https://sarabic.ae/20241113/مصافحة-وابتسامات-أثناء-لقاء-بايدن-وترامب-في-البيت-الأبيض-فيديو-وصور-1094772946.html

مصافحة وابتسامات أثناء لقاء بايدن وترامب في البيت الأبيض... فيديو وصور

مصافحة وابتسامات أثناء لقاء بايدن وترامب في البيت الأبيض... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، خلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T17:32+0000

2024-11-13T17:32+0000

2024-11-13T17:32+0000

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وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية لقطات للقاء الذي جمع ترامب ببايدن للمرة الأولى منذ الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تم اللقاء في أجواء ودية تصافح خلالها الرئيسان، كما هنأ بايدن ترامب على فوزه بالرئاسة، قائلاً له إنه يتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة.من جانبه، أكد ترامب أن انتقال السلطة سيكون بأكثر سلاسة ممكنة"، وأضاف بعد مصافحة بايدن، قائلا إن "السياسة صعبة وليست عالما جميلا، لكن العالم جميل اليوم، وأنا أقدّر ذلك خير تقدير".يأتي لقاء بايدن وترامب بعدما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس الثلاثاء، عن قرار بايدن دعوة ترامب، حيث "إنه يؤمن بالأعراف، يؤمن بمؤسستنا، يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة، وهذا هو العرف، هذا الذي من المفترض أن يحدث"، على حد تعبيرها.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء، عما سيقوم به، دونالد ترامب، في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الجديدة.نقلت إحدى الصحف الغربية، عن ثلاثة مصادر مطلعة على الوضع الأمريكي أن دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، سيتخذ في يومه الأول في البيت الأبيض عددا من الإجراءات تهدف إلى تعزيز قوانين الهجرة، وتقليص برامج الرئيس جو بايدن، الرئيسية لقبول المهاجرين.وجاء في منشور الصحيفة: "سيُمنح ضباط الهجرة الفيدراليون مزيدًا من الحرية لاعتقال الأشخاص الذين ليس لديهم سجلات جنائية، ونشر القوات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف بناء الجدار الحدودي".

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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية