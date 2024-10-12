https://sarabic.ae/20241012/الاتحاد-الآسيوي-يرفض-طلب-تغيير-ملعب-لقاء-العراق-وكوريا-الجنوبية--1093687996.html

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب تغيير ملعب لقاء العراق وكوريا الجنوبية

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب تغيير ملعب لقاء العراق وكوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب اتحاد الكرة العراقي بتغيير ملعب "يونغ" لمباراة منتخبه الوطني أمام مضيفه الكوري الجنوبي ضمن الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T17:06+0000

2024-10-12T17:06+0000

2024-10-12T17:06+0000

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ونقلت وكالة شفق نيوز، اليوم السبت، عن عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، أن "الاتحاد العراقي قدم طلبا الى الاتحاد الآسيوي لتغيير الملعب الذي سيحتضن لقاء المنتخبين الثلاثاء المقبل، لكن الاتحاد رفض تغييره مبديا التزامه بما تم الاتفاق عليه بوقت سابق. وكان من المفترض عقد المباراة بين منتخبي العراق وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الثانية ظهرا، حيث أوضح الزاملي أن "الاتحاد العراقي كان يرغب خوض المنتخب مباراته بملعب افضل وملعب على مستوى أعلى ويكون قريبا من المطار".وتابع عضو اتحاد الكرة العراقي، غالب الزاملي، أن تلك المطالبة العراقية تأتي من أجل أن "تكون العودة أسهل لوفدنا فضلا عن الحضور الجماهيري للجالية العراقية التي يسهل وصولها للملعب في حين جرت بملعب رئيسي يقع في مراكز المدن الكبيرة في كوريا".وخاض المنتخب العراقي، مساء اليوم السبت، أولى وحداته التدريبية في مدينة سوون الكورية، تحضيراً لمواجهة كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.ويشار إلى أن منتخب أسود الرافدين قد حقق بداية قوية في تصفيات المونديال بالفوز على منتخبات عمان وفلسطين والتعادل مع الكويت ليجمع 7 نقاط تمامًا، مثل منتخب كوريا الجنوبية الذي فاز على الكويت وعمان بعد أن تعثر في مستهل التصفيات على أرضه أمام المنتخب الفلسطيني.

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