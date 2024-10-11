كيم جونغ أون يصل إلى حفل مستقلا سيارة "أوروس" أهداها له بوتين... صور
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر برفقة ابنته، أمس الخميس، حفلا موسيقيا ومأدبة للاحتفال بالذكرى الـ79 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، في العاصمة بيونغ يانغ.
وأضافت الوكالة: "في العاشر من أكتوبر، أقيم حفل موسيقي في مدرسة التدريب المركزية للحزب الكوري بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس الحزب... وحضر الحفل الأمين العام للحزب ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرفيق كيم جونغ أون المحترم".
وتظهر الصور التي نشرتها الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى الحفل برفقة ابنته في سيارة ليموزين من نوع ”أوروس“، والتي يُفترض أنها نفس السيارة التي أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
📷 كيم جونغ أون يصل إلى حفل في بيونغ يانغ مستقلا سيارة "أوروس" أهداها له بوتين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 11, 2024
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ذهب مع ابنته إلى حفل موسيقي ومأدبة للاحتفال بالذكرى الـ79 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم.
⚡️وأظهرت الصور التي تم نشرها،… pic.twitter.com/evu9e3LUKU
وقد حضر الاحتفالات أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الكوري وغيرهم من أعضاء الهيئة الرئاسية المركزية للحزب، وموظفو اللجنة المركزية للحزب، ونواب المجلس الوطني، وممثلو الأجهزة الأمنية، والعاملون في الحزب من الوزارات والأجهزة المركزية والعاصمة.
كما تمت دعوة ألكسندر ماتسيغورا، السفير الروسي لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكبار مسؤولي السفارة كضيوف شخصيين لرئيس الدولة.
8 أكتوبر, 06:05 GMT
وخلال الحفل، استمع الحضور إلى ترانيم حزب العمل والأغاني الوطنية ونشيد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وانتهى العرض بالألعاب النارية. ويذكر أن كيم جونغ أون كان مسروراً بالحفل الموسيقي.
كما حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المسؤولين على مكافحة الفساد واستئصال إساءة استخدام السلطة في رسالة تهدف إلى تشديد الانضباط الاجتماعي وتعزيز التضامن الداخلي.