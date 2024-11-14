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قتلى وجرحى جراء انفجارين يهزان ضاحيتين في دمشق... فيديو
قتلى وجرحى جراء انفجارين يهزان ضاحيتين في دمشق... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في انفجارين هزا ضاحيتين في العاصمة السورية دمشق. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف مراسل "سبوتنيك": "سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنيا في منطقة المزة في دمشق".ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن فرق الدفاع المدني والإطفاء تهرع إلى موقع سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق".وأشار المراسل إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف بـ 3 صواريخ موجهة مبنى سكنيا على أطراف حي المزة غربية بدمشق".ونوه المراسل إلى "وقوع عدوان صاروخي إسرائيلي استهدف بشكل متزامن بناء سكنيا في منطقة قدسيا في ريف دمشق".وةأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقتي المزة وقدسيا بالعاصمة السورية دمشق.ويوم أمس الأربعاء، أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بأن هجوما إسرائيليا وقع في حوالي الساعة 20:05 مساء، استهدف جسورا وطرقا حيوية.وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي "أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر، قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة بها وخروجها عن الخدمة".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، يوم أمس الأربعاء، أنها نفذت ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا بزعم ارتباطه بجماعات مدعومة من إيران.
https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-ضربات-ضد-مستودع-أسلحة-في-سوريا-1094744986.html
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قتلى وجرحى جراء انفجارين يهزان ضاحيتين في دمشق... فيديو

12:48 GMT 14.11.2024 (تم التحديث: 14:15 GMT 14.11.2024)
© Sputnik . Ali Hashem قتلى وجرحى في انفجارين يهزان ضاحيتين في دمشق
 قتلى وجرحى في انفجارين يهزان ضاحيتين في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في انفجارين هزا ضاحيتين في العاصمة السورية دمشق.
وأضاف مراسل "سبوتنيك": "سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنيا في منطقة المزة في دمشق".
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن فرق الدفاع المدني والإطفاء تهرع إلى موقع سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق".
وأشار المراسل إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف بـ 3 صواريخ موجهة مبنى سكنيا على أطراف حي المزة غربية بدمشق".
ونوه المراسل إلى "وقوع عدوان صاروخي إسرائيلي استهدف بشكل متزامن بناء سكنيا في منطقة قدسيا في ريف دمشق".

ووفقا له فإن "المعلومات المتوافرة تؤكد وقوع عدد من الجرحى في العدوان على منطقة "قدسيا".

وةأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقتي المزة وقدسيا بالعاصمة السورية دمشق.
ويوم أمس الأربعاء، أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بأن هجوما إسرائيليا وقع في حوالي الساعة 20:05 مساء، استهدف جسورا وطرقا حيوية.
وذكرت الدفاع السورية، في بيان "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق".
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي "أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".
عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان، 22 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا
أمس, 02:22 GMT
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر، قوله: "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً جسور على نهر العاصي والطرقات على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى أضرار كبيرة بها وخروجها عن الخدمة".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، يوم أمس الأربعاء، أنها نفذت ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا بزعم ارتباطه بجماعات مدعومة من إيران.
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