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كيم جونغ أون يصل إلى حفل مستقلا سيارة "أوروس" أهداها له بوتين... صور
كيم جونغ أون يصل إلى حفل مستقلا سيارة "أوروس" أهداها له بوتين... صور
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر برفقة ابنته، أمس الخميس، حفلا موسيقيا ومأدبة للاحتفال بالذكرى الـ79 لتأسيس حزب... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T12:38+0000
2024-10-11T12:38+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وتظهر الصور التي نشرتها الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى الحفل برفقة ابنته في سيارة ليموزين من نوع ”أوروس“، والتي يُفترض أنها نفس السيارة التي أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقد حضر الاحتفالات أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الكوري وغيرهم من أعضاء الهيئة الرئاسية المركزية للحزب، وموظفو اللجنة المركزية للحزب، ونواب المجلس الوطني، وممثلو الأجهزة الأمنية، والعاملون في الحزب من الوزارات والأجهزة المركزية والعاصمة.كما تمت دعوة ألكسندر ماتسيغورا، السفير الروسي لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكبار مسؤولي السفارة كضيوف شخصيين لرئيس الدولة.وخلال الحفل، استمع الحضور إلى ترانيم حزب العمل والأغاني الوطنية ونشيد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وانتهى العرض بالألعاب النارية. ويذكر أن كيم جونغ أون كان مسروراً بالحفل الموسيقي.كما حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المسؤولين على مكافحة الفساد واستئصال إساءة استخدام السلطة في رسالة تهدف إلى تشديد الانضباط الاجتماعي وتعزيز التضامن الداخلي.كوريا الشمالية تعلن قطع جميع الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بكوريا الجنوبيةزعيم كوريا الشمالية يؤكد عزمه مواصلة تعزيز التعاون بين بلاده وروسيا
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العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كيم جونغ أون يصل إلى حفل مستقلا سيارة "أوروس" أهداها له بوتين... صور

12:38 GMT 11.10.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© POOL
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر برفقة ابنته، أمس الخميس، حفلا موسيقيا ومأدبة للاحتفال بالذكرى الـ79 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، في العاصمة بيونغ يانغ.

وأضافت الوكالة: "في العاشر من أكتوبر، أقيم حفل موسيقي في مدرسة التدريب المركزية للحزب الكوري بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس الحزب... وحضر الحفل الأمين العام للحزب ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرفيق كيم جونغ أون المحترم".

وتظهر الصور التي نشرتها الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى الحفل برفقة ابنته في سيارة ليموزين من نوع ”أوروس“، والتي يُفترض أنها نفس السيارة التي أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد حضر الاحتفالات أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الكوري وغيرهم من أعضاء الهيئة الرئاسية المركزية للحزب، وموظفو اللجنة المركزية للحزب، ونواب المجلس الوطني، وممثلو الأجهزة الأمنية، والعاملون في الحزب من الوزارات والأجهزة المركزية والعاصمة.
كما تمت دعوة ألكسندر ماتسيغورا، السفير الروسي لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكبار مسؤولي السفارة كضيوف شخصيين لرئيس الدولة.
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وخلال الحفل، استمع الحضور إلى ترانيم حزب العمل والأغاني الوطنية ونشيد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وانتهى العرض بالألعاب النارية. ويذكر أن كيم جونغ أون كان مسروراً بالحفل الموسيقي.
كما حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المسؤولين على مكافحة الفساد واستئصال إساءة استخدام السلطة في رسالة تهدف إلى تشديد الانضباط الاجتماعي وتعزيز التضامن الداخلي.
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