https://sarabic.ae/20241115/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استكمال-4-موجات-من-الغارات-على-لبنان-1094851838.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال 4 موجات من الغارات على لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال 4 موجات من الغارات على لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواصلة قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى استكمال أربع موجات من الغارات منذ صباح... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T22:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات من جناح المخابرات، خلال الساعات الماضية، موجة هجمات رابعة اليوم في منطقة الضاحية في بيروت. تم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات أخرى من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله".وأضاف: "تأتي هذه الغارات في إطار عمليات جيش الدفاع لضرب معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية، والتي يستخدمها لتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد مواطني إسرائيل".وزعم المتحدث أن "جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت في قلب مناطق السكان المدنيين، بما يمثل دليلًا آخر على استخدام منظمة حزب الله الإرهابية للمواطنين اللبنانيين كدروع بشرية".ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20241008/غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-منطقة-الكفاءات-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-1093565720.html
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لبنان, أخبار لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان, أخبار لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال 4 موجات من الغارات على لبنان
22:24 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 22:25 GMT 15.11.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواصلة قصف بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرًا إلى استكمال أربع موجات من الغارات منذ صباح الجمعة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو، بتوجيهات من جناح المخابرات، خلال الساعات الماضية، موجة هجمات رابعة اليوم في منطقة الضاحية في بيروت. تم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات أخرى من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله".
وأضاف: "تأتي هذه الغارات في إطار عمليات جيش الدفاع لضرب معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية، والتي يستخدمها لتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد مواطني إسرائيل".
وزعم المتحدث أن "جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت في قلب مناطق السكان المدنيين، بما يمثل دليلًا آخر على استخدام منظمة حزب الله الإرهابية للمواطنين اللبنانيين كدروع بشرية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية
لليوم الـ54 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.