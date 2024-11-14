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https://sarabic.ae/20241114/سوريا-تدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-أراضيها-التي-راح-ضحيتها-العديد-من-المدنيين-1094812630.html
سوريا تدين الهجمات الإسرائيلية على أراضيها التي راح ضحيتها العديد من المدنيين
سوريا تدين الهجمات الإسرائيلية على أراضيها التي راح ضحيتها العديد من المدنيين
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، أن سوريا تدين الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من المدنيين، من بينهم نساء... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T18:57+0000
2024-11-14T18:57+0000
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "سوريا تدين الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسببت في تدمير كامل للأبنية السكنية المستهدفة، وحدوث أضرار مادية كبيرة في المرافق الحيوية كالجسور وبعض الطرق الدولية، مما أدى إلى خروجها من الخدمة".وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أنه "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم الخميس، شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة عددًا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصًا وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".
https://sarabic.ae/20241114/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-على-ريف-حمص-الجنوبي-الغربي-1094811530.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سوريا تدين الهجمات الإسرائيلية على أراضيها التي راح ضحيتها العديد من المدنيين

18:57 GMT 14.11.2024
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، أن سوريا تدين الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.
وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "سوريا تدين الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسببت في تدمير كامل للأبنية السكنية المستهدفة، وحدوث أضرار مادية كبيرة في المرافق الحيوية كالجسور وبعض الطرق الدولية، مما أدى إلى خروجها من الخدمة".

وأضافت الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل اليوم في اعتداءاتها على سوريا يأتي بعد يومين فقط من صدور إدانة واسعة عن القمة العربية-الإسلامية المشتركة في الرياض لعدوانها الغاشم والمتصاعد على الأراضي السورية، وتحذيرها من خطورة هذا التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وما له من تبعات إقليمية ودولية".

دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف حمص الجنوبي الغربي
18:12 GMT
وأشارت الخارجية السورية إلى أن "إمعان إسرائيل في الاستهتار منقطع النظير بالقوانين والشرعة الدولية، وعدم اكتراثها بكل المطالبات الدولية لوقف عدوانها وانتهاكاتها، يأتي جراء عدم اتخاذ مجلس الأمن لموقف حازم وحقيقي لردعه عن جرائمها، التي شملت أيضًا الاعتداء على قوات حفظ السلام الدولية في لبنان، وتقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أنه "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم الخميس، شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة عددًا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصًا وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".
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