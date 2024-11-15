https://sarabic.ae/20241115/إيران-زلزال-بقوة-41-درجات-يهز-جنوبي-البلاد-1094827546.html
إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد
إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
تعرضت محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوبي إيران، مساء أمس الخميس، لـ 3 هزات أرضية متتالية، آخرها فجر اليوم الجمعة، حيث بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T11:25+0000
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن عددا من أهالي مدينة "جرام" الواقعة ضمن نطاق محافظة كهكيلوية وبوير أحمد وبعض المدن الأخرى المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية المتتالية. ونقلت عن المدير العام لهيئة الطوارئ في المحافظة علي رضا نيكروز، أن زلزال مدينة جرام لم يتسبب في خسائر بالأرواح، لكنه أدى إلى تشققات في جدران عدد من المنازل هناك. وأضاف المسؤول الإيراني أن فرق التقييم متواجدة في منطقة الزلزال منذ وقوعه.ويشار إلى أنه في الثالث من الشهر الجاري، شهدت مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية طهران، زلزالا بقوة 4.8 درجة ريختر.وأفادت وكالة إرنا بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5 و15 دقيقة فجر اليوم. ونقلت عن حاكم مدينة كرمسار الإيرانية، رضا خاني، أن الزلزال أدى الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه في المدينة، لكنه عاد إلى معظم أجزاء المدينة بعد انقطاعه.وأكد المسؤول الإيراني أن "صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم"، متابعا أن "رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة".
https://sarabic.ae/20210411/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوب-شرق-ايران-1048651699.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, زلزال
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, زلزال
إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد
تعرضت محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوبي إيران، مساء أمس الخميس، لـ 3 هزات أرضية متتالية، آخرها فجر اليوم الجمعة، حيث بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر.
وأفادت وكالة
إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن عددا من أهالي مدينة "جرام" الواقعة ضمن نطاق محافظة كهكيلوية وبوير أحمد وبعض المدن الأخرى المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية المتتالية.
ونقلت عن المدير العام لهيئة الطوارئ في المحافظة علي رضا نيكروز، أن زلزال مدينة جرام لم يتسبب في خسائر بالأرواح، لكنه أدى إلى تشققات في جدران عدد من المنازل هناك.
وأضاف المسؤول الإيراني أن فرق التقييم متواجدة في منطقة الزلزال
منذ وقوعه.
ويشار إلى أنه في الثالث من الشهر الجاري، شهدت مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية طهران، زلزالا بقوة 4.8 درجة ريختر.
وأفادت وكالة
إرنا بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5 و15 دقيقة فجر اليوم. ونقلت عن حاكم مدينة كرمسار الإيرانية، رضا خاني، أن الزلزال أدى الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه
في المدينة، لكنه عاد إلى معظم أجزاء المدينة بعد انقطاعه.
وأكد المسؤول الإيراني أن "صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم"، متابعا أن "رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة".