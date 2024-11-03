https://sarabic.ae/20241103/دولة-عربية-يثق-شعبها-في-الجيش-والأمن-والقضاء-أكثر-من-الحكومة-والبرلمان-1094439456.html
دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان
دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة استطلاعية حديثة أن دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T03:39+0000
2024-11-03T03:39+0000
2024-11-03T03:39+0000
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وأفادت صحيفة هسبريس، أمس السبت، بأن 72 % من المغاربة يثقون بشكل كبير في المؤسسة العسكرية للمملكة المغربية، وثقتهم في الشرطة بلغت 67 %، فيما أكد 61 % منهم ثقتهم في المحاكم والنظام القضائي للمملكة.وأوضحت الصحيفة أن تلك النتائج جاءت في دراسة استطلاعية حديثة نشرتها شبكة "أفروبارومتر" المتخصصة في استطلاعات الرأي في القارة الأفريقية حول ثقة المواطنين الأفارقة في مؤسسات دولهم.وسجلت الدراسة نفسها انخفاضا في مستوى الثقة في البرلمان المغربي، إذ عبر ربع المواطنين المغاربة فقط عن ثقتهم في هذه المؤسسة التشريعية، والنسبة ذاتها للمجالس المحلية التي لم تتجاوز نسبة الثقة بها حاجز 22 %.وأشارت الدراسة الجديدة إلى ارتفاع نسبة ثقة المغاربة في محاكم بلادهم بنسبة 27 نقطة مئوية ما بين عامي 2011 - 2023، ما جعلهم يحتلوا المرتبة الأولى على الصعيد الأفريقي من حيث تطور مؤشر ثقة المواطنين الأفارقة في الأنظمة القضائية في بلدانهم.
https://sarabic.ae/20210929/المحكمة-الأوروبية-تلغي-اتفاقين-بين-الاتحاد-الأوروبي-والمغرب-والأخيرة-ترد-1050286950.html
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منوعات, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
منوعات, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان
أكدت دراسة استطلاعية حديثة أن دولة عربية يثق شعبها في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان.
وأفادت صحيفة
هسبريس، أمس السبت، بأن 72 % من المغاربة يثقون بشكل كبير في المؤسسة العسكرية للمملكة المغربية، وثقتهم في الشرطة بلغت 67 %، فيما أكد 61 % منهم ثقتهم في المحاكم والنظام القضائي للمملكة.
29 سبتمبر 2021, 11:00 GMT
وأوضحت الصحيفة أن تلك النتائج جاءت في دراسة استطلاعية حديثة نشرتها شبكة "أفروبارومتر" المتخصصة في استطلاعات الرأي في القارة الأفريقية
حول ثقة المواطنين الأفارقة في مؤسسات دولهم.
وسجلت الدراسة نفسها انخفاضا في مستوى الثقة في البرلمان المغربي، إذ عبر ربع المواطنين المغاربة فقط عن ثقتهم في هذه المؤسسة التشريعية، والنسبة ذاتها للمجالس المحلية التي لم تتجاوز نسبة الثقة بها حاجز 22 %.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى ارتفاع نسبة ثقة المغاربة
في محاكم بلادهم بنسبة 27 نقطة مئوية ما بين عامي 2011 - 2023، ما جعلهم يحتلوا المرتبة الأولى على الصعيد الأفريقي من حيث تطور مؤشر ثقة المواطنين الأفارقة في الأنظمة القضائية في بلدانهم.