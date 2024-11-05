شركة عربية تستحوذ على 95% من عملاق تقديم خدمات الطاقة الأمريكية

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
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شركة عربية تستحوذ على 95% من عملاق تقديم خدمات الطاقة الأمريكية
شركة عربية تستحوذ على 95% من عملاق تقديم خدمات الطاقة الأمريكية
سبوتنيك عربي
تمكنت إحدى الشركات العربية من الاستحواذ على حصة تقترب من 95% من شركة أمريكية متخصصة في مجال تقديم خدمات قطاع الطاقة. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T07:51+0000
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استحوذت شركة "إنيرسول" الإماراتية على حصة تقترب من 95% من شركة "ديب ويل سيرفسيز" الأمريكية، المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة.وقالت الشركة الإماراتية، يوم أمس الاثنين، إنها استحوذت على حصة ضخمة من شركة "ديب ويل سيرفسيز" الأمريكية، المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة.ووفقا لتقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإنه من المقرر أن تدفع شركة "إنيرسول" الإماراتية نحو 819 مليون درهم (222.98 مليون دولار أمريكي)، مقابل الاستحواذ على حصة تبلغ 95% من شركة خدمات الطاقة الأمريكية، التي تعمل داخل الإمارات.وبحسب التقارير، التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن الشركة الأمريكية ستسهم من خلال شركة "إنيرسول" الإماراتية في تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية داخل الدولة الخليجية.ومن المقرر أن تؤدي الشركة الأمريكية دورها، من خلال دعم الشركات التابعة لـ"إنيرسول" لتنفيذ عقد بقيمة 6.24 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، لحفر 144 بئرًا لصالح مجموعة "أدنوك" الإماراتية، الذي فازت به شركة "أدنوك" للحفر مؤخرًا.يذكر أن شركة "إنيرسول" هي مشروع مشترك تأسس بالتعاون بين شركتي "أدنوك" للحفر و"ألفا ظبي" القابضة الإماراتيين، وهي متخصصة في مشروعات الطاقة التقليدية وغير التقليدية.بقدرات فريدة... مدينة عربية تدشن أول سفينة ذاتية القيادة صديقة للبيئة4 دول عربية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

شركة عربية تستحوذ على 95% من عملاق تقديم خدمات الطاقة الأمريكية

07:51 GMT 05.11.2024
© AP Photo / David J. Phillipمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / David J. Phillip
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تمكنت إحدى الشركات العربية من الاستحواذ على حصة تقترب من 95% من شركة أمريكية متخصصة في مجال تقديم خدمات قطاع الطاقة.
استحوذت شركة "إنيرسول" الإماراتية على حصة تقترب من 95% من شركة "ديب ويل سيرفسيز" الأمريكية، المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة.
وقالت الشركة الإماراتية، يوم أمس الاثنين، إنها استحوذت على حصة ضخمة من شركة "ديب ويل سيرفسيز" الأمريكية، المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة.
ووفقا لتقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإنه من المقرر أن تدفع شركة "إنيرسول" الإماراتية نحو 819 مليون درهم (222.98 مليون دولار أمريكي)، مقابل الاستحواذ على حصة تبلغ 95% من شركة خدمات الطاقة الأمريكية، التي تعمل داخل الإمارات.
صورة لأحد تطبيقات الذكاء الصناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
مجتمع
شبكات عصبونية ذكية من روسيا في الإمارات
30 أكتوبر, 13:53 GMT
وبحسب التقارير، التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن الشركة الأمريكية ستسهم من خلال شركة "إنيرسول" الإماراتية في تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية داخل الدولة الخليجية.
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
خبير اقتصادي: روسيا والإمارات تسعيان إلى تحقيق رفاهية العالم
22 أكتوبر, 06:59 GMT
ومن المقرر أن تؤدي الشركة الأمريكية دورها، من خلال دعم الشركات التابعة لـ"إنيرسول" لتنفيذ عقد بقيمة 6.24 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، لحفر 144 بئرًا لصالح مجموعة "أدنوك" الإماراتية، الذي فازت به شركة "أدنوك" للحفر مؤخرًا.
يذكر أن شركة "إنيرسول" هي مشروع مشترك تأسس بالتعاون بين شركتي "أدنوك" للحفر و"ألفا ظبي" القابضة الإماراتيين، وهي متخصصة في مشروعات الطاقة التقليدية وغير التقليدية.
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