https://sarabic.ae/20241115/إيران-زلزال-بقوة-41-درجات-يهز-جنوبي-البلاد-1094827546.html

إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد

إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

تعرضت محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوبي إيران، مساء أمس الخميس، لـ 3 هزات أرضية متتالية، آخرها فجر اليوم الجمعة، حيث بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر. 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T11:25+0000

2024-11-15T11:25+0000

2024-11-15T11:25+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

زلزال

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/04/1064602741_0:119:3073:1847_1920x0_80_0_0_5269e4992c11342fde685d9530dcb11b.jpg

وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن عددا من أهالي مدينة "جرام" الواقعة ضمن نطاق محافظة كهكيلوية وبوير أحمد وبعض المدن الأخرى المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية المتتالية. ونقلت عن المدير العام لهيئة الطوارئ في المحافظة علي رضا نيكروز، أن زلزال مدينة جرام لم يتسبب في خسائر بالأرواح، لكنه أدى إلى تشققات في جدران عدد من المنازل هناك. وأضاف المسؤول الإيراني أن فرق التقييم متواجدة في منطقة الزلزال منذ وقوعه.ويشار إلى أنه في الثالث من الشهر الجاري، شهدت مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة الإيرانية طهران، زلزالا بقوة 4.8 درجة ريختر.وأفادت وكالة إرنا بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 11 كم من سطح الأرض في الساعة 5 و15 دقيقة فجر اليوم. ونقلت عن حاكم مدينة كرمسار الإيرانية، رضا خاني، أن الزلزال أدى الى قطع التيار الكهربائي والإنترنت فور وقوعه في المدينة، لكنه عاد إلى معظم أجزاء المدينة بعد انقطاعه.وأكد المسؤول الإيراني أن "صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم"، متابعا أن "رجال الإغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار التي خلفها الزلزال من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة".

https://sarabic.ae/20210411/زلزال-بقوة-4-درجات-يضرب-جنوب-شرق-ايران-1048651699.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, زلزال