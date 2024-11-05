https://sarabic.ae/20241105/شركة-عربية-تستحوذ-على-95-من-عملاق-تقديم-خدمات-الطاقة-الأمريكية-------1094491224.html
شركة عربية تستحوذ على 95% من عملاق تقديم خدمات الطاقة الأمريكية
شركة عربية تستحوذ على 95% من عملاق تقديم خدمات الطاقة الأمريكية
سبوتنيك عربي
تمكنت إحدى الشركات العربية من الاستحواذ على حصة تقترب من 95% من شركة أمريكية متخصصة في مجال تقديم خدمات قطاع الطاقة. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T07:51+0000
2024-11-05T07:51+0000
2024-11-05T07:51+0000
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استحوذت شركة "إنيرسول" الإماراتية على حصة تقترب من 95% من شركة "ديب ويل سيرفسيز" الأمريكية، المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة.وقالت الشركة الإماراتية، يوم أمس الاثنين، إنها استحوذت على حصة ضخمة من شركة "ديب ويل سيرفسيز" الأمريكية، المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة.ووفقا لتقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإنه من المقرر أن تدفع شركة "إنيرسول" الإماراتية نحو 819 مليون درهم (222.98 مليون دولار أمريكي)، مقابل الاستحواذ على حصة تبلغ 95% من شركة خدمات الطاقة الأمريكية، التي تعمل داخل الإمارات.وبحسب التقارير، التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن الشركة الأمريكية ستسهم من خلال شركة "إنيرسول" الإماراتية في تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية داخل الدولة الخليجية.ومن المقرر أن تؤدي الشركة الأمريكية دورها، من خلال دعم الشركات التابعة لـ"إنيرسول" لتنفيذ عقد بقيمة 6.24 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، لحفر 144 بئرًا لصالح مجموعة "أدنوك" الإماراتية، الذي فازت به شركة "أدنوك" للحفر مؤخرًا.يذكر أن شركة "إنيرسول" هي مشروع مشترك تأسس بالتعاون بين شركتي "أدنوك" للحفر و"ألفا ظبي" القابضة الإماراتيين، وهي متخصصة في مشروعات الطاقة التقليدية وغير التقليدية.بقدرات فريدة... مدينة عربية تدشن أول سفينة ذاتية القيادة صديقة للبيئة4 دول عربية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
شركة عربية تستحوذ على 95% من عملاق تقديم خدمات الطاقة الأمريكية
تمكنت إحدى الشركات العربية من الاستحواذ على حصة تقترب من 95% من شركة أمريكية متخصصة في مجال تقديم خدمات قطاع الطاقة.
استحوذت شركة "إنيرسول" الإماراتية على حصة تقترب من 95% من شركة "ديب ويل سيرفسيز" الأمريكية، المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة.
وقالت الشركة الإماراتية، يوم أمس الاثنين، إنها استحوذت على حصة ضخمة من شركة "ديب ويل سيرفسيز" الأمريكية، المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة.
ووفقا لتقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإنه من المقرر أن تدفع شركة "إنيرسول" الإماراتية نحو 819 مليون درهم (222.98 مليون دولار أمريكي)، مقابل الاستحواذ على حصة تبلغ 95% من شركة خدمات الطاقة الأمريكية، التي تعمل داخل الإمارات.
وبحسب التقارير، التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن الشركة الأمريكية ستسهم من خلال شركة "إنيرسول" الإماراتية في تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية داخل الدولة الخليجية.
ومن المقرر أن تؤدي الشركة الأمريكية دورها، من خلال دعم الشركات التابعة لـ"إنيرسول" لتنفيذ عقد بقيمة 6.24 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، لحفر 144 بئرًا لصالح مجموعة "أدنوك" الإماراتية،
الذي فازت به شركة "أدنوك" للحفر مؤخرًا.
يذكر أن شركة "إنيرسول" هي مشروع مشترك تأسس بالتعاون بين شركتي "أدنوك" للحفر و"ألفا ظبي" القابضة الإماراتيين،
وهي متخصصة في مشروعات الطاقة التقليدية وغير التقليدية.