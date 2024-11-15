https://sarabic.ae/20241115/رئيس-أبخازيا-يؤكد-مواصلة-العمل-واتخاذ-إجراءات-لتحقيق-الاستقرار-في-البلاد-1094850194.html
رئيس أبخازيا يؤكد مواصلة العمل واتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في البلاد
رئيس أبخازيا يؤكد مواصلة العمل واتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في البلاد
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأبخازي أصلان بزانيا، اليوم الجمعة، بأنه سيواصل عمله مع أعضاء الحكومة. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T19:43+0000
2024-11-15T19:43+0000
2024-11-15T19:43+0000
العالم
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ونشرت وسائل إعلام محلية تسجيلا مصورا للرئيس الأبخازي، قال فيه: "إن قيادة أبخازيا، الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة متواجدون على الأرض، وسيكونون على الأرض وسيواصلون العمل".كما دعا سكان جمهورية أبخازيا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات، مؤكد أن السلطات ستبذل جهودها للتعامل مع أحداث اليوم.واقتحم متظاهرون، اليوم الجمعة، مبنى البرلمان في أبخازيا، وردت قوات الأمن بإلقاء قنابل دخانية، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".ووفقا للمراسل، فإنه "في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش)، منعت قوات الأمن المتظاهرين من تحطيم نوافذ وأبواب البرلمان، ولم تقم قوات الأمن بإلقاء قنابل دخانية على المتظاهرين إلا عدة مرات، ومن ثم غادروا".واتخذ رئيس أبخازيا أصلان بانيا، اليوم الجمعة، الإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار الوضع في الجمهورية، حسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس الدولة.وجاء في بيان المكتب عبر قناته في "تلغرام"، أن "رئيس أبخازيا أصلان بجانيا يتخذ إجراءات لتحقيق استقرار الوضع في الجمهورية".
https://sarabic.ae/20241115/متظاهرون-يقتحمون-مبنى-البرلمان-في-أبخازيا-1094831409.html
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
رئيس أبخازيا يؤكد مواصلة العمل واتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في البلاد
صرح الرئيس الأبخازي أصلان بزانيا، اليوم الجمعة، بأنه سيواصل عمله مع أعضاء الحكومة.
ونشرت وسائل إعلام محلية تسجيلا مصورا للرئيس الأبخازي، قال فيه: "إن قيادة أبخازيا، الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة متواجدون على الأرض، وسيكونون على الأرض وسيواصلون العمل".
كما دعا سكان جمهورية أبخازيا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات، مؤكد أن السلطات ستبذل جهودها للتعامل مع أحداث اليوم.
واقتحم متظاهرون، اليوم الجمعة، مبنى البرلمان في أبخازيا، وردت قوات الأمن بإلقاء قنابل دخانية، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ووفقا للمراسل، فإنه "في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش)، منعت قوات الأمن المتظاهرين من تحطيم نوافذ وأبواب البرلمان، ولم تقم قوات الأمن بإلقاء قنابل دخانية على المتظاهرين إلا عدة مرات، ومن ثم غادروا".
واتخذ رئيس أبخازيا أصلان بانيا، اليوم الجمعة، الإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار الوضع في الجمهورية، حسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس الدولة.
وجاء في بيان المكتب عبر قناته في "تلغرام"، أن "رئيس أبخازيا أصلان بجانيا يتخذ إجراءات لتحقيق استقرار الوضع في الجمهورية".