https://sarabic.ae/20241113/محكمة-القدس-ترفض-طلب-نتنياهو-بتأجيل-شهادته-في--قضايا-الآلاف-1094768380.html
محكمة القدس ترفض طلب نتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا "الآلاف"
محكمة القدس ترفض طلب نتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا "الآلاف"
سبوتنيك عربي
رفضت محكمة القدس طلب تقدم به فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتأجيل بدء شهادته في القضايا المعروفة بـ"الآلاف"، لمدة شهرين ونصف الشهر. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T15:17+0000
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وكان من المفترض أن يشهد نتنياهو أمام المحكمة بدءا من 2 ديسمبر/كانون الأول، لكنه طلب التأجيل إلى منتصف فبراير/شباط 2025.وذلك بعد يوم من إعلان النيابة الإسرائيلية العامة، معارضتها طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة، معتبرةً أن ذلك يتناقض مع المصلحة العامة، ويضر بنزاهة الإجراءات القانونية.وأوضح محامي رئيس الوزراء أنه جرى بذل جهود كبيرة للوصول إلى الموعد المحدد.وكان نتنياهو قد حصل بالفعل على تأجيل لأشهر عدة من قبل، بناءً على طلب سابق له.وجاء في الطلب الجديد، أن سلسلة من الأحداث "غير العادية" جعلت من إعداد نتنياهو لتقديم شهادته "أمراً مستحيلاً".وتم تأجيل مثول رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة في هذه القضايا نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، ونظيره في لبنان، بالإضافة لتطورات إقليمية بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها في اليمن والعراق، من جهة أخرى.
https://sarabic.ae/20241111/تقارير-تكشف-حقيقة-هل-كان-نتنياهو-على-علم-بهجوم-السابع-من-أكتوبر؟-1094701510.html
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العالم, العالم العربي, حول العالم, إسرائيل
العالم, العالم العربي, حول العالم, إسرائيل
محكمة القدس ترفض طلب نتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا "الآلاف"
رفضت محكمة القدس طلب تقدم به فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتأجيل بدء شهادته في القضايا المعروفة بـ"الآلاف"، لمدة شهرين ونصف الشهر.
وكان من المفترض أن يشهد نتنياهو
أمام المحكمة بدءا من 2 ديسمبر/كانون الأول، لكنه طلب التأجيل إلى منتصف فبراير/شباط 2025.
وذلك بعد يوم من إعلان النيابة الإسرائيلية العامة، معارضتها طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة، معتبرةً أن ذلك يتناقض مع المصلحة العامة، ويضر بنزاهة الإجراءات القانونية.
وأوضح محامي رئيس الوزراء أنه جرى بذل جهود كبيرة للوصول إلى الموعد المحدد.
وكان نتنياهو قد حصل بالفعل على تأجيل لأشهر عدة من قبل، بناءً على طلب سابق له.
وجاء في الطلب الجديد، أن سلسلة من الأحداث "غير العادية" جعلت من إعداد نتنياهو لتقديم شهادته "أمراً مستحيلاً".
وتم تأجيل مثول رئيس الحكومة الإسرائيلية
أمام المحكمة في هذه القضايا نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، ونظيره في لبنان، بالإضافة لتطورات إقليمية بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها في اليمن والعراق، من جهة أخرى.