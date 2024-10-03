https://sarabic.ae/20241003/دولتان-عربيتان-ضمن-قائمة-أكثر-الدول-شعبية-للسياحة-في-أكتوبر-الجاري-1093404981.html
دولتان عربيتان ضمن قائمة أكثر الدول شعبية للسياحة في أكتوبر الجاري
دولتان عربيتان ضمن قائمة أكثر الدول شعبية للسياحة في أكتوبر الجاري
سبوتنيك عربي
يعد فصل الخريف من أفضل الأوقات للاستمتاع بتجارب سياحية مميزة ضمن أجواء معتدلة وأسعار أقل تكلفة، سواء للسفر المنفرد أو بصحبة العائلة. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T15:03+0000
2024-10-03T15:03+0000
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وفي هذا الصدد، نشرت رابطة منظمي الرحلات السياحية (ATOR)، تقريرا حول وجهات بحث وحجز الجولات السياحية حول العالم، منذ بداية الخريف الجاري، حيث كانت البلدان ذات المناخ الدافئ بشكل عام والعربية بشكل خاص، الوجهة الأكثر طلبا للسياح.وأما فيما يخص البلدان الأقل حظا بالوجهات السياحية، خلال هذه الفترة، لفت التقرير إلى انخفاض عدد المسافرين المنظمين إلى تركيا.يذكر أن قطاع السياحة يشكل جزءا حيويا من الاقتصاد العالمي، حيث يُجذب ملايين الزوار كل عام إلى وجهات مختلفة حول العالم، ما يساعد في ترتيب اقتصادات العالم، وتستند شهرة الدول السياحية إلى عوامل متعددة مثل الجمال الطبيعي، الثقافة والتاريخ، البنية التحتية.
https://sarabic.ae/20240625/دولتان-عربيتان-إحداهما-أفريقية-ضمن-أفضل-30-وجهة-سفر-سياحية--1090169435.html
https://sarabic.ae/20240808/العرب-حلوا-محل-الأوروبيين-ارتفاع-عدد-السياح-الأجانب-في-روسيا-1091537123.html
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السياحة, قطاع السياحة, روسيا, مصر, أخبار الأمارات, تايلند
السياحة, قطاع السياحة, روسيا, مصر, أخبار الأمارات, تايلند
دولتان عربيتان ضمن قائمة أكثر الدول شعبية للسياحة في أكتوبر الجاري
يعد فصل الخريف من أفضل الأوقات للاستمتاع بتجارب سياحية مميزة ضمن أجواء معتدلة وأسعار أقل تكلفة، سواء للسفر المنفرد أو بصحبة العائلة.
وفي هذا الصدد، نشرت رابطة منظمي الرحلات السياحية (ATOR)، تقريرا حول وجهات بحث وحجز الجولات السياحية حول العالم، منذ بداية الخريف الجاري، حيث كانت البلدان ذات المناخ الدافئ بشكل عام والعربية بشكل خاص، الوجهة الأكثر طلبا للسياح.
وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة الحجوزات في المنتجعات المصرية من 12 إلى 17%، أي بزيادة قدرها 5%، وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفعت نسبة الحجوزات أيضا من 9 إلى 12%، بزيادة تصل لـ3%.
وأشار تقرير الرابطة إلى أن "36% من المسافرين سيتوجه إلى تركيا، و22% إلى روسيا، و17% إلى منتجعات البحر الأحمر، كما دفع 8% من السياح تكاليف العطلات في الإمارات العربية المتحدة، و7% في تايلاند".
ورصد التقرير وجود شعبية كبيرة للسياحة في تايلاند وجزر المالديف وكوبا وفيتنام، كوجهات شتوية، بعد انتهاء موسم الصيف.
وأما فيما يخص البلدان الأقل حظا بالوجهات السياحية، خلال هذه الفترة، لفت التقرير إلى انخفاض عدد المسافرين المنظمين إلى تركيا.
يذكر أن قطاع السياحة يشكل جزءا حيويا من الاقتصاد العالمي، حيث يُجذب ملايين الزوار كل عام إلى وجهات مختلفة حول العالم، ما يساعد في ترتيب اقتصادات العالم، وتستند شهرة الدول السياحية إلى عوامل متعددة مثل الجمال الطبيعي، الثقافة والتاريخ، البنية التحتية.