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بوتين وبن سلمان يؤكدان على نهجين متطابقين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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خبير لـ"سبوتنيك": اللوبيات في أميركا لن تسمح لترامب بإقامة علاقات جيدة مع روسيا
خبير لـ"سبوتنيك": اللوبيات في أميركا لن تسمح لترامب بإقامة علاقات جيدة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور إسكندر كفوري، الباحث في الشأن الروسي والخبير في العلاقات الدولية، أن الدول بدأت تفقد الثقة بالدولار الأميركي، ولذلك تسعى روسيا إلى إيجاد عملة جديدة... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T13:47+0000
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وأشار كفوري في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه في النهاية سيجري بناء عالم جديد متعدد الأقطاب يتخلى فيه عن الدولار، لافتًا إلى أن روسيا منفتحة على أي حوار ولكن ضمن الرؤية الروسية ومبادئها، شرط عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.وأوضح أن روسيا مستعدة لسماع الطرح الذي يقدمه ترامب وعلى أساسه تبحث ماذا يمكن أن يحدث، مشيرا إلى أن روسيا ليست مستعدة للتخلي عن حلفها مع الصين أو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وستظل على علاقة قوية مع دول الجوار ومجموعة البريكس وسوريا، لأن ذلك يقويها ولا يضعفها ضد أميركا، مشددا على أن روسيا تبني شراكاتها الدولية بمعزل عن السياسة الأميركية.وقال كفوري: "حتى وإن كان لدى ترامب نية كبيرة لقيام علاقات جيدة مع روسيا، هناك لوبيات قوية جدا في أميركا لن تسمح له بذلك".أما عن الوساطة التركية في الملف الأوكراني، فقد أشار كفوري إلى أن تركيا لا تستطيع ان تكون وسيطاً في الملف الأوكراني خصوصاً في ظل تزويدها أوكرانيا بالأسلحة والمسيرات، موضحًا أن لدى تركيا مطامع ورغبات في أن تكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20241109/إعلام-ترامب-بدأ-في-تغيير-المسار-بشأن-أوكرانيا-1094621570.html
https://sarabic.ae/20241108/خبير-في-العلاقات-الدولية-تصريحات-ترامب-تحمل-مؤشرات-إيجابية-وأوروبا-تعبت-من-أوكرانيا-1094614587.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير لـ"سبوتنيك": اللوبيات في أميركا لن تسمح لترامب بإقامة علاقات جيدة مع روسيا

13:47 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 13.11.2024)
© AP Photo / Evan Vucciالمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب يزور مقر حملته الانتخابي، في ويست بالم بيتش، فلوريدا.
المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب يزور مقر حملته الانتخابي، في ويست بالم بيتش، فلوريدا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد الدكتور إسكندر كفوري، الباحث في الشأن الروسي والخبير في العلاقات الدولية، أن الدول بدأت تفقد الثقة بالدولار الأميركي، ولذلك تسعى روسيا إلى إيجاد عملة جديدة في "بريكس".
وأشار كفوري في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه في النهاية سيجري بناء عالم جديد متعدد الأقطاب يتخلى فيه عن الدولار، لافتًا إلى أن روسيا منفتحة على أي حوار ولكن ضمن الرؤية الروسية ومبادئها، شرط عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

ولفت إلى أن تعيينات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدل على نهجه لناحية دعم إسرائيل ومواجهة الصين، معتبرا في الوقت نفسه، أنه لا يمكن تعليق الآمال على ما سيقوم به ترامب وإن كان سيخفف التوتر مع روسيا تمهيداً للوصول إلى اتفاق.

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا
9 نوفمبر, 06:38 GMT
وأوضح أن روسيا مستعدة لسماع الطرح الذي يقدمه ترامب وعلى أساسه تبحث ماذا يمكن أن يحدث، مشيرا إلى أن روسيا ليست مستعدة للتخلي عن حلفها مع الصين أو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وستظل على علاقة قوية مع دول الجوار ومجموعة البريكس وسوريا، لأن ذلك يقويها ولا يضعفها ضد أميركا، مشددا على أن روسيا تبني شراكاتها الدولية بمعزل عن السياسة الأميركية.
وقال كفوري: "حتى وإن كان لدى ترامب نية كبيرة لقيام علاقات جيدة مع روسيا، هناك لوبيات قوية جدا في أميركا لن تسمح له بذلك".

وتحدث كفوري عن فترة رئاسة جو بايدن الذي صعد خلالها ضد كل الأطراف في العالم على مختلف المستويات العسكرية والاقتصادية، وتم فرض عقوبات على الدول، التي أدت بدورها إلى تجمع هذه الدول في تكتل "بريكس" الذي نهض اليوم، على عكس الدول الأوروبية التي تعيش فترة انهيار.

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
خبير في العلاقات الدولية: تصريحات ترامب تحمل مؤشرات إيجابية وأوروبا تعبت من أوكرانيا
8 نوفمبر, 15:29 GMT

وعن مباشرة كييف بإزالة وثائق تثبت الفساد، شدد كفوري على أن ترامب لن يسكت عن تبديد أموال الأميركيين وسيطالب أوكرانيا بتعويضات كبيرة، وقد يعمد إلى الاستيلاء على أراضي أو امتلاك ثروات أوكرانية، كاشفاً أن هناك ضباطا كبارا وسياسيين في الإدارة الصهيونازية في كييف اشتروا قصورا في إسبانيا، متسائلاً من أين لهم هذه الأموال؟ مشددا على أنه في المرحلة المقبلة ستتخلص أميركا من فلاديمير زيلينسكي غير الشرعي إما عن طريق زجه بالسجن، أو قتله.

أما عن الوساطة التركية في الملف الأوكراني، فقد أشار كفوري إلى أن تركيا لا تستطيع ان تكون وسيطاً في الملف الأوكراني خصوصاً في ظل تزويدها أوكرانيا بالأسلحة والمسيرات، موضحًا أن لدى تركيا مطامع ورغبات في أن تكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا.
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