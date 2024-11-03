دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان

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حاكم مقاطعة روستوف الروسية: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء المنطقة
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الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
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17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مساحة حرة
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
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https://sarabic.ae/20241103/دولة-عربية-يثق-شعبها-في-الجيش-والأمن-والقضاء-أكثر-من-الحكومة-والبرلمان-1094439456.html
دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان
دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة استطلاعية حديثة أن دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T03:39+0000
2024-11-03T03:39+0000
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وأفادت صحيفة هسبريس، أمس السبت، بأن 72 % من المغاربة يثقون بشكل كبير في المؤسسة العسكرية للمملكة المغربية، وثقتهم في الشرطة بلغت 67 %، فيما أكد 61 % منهم ثقتهم في المحاكم والنظام القضائي للمملكة.وأوضحت الصحيفة أن تلك النتائج جاءت في دراسة استطلاعية حديثة نشرتها شبكة "أفروبارومتر" المتخصصة في استطلاعات الرأي في القارة الأفريقية حول ثقة المواطنين الأفارقة في مؤسسات دولهم.وسجلت الدراسة نفسها انخفاضا في مستوى الثقة في البرلمان المغربي، إذ عبر ربع المواطنين المغاربة فقط عن ثقتهم في هذه المؤسسة التشريعية، والنسبة ذاتها للمجالس المحلية التي لم تتجاوز نسبة الثقة بها حاجز 22 %.وأشارت الدراسة الجديدة إلى ارتفاع نسبة ثقة المغاربة في محاكم بلادهم بنسبة 27 نقطة مئوية ما بين عامي 2011 - 2023، ما جعلهم يحتلوا المرتبة الأولى على الصعيد الأفريقي من حيث تطور مؤشر ثقة المواطنين الأفارقة في الأنظمة القضائية في بلدانهم.
https://sarabic.ae/20210929/المحكمة-الأوروبية-تلغي-اتفاقين-بين-الاتحاد-الأوروبي-والمغرب-والأخيرة-ترد-1050286950.html
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منوعات, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
منوعات, الأخبار, أخبار المغرب اليوم

دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان

03:39 GMT 03.11.2024
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingeyالقضاء
القضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingey
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أكدت دراسة استطلاعية حديثة أن دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان.
وأفادت صحيفة هسبريس، أمس السبت، بأن 72 % من المغاربة يثقون بشكل كبير في المؤسسة العسكرية للمملكة المغربية، وثقتهم في الشرطة بلغت 67 %، فيما أكد 61 % منهم ثقتهم في المحاكم والنظام القضائي للمملكة.
المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2021
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29 سبتمبر 2021, 11:00 GMT
وأوضحت الصحيفة أن تلك النتائج جاءت في دراسة استطلاعية حديثة نشرتها شبكة "أفروبارومتر" المتخصصة في استطلاعات الرأي في القارة الأفريقية حول ثقة المواطنين الأفارقة في مؤسسات دولهم.
وسجلت الدراسة نفسها انخفاضا في مستوى الثقة في البرلمان المغربي، إذ عبر ربع المواطنين المغاربة فقط عن ثقتهم في هذه المؤسسة التشريعية، والنسبة ذاتها للمجالس المحلية التي لم تتجاوز نسبة الثقة بها حاجز 22 %.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى ارتفاع نسبة ثقة المغاربة في محاكم بلادهم بنسبة 27 نقطة مئوية ما بين عامي 2011 - 2023، ما جعلهم يحتلوا المرتبة الأولى على الصعيد الأفريقي من حيث تطور مؤشر ثقة المواطنين الأفارقة في الأنظمة القضائية في بلدانهم.
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