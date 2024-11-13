https://sarabic.ae/20241113/روسيا-تأمل-أن-تعدل-إدارة-ترامب-السياسة-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-1094745537.html

روسيا تأمل أن تعدل إدارة ترامب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

روسيا تأمل أن تعدل إدارة ترامب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، عن أمل موسكو في أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتعديل سياستها الخارجية في... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T04:21+0000

2024-11-13T04:21+0000

2024-11-13T04:21+0000

روسيا

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وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "نأمل أنه مع وصول الرئيس الجديد والإدارة الجديدة وظهور وجوه جديدة، سيكون من الممكن إجراء بعض التغييرات والتعديلات في السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، بما في ذلك في اتجاه الشرق الأوسط".وأوضحت موسكو أنها تدرك أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب ستتمتع بعلاقات وثيقة جدًا مع إسرائيل، لكنها تؤمن بأنه يجب معالجة جميع القضايا والمشاكل، بما في ذلك القضية السورية، بطريقة شاملة.وأضاف المبعوث الروسي: "لا مفر من ذلك. أولاً وقبل كل شيء، يجب علينا استقرار الوضع في المنطقة بشكل عام، وعدم السماح بتطوره ليأخذ أبعادًا أكبر".وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تعيين ستيفين ويتكوف مبعوثًا رئاسيًا خاصًا للشرق الأوسط.وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا، قائلاً: "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".وأُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.

https://sarabic.ae/20241112/ترامب-يعيين-قطب-العقارات-ستيفن-ويتكوف-مبعوثا-خاصا-للشرق-الأوسط-1094743907.html

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