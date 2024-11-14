https://sarabic.ae/20241114/الداخلية-العراقية-تنفذ-خطة-أمنية-استثنائية-استعدادا-لمباراة-منتخب-العراق-ونظيره-الأردني-1094785430.html
الداخلية العراقية تنفذ خطة أمنية استثنائية استعدادا لمباراة منتخب العراق ونظيره الأردني
الداخلية العراقية تنفذ خطة أمنية استثنائية استعدادا لمباراة منتخب العراق ونظيره الأردني
سبوتنيك عربي
كشف لطفي الجزائري، مدير المدينة الرياضية العراقية، عن موعد افتتاح بوابات ملعب البصرة الدولي أمام الجماهير لحضور مباراة منتخب بلاده ونظيره الأردني ضمن الجولة... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T09:05+0000
2024-11-14T09:05+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الخميس، عن الجزائري أن بوابات ملعب البصرة ستفتح في الساعة الثانية ظهرا، أي قبل موعد اللقاء المرتقب بين العراق والأردن بخمس ساعات، من أجل تسهيل دخول الجماهير على مراحل وتنظيم عملية الدخول.وقال الجزائري بأن الاستعدادات للمباراة المرتقبة تشهد ترتيبات غير مسبوقة، نتيجة للحضور الجماهيري الكبير المتوقع، باعتبار أنه المباراة تعد حدثا جماهيريا ضخما.وشدد المسؤول العراقي على ضرورة تنفيذ خطة أمنية استثنائية لضمان سلامة الجميع وتوفير تجربة سلسة للمشجعين العراقيين، مضيفًا أن "الخطة الأمنية ستشمل ثلاث حلقات حماية حول الملعب، حيث سيكون الطوق الأمني الأول مسؤولاً عن التحقق من التذاكر والأساور، مما يضمن أن جميع الحضور هم من حاملي التذاكر والأساور فقط".وأشار الجزائري إلى أن "هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الضغط على القوات الأمنية وضمان عدم تجمع الجماهير بالقرب من سور المدينة الخارجي، كما سيتم توفير مواقف للمركبات وتحديد مسار آمن للوصول إلى الملعب، مع توفير إرشادات توجيهية لتسهيل حركة المشجعين".ويأتي هذا في الوقت الذي أشاد وفد الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتجهيزات والتنظيم في مدينة البصرة العراقية، وأثنى على الأجواء الرائعة التي توفر بيئة مثالية للحدث الرياضي.ويشار إلى أن المنتخبين العراقي والأردني يقعان في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم معهما كوريا الجنوبية وعُمان وفلسطين والكويت.
https://sarabic.ae/20241014/طائرة-مسيرة-توقف-تدريبات-المنتخب-العراقي-في-كوريا-الجنوبية-1093730000.html
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رياضة, منوعات, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار كرة القدم
رياضة, منوعات, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار كرة القدم
الداخلية العراقية تنفذ خطة أمنية استثنائية استعدادا لمباراة منتخب العراق ونظيره الأردني
كشف لطفي الجزائري، مدير المدينة الرياضية العراقية، عن موعد افتتاح بوابات ملعب البصرة الدولي أمام الجماهير لحضور مباراة منتخب بلاده ونظيره الأردني ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الخميس، عن الجزائري أن بوابات ملعب البصرة ستفتح في الساعة الثانية ظهرا، أي قبل موعد اللقاء المرتقب بين العراق والأردن بخمس ساعات، من أجل تسهيل دخول الجماهير على مراحل وتنظيم عملية الدخول.
وقال الجزائري بأن الاستعدادات للمباراة المرتقبة تشهد ترتيبات غير مسبوقة، نتيجة للحضور الجماهيري الكبير المتوقع، باعتبار أنه المباراة تعد حدثا جماهيريا ضخما.
وشدد المسؤول العراقي على ضرورة تنفيذ خطة أمنية استثنائية لضمان سلامة الجميع وتوفير تجربة سلسة للمشجعين العراقيين
، مضيفًا أن "الخطة الأمنية ستشمل ثلاث حلقات حماية حول الملعب، حيث سيكون الطوق الأمني الأول مسؤولاً عن التحقق من التذاكر والأساور، مما يضمن أن جميع الحضور هم من حاملي التذاكر والأساور فقط".
وأشار الجزائري إلى أن "هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الضغط على القوات الأمنية وضمان عدم تجمع الجماهير بالقرب من سور المدينة الخارجي، كما سيتم توفير مواقف للمركبات وتحديد مسار آمن للوصول إلى الملعب، مع توفير إرشادات توجيهية لتسهيل حركة المشجعين".
ويأتي هذا في الوقت الذي أشاد وفد الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتجهيزات والتنظيم في مدينة البصرة العراقية، وأثنى على الأجواء الرائعة التي توفر بيئة مثالية للحدث الرياضي.
ويشار إلى أن المنتخبين العراقي والأردني يقعان في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة
إلى كأس العالم 2026، والتي تضم معهما كوريا الجنوبية وعُمان وفلسطين والكويت.