكوين-تسجل-مستوى-غير-مسبوق-وتتجاوز-الـ74-ألف-دولار-1094527643.html
"بيتكوين" تسجل مستوى غير مسبوق وتتجاوز الـ74 ألف دولار
"بيتكوين" تسجل مستوى غير مسبوق وتتجاوز الـ74 ألف دولار
سبوتنيك عربي
فقزت قيمة العملة الرقمية "بيتكوين" المشفرة عتبة الـ 74 ألف دولار، اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، ، وذلك في أعقاب ظهور نتائج أولية للانتخابات... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T04:04+0000
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ووفقاً لبيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 10% بالمئة متجاوزة مستويات الـ 74 ألف دولار.يذكر ان الرقم القياسي السابق 73.777 دولارًا، والذي تم الوصول إليه في 14 مار الماضي، وفقًا لبيانات البورصة.وتمثل حصة "بيتكوين" ما يقرب من 67.7 % من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.ويتوقع المستثمرون أن يشهد تداول البيتكوين تقلبات كبيرة حتى يتم إعلان الفائز. ومن المتوقع أن يؤدي فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى انخفاض في قيمة البيتكوين، في حين يتوقع المتداولون ارتفاعًا في السعر في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب.الجزائر تكشف عن كتلة الأجور في مشروع قانون المالية لعام 20254 دول عربية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

"بيتكوين" تسجل مستوى غير مسبوق وتتجاوز الـ74 ألف دولار

04:04 GMT 06.11.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالعملة الرقمية الأم بيتكوين
العملة الرقمية الأم بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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فقزت قيمة العملة الرقمية "بيتكوين" المشفرة عتبة الـ 74 ألف دولار، اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، ، وذلك في أعقاب ظهور نتائج أولية للانتخابات الأميركية.
ووفقاً لبيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 10% بالمئة متجاوزة مستويات الـ 74 ألف دولار.

ارتفعت شركة "Coinbase" المشغلة للبورصة بنسبة 3 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات العمل، بينما تقدمت "MicroStrategy" بنسبة 4 بالمئة.

يذكر ان الرقم القياسي السابق 73.777 دولارًا، والذي تم الوصول إليه في 14 مار الماضي، وفقًا لبيانات البورصة.وتمثل حصة "بيتكوين" ما يقرب من 67.7 % من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.
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ويتوقع المستثمرون أن يشهد تداول البيتكوين تقلبات كبيرة حتى يتم إعلان الفائز. ومن المتوقع أن يؤدي فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى انخفاض في قيمة البيتكوين، في حين يتوقع المتداولون ارتفاعًا في السعر في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب.
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