https://sarabic.ae/20241115/الرئيس-الصيني-يفتتح-أول-ميناء-ممول-من-الصين-بأمريكا-الجنوبية-وواشنطن-تحذر-من-استثمارات-بكين-1094816295.html

الرئيس الصيني يفتتح أول ميناء ممول من الصين بأمريكا الجنوبية.. وواشنطن تحذر من استثمارات بكين

الرئيس الصيني يفتتح أول ميناء ممول من الصين بأمريكا الجنوبية.. وواشنطن تحذر من استثمارات بكين

سبوتنيك عربي

افتتح الرئيس شي جين بينغ، يوم الخميس، أول ميناء ممول من الصين في أمريكا اللاتينية في تشانكاي، بيرو، وهو رمز لنمو تأثير بكين في القارة بينما تستعد الصين لمواجهة... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T01:29+0000

2024-11-15T01:29+0000

2024-11-15T01:29+0000

الصين

بيرو

أمريكا الجنوبية

أمريكا الجنوبية

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المجمع الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار، ويبعد حوالي 80 كيلومترًا شمال ليما، يُفترض أن يكون مركزًا رئيسيًا للتجارة الصينية في وقت تهدد فيه الرسوم الجمركية العالية على الصين بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض لفترة ثانية.تم افتتاح الميناء رسميًا في احتفال حضره بشكل افتراضي شي ونظيرته البيروفية دينيا بولوارتي من ليما، حيث سيحضران قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) يومي الجمعة والسبت.وقالت بولوارتي في الحدث: "تلعب الصين دورًا رئيسيًا في نمو اقتصادنا"، في حين تعهد شي في خطابه بـ"تعزيز الاتصال" بين الصين وأمريكا الجنوبية.قلق أمريكيمن جانبها، دعت الولايات المتحدة يوم الخميس دول أمريكا اللاتينية إلى اليقظة تجاه الاستثمارات الصينية، بينما كان الرئيس شي جين بينغ يفتتح الميناء.وقال برايان نيكولز، أكبر دبلوماسي أمريكي في أمريكا اللاتينية: وأشار نيكولز إلى العلاقة الطويلة بين الولايات المتحدة وبيرو، وقال: "سنبقى مركزين على بناء تلك العلاقات وضمان أن يفهم البيروفيون تعقيدات التعامل مع بعض مستثمريهم الآخرين في المستقبل".وأضاف أنه تم تقديم دعم مؤخرًا لبيرو، بما في ذلك التبرع بالقطارات لمدينة ليما، والتعاون الفضائي بقيادة ناسا، والتبرع بتسع طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك لمساعدة الشرطة في محاربة الجريمة العابرة للحدود.على مدار قرنين من الزمن، اعتبرت الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية مجالًا لها، لكنها تواجه منافسة متزايدة من الصين في جميع أنحاء العالم، خاصة في المجال الاقتصادي.ةمن المتوقع أن يسمح الميناء لدول أمريكا الجنوبية بتجاوز الموانئ في المكسيك والولايات المتحدة أثناء تجارتها مع آسيا.

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