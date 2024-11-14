https://sarabic.ae/20241114/حاويات-الأسلحة-تكتيك-أمريكي-لتسليح-السفن-التجارية-1094792972.html

حاويات الأسلحة... تكتيك أمريكي لتسليح السفن التجارية

حاويات الأسلحة... تكتيك أمريكي لتسليح السفن التجارية

سبوتنيك عربي

تشير العديد من التقارير إلى أن القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية تتراجع وأن أسطولها الحربي يواجه أزمات تهدد قدرته على خوض حرب واسعة ويشمل ذلك نوعية... 14.11.2024, سبوتنيك عربي

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كما يعاني الأسطول الأمريكي أيضا من أزمة تتعلق بالأطقم البحرية بصورة عامة والعاملة على سفن الدعم اللوجستي، بصورة خاصة.ويضاف إلى ذلك أزماته الأخيرة في الشرق الأوسط وعجزه أمام جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي تستخدم تكتيكات حربية رخيصة أجبرت الأسطول الأمريكي على الاختيار بين الرضوخ أمامها أو مواصلة إطلاق إطلاق الصواريخ حتى نفاد مخزونها.وتحدث تقرير نشره مركز بحثي أمريكي متخصص في الأمن البحري، عن إمكانية إقدام واشنطن على تسليح السفن التجارية لتحويلها إلى سفن قتالية في وقت الحرب.وتمثل تلك الخطة، إذا أقدمت عليها واشنطن، تهديدا عالميا للأمن البحري يمكن أن تقود قواعد السلامة البحرية وتهدد خطوط التجارة العابرة للبحار في جميع أنحاء العالم، لأنها ستجعل السفن التجارية عرضة للاستهداف، في أي وقت.ويشير التقرير إلى أن استخدام السفن التجارية لأغراض الحرب لدى الأمريكيين يرجع إلى حقبة الحرب الأهلية، حيث تم استخدامها لإغلاق الطرق البحرية في تلك الحرب.ورغم أنه ثبت لاحقا، أنها غير مناسبة للحروب البحرية بعد تطور تصميم السفن الحربية فيما يتعلق بالسرعة والحماية والتسليح.ويقول التقرير إلى هناك خطط تتضمن تصميم وحدات أسلحة بحرية مختلفة داخل حاويات لاستخدامها على متن السفن التجارية في وقت الحرب لتكون مصدرا إضافيا للقوة العسكرية البحرية، أو حتى لاستخدامها في مهام الدوريات البحرية أو المهام العسكرية من الفئة الثانية.وأشار التقرير إلى تطوير الولايات المتحدة الأمريكية لأنواع مختلفة من الحاويات المجهزة لإطلاق الصواريخ والأسلحة الأخرى مثل المدفعية عيار 120 ملم والأنظمة المضادة للغواصات التي يمكن وضعها داخل حاويات وتشغيلها بسهولة.كما يشمل ذلك تجهيز حاويات بطائرات مسيرة هجومية ومستشعرات وأجهزة رصد ومرافق طبيعة وأنظمة تحكم وحتى مولدات طاقة، جميعها مصممة للعمل على متن سفن تجارية عن الحاجة.

https://sarabic.ae/20240117/أحدث-سفن-الأسطول-الأمريكي-تواجه-أزمات-متتالية-1085081819.html

https://sarabic.ae/20240817/لم-تعد-سلاح-ردع-السفن-العملاقة-تكتب-نهاية-الأسطول-الأمريكي-1091848301.html

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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار