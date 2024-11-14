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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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https://sarabic.ae/20241114/دولة-عربية-تسجل-نحو-3-مليون-إصابة-بالسكري-لدى-البالغين-و25-ألف-لدى-الأطفال-1094795591.html
دولة عربية تسجل نحو 3 مليون إصابة بالسكري لدى البالغين و25 ألف لدى الأطفال
دولة عربية تسجل نحو 3 مليون إصابة بالسكري لدى البالغين و25 ألف لدى الأطفال
سبوتنيك عربي
ينظم المغرب حملات سنوية للكشف عن مرض السكري تستهدف مليون شخص من الفئات المعرضة للإصابة بالمرض، وتقول وزارة الصحة المغربية إن هناك أكثر من 2.2 مليون شخص في تلك... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T12:55+0000
2024-11-14T12:55+0000
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ويمثل اليوم العالمي لداء السكري، الذي يوافق الـ14 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، فرصة للتوعية بأهمية إدارة المرض بفعالية، خاصة للأطفال والشباب الذين يواجهون تحديات تتطلب تنظيما ومسؤولية في التعامل مع صحتهم.ووفقا لبيانات الفيدرالية الدولية لداء السكري، فإن 36 في المئة من مرضى السكري يعانون من ضغوط نفسية متصلة بمرضهم، فيما يتأثر 63 في المئة منهم بالخوف من المضاعفات الصحية، حسب موقع "هيسبريس" المغربي.كما يعاني 28 في المئة من الذين شملتهم تلك الإحصائيات من صعوبة في الحفاظ على نظرة إيجابية تجاه حالتهم.وأكدت وزارة الصحة المغربية أن الوضع الوبائي لمرض السكري في المغرب يثير قلقا كبيرا، حيث يشمل المرض أكثر من 25 ألف طفل وما يفوق 2.7 مليون بالغ، نصفهم لم يكونوا مدركين لحالتهم الصحية قبل إجراء الكشف.وفي إطار استراتيجيتها الوطنية، تتولى وزارة الصحة المغربية تقديم الرعاية لأكثر من 1.5 مليون مريض بالسكري عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، لضمان الدعم الطبي اللازم وتحسين ظروفهم المعيشية.
https://sarabic.ae/20241022/دراسة-تقدم-نظاما-غذائيا-يغني-مرضى-السكري-عن-العقاقير-1094045513.html
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الصحة, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الصحة, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

دولة عربية تسجل نحو 3 مليون إصابة بالسكري لدى البالغين و25 ألف لدى الأطفال

12:55 GMT 14.11.2024
© Getty Images / SCIENCE PHOTO LIBRARYمرضى السكري
مرضى السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Getty Images / SCIENCE PHOTO LIBRARY
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ينظم المغرب حملات سنوية للكشف عن مرض السكري تستهدف مليون شخص من الفئات المعرضة للإصابة بالمرض، وتقول وزارة الصحة المغربية إن هناك أكثر من 2.2 مليون شخص في تلك المرحلة.
ويمثل اليوم العالمي لداء السكري، الذي يوافق الـ14 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، فرصة للتوعية بأهمية إدارة المرض بفعالية، خاصة للأطفال والشباب الذين يواجهون تحديات تتطلب تنظيما ومسؤولية في التعامل مع صحتهم.
غذاء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
مجتمع
دراسة تقدم نظاما غذائيا يغني مرضى السكري عن العقاقير
22 أكتوبر, 17:02 GMT
ووفقا لبيانات الفيدرالية الدولية لداء السكري، فإن 36 في المئة من مرضى السكري يعانون من ضغوط نفسية متصلة بمرضهم، فيما يتأثر 63 في المئة منهم بالخوف من المضاعفات الصحية، حسب موقع "هيسبريس" المغربي.
كما يعاني 28 في المئة من الذين شملتهم تلك الإحصائيات من صعوبة في الحفاظ على نظرة إيجابية تجاه حالتهم.
وأكدت وزارة الصحة المغربية أن الوضع الوبائي لمرض السكري في المغرب يثير قلقا كبيرا، حيث يشمل المرض أكثر من 25 ألف طفل وما يفوق 2.7 مليون بالغ، نصفهم لم يكونوا مدركين لحالتهم الصحية قبل إجراء الكشف.
وفي إطار استراتيجيتها الوطنية، تتولى وزارة الصحة المغربية تقديم الرعاية لأكثر من 1.5 مليون مريض بالسكري عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، لضمان الدعم الطبي اللازم وتحسين ظروفهم المعيشية.
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