https://sarabic.ae/20241029/بقدرات-فريدة-مدينة-عربية-تدشن-أول-سفينة-ذاتية-القيادة-صديقة-للبيئة-1094280346.html

بقدرات فريدة... مدينة عربية تدشن أول سفينة ذاتية القيادة صديقة للبيئة

بقدرات فريدة... مدينة عربية تدشن أول سفينة ذاتية القيادة صديقة للبيئة

سبوتنيك عربي

أفادت شركة عربية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق أول سفينة ذاتية القيادة يتم التحكم بها عن بعد بهدف المساعدة في عمليات البحث والتجارب في المياه. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T13:02+0000

2024-10-29T13:02+0000

2024-10-29T13:03+0000

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وأعلنت شركة "سفين للخدمات تحت سطح البحر" الإماراتية، وهي جزء من القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق "سفين جرين"، وهي سفينة ذاتية القيادة، لديها إمكانيات في تقديم بيانات جيوفيزيائية وفق أعلى المعايير التجارية والكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ويمكن لهذه السفينة المتطورة العمل على مسافة تبعد عن الشاطئ 200 ميل بحري، وجمع بيانات جيوفيزيائية وهيدروغرافية عالية الدقّة، وضمن الحد الأدنى من التأثير البيئي، ما يعكس حجم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات تحت سطح البحر في الإمارات.ويتم التحكم بهذه السفينة المبتكرة من مركز تشغيل عن بعد على اليابسة باستخدام تقنيات الملاحة والسلامة المتقدّمة، ما يضمن استمرار العمليات بشكل آمن وسلس.وتعمل "سفين غرين"، بالطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100% أو بالوقود الحيوي، وتنتج 10% فقط من الانبعاثات مقارنةً بالانبعاثات التي تنتجها مثيلاتها من السفن التقليدية، ما يضمن تحقيق انخفاضاً كبيراً في البصمة الكربونية.وقال الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن في مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن عمار الشيبة في تصريح نقلته وكالة "وام": "يمثل إطلاق "سفين غرين" إنجازاً بارزاً يعكس التزامنا بالاستدامة والابتكار التكنولوجي في آن واحد."وقد خضعت السفينة لاختبارات مكثفة في بحر الشمال وذلك قبل تشغيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة .بالإضافة إلى ذلك، تسمح المرونة التشغيلية للسفينة بتقديم خدمة لقطاعات متعددة، بما في ذلك النفط والغاز وحقول توليد طاقة الرياح، وحقول التنقيب عن المعادن في أعماق البحار، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة.يذكر أن شركة "سفين للخدمات تحت سطح البحر"، تعتبر مشروعا مشتركا بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة "إن إم دي سي"، المتخصصة في تقديم خدمات بحرية استثنائية، وحلول مخصصة لتعزيز أنشطة التخطيط والهندسة والبناء، وأنشطة التركيب لمشاريع الهندسة والتوريد والبناء البحرية الكبرى.شويغو: سنوفر توريد اليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة

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