https://sarabic.ae/20241114/سكان-قرية-يعثرون-على-كنز-خلال-مراسم-دفن-رجل-تركي-1094797494.html
سكان قرية يعثرون على كنز خلال مراسم دفن رجل تركي
سكان قرية يعثرون على كنز خلال مراسم دفن رجل تركي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن عثور سكان قرية طرسوس التركية على كنز قديم، يتكون من إبريق وقطع نقدية أثناء مراسم دفن أحد الموتى في القرية. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T13:50+0000
2024-11-14T13:50+0000
2024-11-14T13:50+0000
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وفي تفاصيل الحادثة، عثر القرويون أثناء حفر قبر للرجل المتوفى، على جسم صلب في الأرض، ليتبين أنه إبريق خزفي متصدع، وبعد إخراج الإبريق من مكانه ، كما أنه مملوء بعدد كبير من القطع النقدية الفضية القديمة.وتعتزم إدارة المتحف إجراء دراسة مفصلة عن هذه القطع لتحديد عمرها ومصدرها المحتمل وأهميتها التاريخية، بحسب مقال نشر على موقع على "تركيا اليوم".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
سكان قرية يعثرون على كنز خلال مراسم دفن رجل تركي
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن عثور سكان قرية طرسوس التركية على كنز قديم، يتكون من إبريق وقطع نقدية أثناء مراسم دفن أحد الموتى في القرية.
وفي تفاصيل الحادثة، عثر القرويون أثناء حفر قبر للرجل المتوفى، على جسم صلب في الأرض، ليتبين أنه إبريق خزفي متصدع، وبعد إخراج الإبريق من مكانه ، كما أنه مملوء بعدد كبير من القطع النقدية الفضية القديمة.
وبلغ عدد القطع النقدية بعد احتسابها 1100 قطعة، وقام سكان القرية على الفور بإبلاغ أبلغوا الشرطة عن الاكتشاف، وقدموا إلى الموقع برفقة موظفي المتحف المحلي.
وتعتزم إدارة المتحف إجراء دراسة مفصلة عن هذه القطع لتحديد عمرها ومصدرها المحتمل وأهميتها التاريخية، بحسب مقال نشر على موقع على "تركيا اليوم
".