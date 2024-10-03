دولتان عربيتان ضمن قائمة أكثر الدول شعبية للسياحة في أكتوبر الجاري

عربي
القوات الروسية تحرر مدينة أوغليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241003/دولتان-عربيتان-ضمن-قائمة-أكثر-الدول-شعبية-للسياحة-في-أكتوبر-الجاري-1093404981.html
دولتان عربيتان ضمن قائمة أكثر الدول شعبية للسياحة في أكتوبر الجاري
دولتان عربيتان ضمن قائمة أكثر الدول شعبية للسياحة في أكتوبر الجاري
سبوتنيك عربي
يعد فصل الخريف من أفضل الأوقات للاستمتاع بتجارب سياحية مميزة ضمن أجواء معتدلة وأسعار أقل تكلفة، سواء للسفر المنفرد أو بصحبة العائلة. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
السياحة
قطاع السياحة
روسيا
مصر
أخبار الأمارات
تايلند
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وفي هذا الصدد، نشرت رابطة منظمي الرحلات السياحية (ATOR)، تقريرا حول وجهات بحث وحجز الجولات السياحية حول العالم، منذ بداية الخريف الجاري، حيث كانت البلدان ذات المناخ الدافئ بشكل عام والعربية بشكل خاص، الوجهة الأكثر طلبا للسياح.وأما فيما يخص البلدان الأقل حظا بالوجهات السياحية، خلال هذه الفترة، لفت التقرير إلى انخفاض عدد المسافرين المنظمين إلى تركيا.يذكر أن قطاع السياحة يشكل جزءا حيويا من الاقتصاد العالمي، حيث يُجذب ملايين الزوار كل عام إلى وجهات مختلفة حول العالم، ما يساعد في ترتيب اقتصادات العالم، وتستند شهرة الدول السياحية إلى عوامل متعددة مثل الجمال الطبيعي، الثقافة والتاريخ، البنية التحتية.
https://sarabic.ae/20240625/دولتان-عربيتان-إحداهما-أفريقية-ضمن-أفضل-30-وجهة-سفر-سياحية--1090169435.html
https://sarabic.ae/20240808/العرب-حلوا-محل-الأوروبيين-ارتفاع-عدد-السياح-الأجانب-في-روسيا-1091537123.html
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السياحة, قطاع السياحة, روسيا, مصر, أخبار الأمارات, تايلند
السياحة, قطاع السياحة, روسيا, مصر, أخبار الأمارات, تايلند

دولتان عربيتان ضمن قائمة أكثر الدول شعبية للسياحة في أكتوبر الجاري

15:03 GMT 03.10.2024
© Photo / Unsplash/Drif Riadhسياحة
سياحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Photo / Unsplash/Drif Riadh
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يعد فصل الخريف من أفضل الأوقات للاستمتاع بتجارب سياحية مميزة ضمن أجواء معتدلة وأسعار أقل تكلفة، سواء للسفر المنفرد أو بصحبة العائلة.
وفي هذا الصدد، نشرت رابطة منظمي الرحلات السياحية (ATOR)، تقريرا حول وجهات بحث وحجز الجولات السياحية حول العالم، منذ بداية الخريف الجاري، حيث كانت البلدان ذات المناخ الدافئ بشكل عام والعربية بشكل خاص، الوجهة الأكثر طلبا للسياح.

وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة الحجوزات في المنتجعات المصرية من 12 إلى 17%، أي بزيادة قدرها 5%، وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفعت نسبة الحجوزات أيضا من 9 إلى 12%، بزيادة تصل لـ3%.

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25 يونيو, 14:25 GMT

وأشار تقرير الرابطة إلى أن "36% من المسافرين سيتوجه إلى تركيا، و22% إلى روسيا، و17% إلى منتجعات البحر الأحمر، كما دفع 8% من السياح تكاليف العطلات في الإمارات العربية المتحدة، و7% في تايلاند".

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8 أغسطس, 10:37 GMT

ورصد التقرير وجود شعبية كبيرة للسياحة في تايلاند وجزر المالديف وكوبا وفيتنام، كوجهات شتوية، بعد انتهاء موسم الصيف.

وأما فيما يخص البلدان الأقل حظا بالوجهات السياحية، خلال هذه الفترة، لفت التقرير إلى انخفاض عدد المسافرين المنظمين إلى تركيا.
يذكر أن قطاع السياحة يشكل جزءا حيويا من الاقتصاد العالمي، حيث يُجذب ملايين الزوار كل عام إلى وجهات مختلفة حول العالم، ما يساعد في ترتيب اقتصادات العالم، وتستند شهرة الدول السياحية إلى عوامل متعددة مثل الجمال الطبيعي، الثقافة والتاريخ، البنية التحتية.
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