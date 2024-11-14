https://sarabic.ae/20241114/سوريا-تدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-أراضيها-التي-راح-ضحيتها-العديد-من-المدنيين-1094812630.html

سوريا تدين الهجمات الإسرائيلية على أراضيها التي راح ضحيتها العديد من المدنيين

سوريا تدين الهجمات الإسرائيلية على أراضيها التي راح ضحيتها العديد من المدنيين

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، أن سوريا تدين الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من المدنيين، من بينهم نساء... 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T18:57+0000

2024-11-14T18:57+0000

2024-11-14T18:57+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877878_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_55a18012485f6ba14b23f93e64c40bca.jpg

وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "سوريا تدين الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسببت في تدمير كامل للأبنية السكنية المستهدفة، وحدوث أضرار مادية كبيرة في المرافق الحيوية كالجسور وبعض الطرق الدولية، مما أدى إلى خروجها من الخدمة".وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أنه "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم الخميس، شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة عددًا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصًا وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".

https://sarabic.ae/20241114/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-على-ريف-حمص-الجنوبي-الغربي-1094811530.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي