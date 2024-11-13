https://sarabic.ae/20241113/رئيس-القوة-الجوية-في-إيرباص-الإمارات-مشاركة-بصناعة-قطع-في-جميع-طائراتنا-1094770330.html

دولة عربية تصنع أجزاء تستخدم في جميع طائرات "إيرباص"

دولة عربية تصنع أجزاء تستخدم في جميع طائرات "إيرباص"

سبوتنيك عربي

أشاد جان بريس دومونت، رئيس القوة الجوية في شركة "إيرباص" بالصناعة الإماراتية، مؤكدًا أن شركته تعد شريكاً أساسياً في دعم قطاع الطيران في الإمارات. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T16:35+0000

2024-11-13T16:35+0000

2024-11-13T16:43+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101956/66/1019566615_0:159:2829:1750_1920x0_80_0_0_aa7723af8c7670c84c979143e49cd47a.jpg

ونقلت وكالة "وام" عن دومونت، أن "إيرباص" تدعم منذ سنوات توطين صناعة أجزاء الطائرات في الإمارات، الأمر الذي مكن شركات إماراتية من تطوير قدرات تصنيعية وإنتاج أجزاء تُستخدم في طائرات "إيرباص".جاءت تصريحات دومونت بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "إيدج" لإطلاق إنتاج خزان وقود خاص بطائرة النقل C295، "جميع طائرات إيرباص المنتجة حاليا مزودة بقطع صُنعت في الإمارات".ولفت دومونت إلى أن جهود الشركة في توطين صناعة أجزاء الطائرات في الإمارات لا تقتصر على التصنيع فقط، بل تشمل بناء قاعدة من الخبرات المحلية التي تسهم في تطوير قطاع الطيران ككل، وتجعل الإمارات لاعباً مؤثراً على الساحة الدولية في هذا المجال الحيوي.ولا تستهدف "إيرباص" فقط تلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضا جعل الإمارات مركزاً دولياً لتصنيع أجزاء الطائرات، ما يفتح آفاقاً واسعة للصناعات الإماراتية في الأسواق العالمية، بحسب دومونت، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتحقيق رؤية طويلة الأمد تعتمد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات إماراتية محلية مثل "إيدج" و"إي بي آي" و"ستراتا".يذكر أنه في سبتمبر / أيلول الماضي، أصدرت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، بيانا بعد اندلاع حريق في محرك إحدى رحلات تابعة لشركة "كاثي باسيفيك"، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها.وقالت الشركة إنها لم تجد أي مشكلات في محركات أسطولها من طائرات "إيرباص إيه 350"، بعد إجرائها عمليات تفتيش وتدقيق.وكانت شركة "كاثاي باسيفيك"، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل طائرات "إيرباص إيه 350" الطويلة المدى، أوقفت 48 طائرة للفحص، بعد أن اضطرت رحلة تابعة لها كانت متجهة إلى زيورخ (سويسرا)، للعودة إلى هونغ كونغ، بعد وقت قصير من الإقلاع، وقالت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، في ذلك الوقت، إن الطائرة عانت من عطل في المحرك بسبب فشل خرطوم الوقود عالي الضغط.ودفعت حادثة "كاثي باسيفيك" وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، لإصدار توجيه طارئ لشركات الطيران، بإجراء عمليات تفتيش إلزامية على جميع طائرات إيرباص "إيه 350-1000"، التي تعمل بمحركات "ترينت إكس دبليو بي-97"، التي تصنعها شركة "رولز رويس".

https://sarabic.ae/20230629/إيرباص-تسلم-أول-طائرة-مجمعة-في-الصين-لشركة-أوروبية-1078588270.html

https://sarabic.ae/20231223/صحيفة-تكشف-مصير-ركاب-قادمين-من-الإمارات-على-متن-طائرة-احتجزتها-فرنسا-1084389970.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن