إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241115/إيران-زلزال-بقوة-41-درجات-يهز-جنوبي-البلاد-1094827546.html
إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد
إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
تعرضت محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوبي إيران، مساء أمس الخميس، لـ 3 هزات أرضية متتالية، آخرها فجر اليوم الجمعة، حيث بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T11:25+0000
2024-11-15T11:25+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064602741_0:119:3073:1847_1920x0_80_0_0_5269e4992c11342fde685d9530dcb11b.jpg
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن عددا من أهالي مدينة "جرام" الواقعة ضمن نطاق محافظة كهكيلوية وبوير أحمد وبعض المدن الأخرى المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية المتتالية. ونقلت عن المدير العام لهيئة الطوارئ في المحافظة علي رضا نيكروز، أن زلزال مدينة جرام لم يتسبب في خسائر بالأرواح، لكنه أدى إلى تشققات في جدران عدد من المنازل هناك. وأضاف المسؤول الإيراني أن فرق التقييم متواجدة في منطقة الزلزال منذ وقوعه.ويشار إلى أنه في الثالث من الشهر الجاري، شهدت مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية طهران، زلزالا بقوة 4.8 درجة ريختر.وأفادت وكالة إرنا بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5 و15 دقيقة فجر اليوم. ونقلت عن حاكم مدينة كرمسار الإيرانية، رضا خاني، أن الزلزال أدى الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه في المدينة، لكنه عاد إلى معظم أجزاء المدينة بعد انقطاعه.وأكد المسؤول الإيراني أن "صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم"، متابعا أن "رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة".
https://sarabic.ae/20210411/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوب-شرق-ايران-1048651699.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064602741_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_926c620c6d80161ea051d7c7d88a4f9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, زلزال
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, زلزال

إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد

11:25 GMT 15.11.2024
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
تابعنا عبر
تعرضت محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوبي إيران، مساء أمس الخميس، لـ 3 هزات أرضية متتالية، آخرها فجر اليوم الجمعة، حيث بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر.
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن عددا من أهالي مدينة "جرام" الواقعة ضمن نطاق محافظة كهكيلوية وبوير أحمد وبعض المدن الأخرى المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية المتتالية.
هزة أرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2021
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق ايران
11 أبريل 2021, 19:18 GMT
ونقلت عن المدير العام لهيئة الطوارئ في المحافظة علي رضا نيكروز، أن زلزال مدينة جرام لم يتسبب في خسائر بالأرواح، لكنه أدى إلى تشققات في جدران عدد من المنازل هناك.
وأضاف المسؤول الإيراني أن فرق التقييم متواجدة في منطقة الزلزال منذ وقوعه.
ويشار إلى أنه في الثالث من الشهر الجاري، شهدت مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية طهران، زلزالا بقوة 4.8 درجة ريختر.
وأفادت وكالة إرنا بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5 و15 دقيقة فجر اليوم. ونقلت عن حاكم مدينة كرمسار الإيرانية، رضا خاني، أن الزلزال أدى الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه في المدينة، لكنه عاد إلى معظم أجزاء المدينة بعد انقطاعه.
وأكد المسؤول الإيراني أن "صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم"، متابعا أن "رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:05 GMTمروحية كا-52 التمساح - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала