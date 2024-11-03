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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20241103/أول-دولة-عربية-تفوز-بعضوية-مجلس-إدارة-اللجنة-الكهروتقنية-الدولية-1094441830.html
أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية
أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية
سبوتنيك عربي
حققت دولة عربية إنجازا استثنائيا، بفوزها بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية للفترة 2025 – 2027. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T07:50+0000
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وأصبحت الإمارات العربية المتحده أول دولة عربية تحصل على عضوية المجلس، بعد أن حصدت إجماع أصوات الدول الأعضاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد الأسبوع الماضي، في مدينة أدنبرة في المملكة المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).من ناحيته، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، أن "الفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية "IEC" يعد إنجازا متميزا لدولة الإمارات، كأول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس الإدارة بإجماع أصوات المشاركين".وتابع، منوّهًا بأن "كل تقدم تحققه دولة الإمارات يأتي بفضل رؤية القيادة، وحرصها على دعم بناء الخبرات ورفع الكفاءة والارتقاء بالأداء في جميع القطاعات".وذكرت وكالة "وام" الإماراتية بأن "اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) تعد من أكبر المؤسسات الدولية الرائدة في وضع وتطوير المواصفات القياسية الخاصة بقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات ذات الصلة، وتهدف إلى تسهيل التجارة الدولية في المنتجات والخدمات، من خلال وضع مواصفات دولية تضمن الجودة والسلامة، وبرامج تقييم المطابقة، ويسمح للمصنعين بإنتاج منتجات ذات جودة وأداء متقدم، وتعتبر المواصفات الصادرة عنها أحد أهم المواصفات الدولية المعتد بها قي قطاع الكهرباء والأكثر موثوقية".وأوضحت أنه يتم استخدام مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)على نطاق واسع في إنتاج المعدات المستخدمة في أجهزة نقل وتوزيع الطاقة إلى الأجهزة المنزلية والمعدات المكتبية، وأشباه الموصلات، والألياف الضوئية، والبطاريات، والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا النانو والطاقة البحرية، والإلكترونيات، والتوافق الكهرومغناطيسي، والتكنولوجيا الطبية، والسلامة والبيئة، وغيرها من المجالات.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات

أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية

07:50 GMT 03.11.2024 (تم التحديث: 07:57 GMT 03.11.2024)
© Photo / Unsplash/ Anne Nygårdلوحة دائرة إلكترونية
لوحة دائرة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
لوحة دائرة إلكترونية
© Photo / Unsplash/ Anne Nygård
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حققت دولة عربية إنجازا استثنائيا، بفوزها بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية للفترة 2025 – 2027.
وأصبحت الإمارات العربية المتحده أول دولة عربية تحصل على عضوية المجلس، بعد أن حصدت إجماع أصوات الدول الأعضاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد الأسبوع الماضي، في مدينة أدنبرة في المملكة المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
من ناحيته، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، أن "الفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية "IEC" يعد إنجازا متميزا لدولة الإمارات، كأول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس الإدارة بإجماع أصوات المشاركين".
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وتابع، منوّهًا بأن "كل تقدم تحققه دولة الإمارات يأتي بفضل رؤية القيادة، وحرصها على دعم بناء الخبرات ورفع الكفاءة والارتقاء بالأداء في جميع القطاعات".

ولفت الجابر إلى أن فوز الإمارات بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية، يأتي بعد فوزها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس "ISO".

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية بأن "اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) تعد من أكبر المؤسسات الدولية الرائدة في وضع وتطوير المواصفات القياسية الخاصة بقطاعات الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات ذات الصلة، وتهدف إلى تسهيل التجارة الدولية في المنتجات والخدمات، من خلال وضع مواصفات دولية تضمن الجودة والسلامة، وبرامج تقييم المطابقة، ويسمح للمصنعين بإنتاج منتجات ذات جودة وأداء متقدم، وتعتبر المواصفات الصادرة عنها أحد أهم المواصفات الدولية المعتد بها قي قطاع الكهرباء والأكثر موثوقية".
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وأوضحت أنه يتم استخدام مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)على نطاق واسع في إنتاج المعدات المستخدمة في أجهزة نقل وتوزيع الطاقة إلى الأجهزة المنزلية والمعدات المكتبية، وأشباه الموصلات، والألياف الضوئية، والبطاريات، والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا النانو والطاقة البحرية، والإلكترونيات، والتوافق الكهرومغناطيسي، والتكنولوجيا الطبية، والسلامة والبيئة، وغيرها من المجالات.
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