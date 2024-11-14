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مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف حمص الجنوبي الغربي
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف حمص الجنوبي الغربي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم إسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه محيط مدينة القصير بالقرب من الحدود السورية... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T18:12+0000
2024-11-14T18:48+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن "العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه محيط مدينة (القصير) بالقرب من الحدود السورية اللبنانية".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقتي المزة وقدسيا بالعاصمة السورية دمشق.كما أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من المدنيين، من بينهم ناء وأطفال.يذكر أن سوريا كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على ريف حمص الجنوبي الغربي

18:12 GMT 14.11.2024 (تم التحديث: 18:48 GMT 14.11.2024)
© AFP 2023 / FADI DIRANIدمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© AFP 2023 / FADI DIRANI
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم إسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه محيط مدينة القصير بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن "العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه محيط مدينة (القصير) بالقرب من الحدود السورية اللبنانية".
من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن القصف الإسرائيلي استهدف أحد الجسور بمنطقة القصير جنوب غرب حمص وسط سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقتي المزة وقدسيا بالعاصمة السورية دمشق.
الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية أسترالية SBS في دمشق، سوريا 1 يوليو/ تموز 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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وذكرت الدفاع السورية، في بيان لها، إنه في "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق".
كما أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من المدنيين، من بينهم ناء وأطفال.
يذكر أن سوريا كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
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