https://sarabic.ae/20241113/خبير-لـسبوتنيك-اللوبيات-في-أميركا-لن-تسمح-لترامب-بإقامة-علاقات-جيدة-مع-روسيا-1094764223.html

خبير لـ"سبوتنيك": اللوبيات في أميركا لن تسمح لترامب بإقامة علاقات جيدة مع روسيا

خبير لـ"سبوتنيك": اللوبيات في أميركا لن تسمح لترامب بإقامة علاقات جيدة مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور إسكندر كفوري، الباحث في الشأن الروسي والخبير في العلاقات الدولية، أن الدول بدأت تفقد الثقة بالدولار الأميركي، ولذلك تسعى روسيا إلى إيجاد عملة جديدة... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T13:47+0000

2024-11-13T13:47+0000

2024-11-13T13:48+0000

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وأشار كفوري في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه في النهاية سيجري بناء عالم جديد متعدد الأقطاب يتخلى فيه عن الدولار، لافتًا إلى أن روسيا منفتحة على أي حوار ولكن ضمن الرؤية الروسية ومبادئها، شرط عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.وأوضح أن روسيا مستعدة لسماع الطرح الذي يقدمه ترامب وعلى أساسه تبحث ماذا يمكن أن يحدث، مشيرا إلى أن روسيا ليست مستعدة للتخلي عن حلفها مع الصين أو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وستظل على علاقة قوية مع دول الجوار ومجموعة البريكس وسوريا، لأن ذلك يقويها ولا يضعفها ضد أميركا، مشددا على أن روسيا تبني شراكاتها الدولية بمعزل عن السياسة الأميركية.وقال كفوري: "حتى وإن كان لدى ترامب نية كبيرة لقيام علاقات جيدة مع روسيا، هناك لوبيات قوية جدا في أميركا لن تسمح له بذلك".أما عن الوساطة التركية في الملف الأوكراني، فقد أشار كفوري إلى أن تركيا لا تستطيع ان تكون وسيطاً في الملف الأوكراني خصوصاً في ظل تزويدها أوكرانيا بالأسلحة والمسيرات، موضحًا أن لدى تركيا مطامع ورغبات في أن تكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا.

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