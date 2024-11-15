https://sarabic.ae/20241115/متظاهرون-يقتحمون-مبنى-البرلمان-في-أبخازيا-1094831409.html

متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في أبخازيا

متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في أبخازيا

سبوتنيك عربي

اقتحم متظاهرون في أبخازيا، اليوم الجمعة، مبنى البرلمان، وقوات الأمن ردت بإلقاء قنابل دخانية، وذلك حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 15.11.2024, سبوتنيك عربي

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العالم

روسيا

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ووفقا للمراسل، فإنه في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (توقيت موسكو)، منعت قوات الأمن المتظاهرين من تحطيم نوافذ وأبواب البرلمان، ولم تقم قوات الأمن بإلقاء قنابل دخانية على المتظاهرين إلا عدة مرات ومن ثم غادروا".وجاء في بيان المكتب عبر قناته في "تلغرام"، أن "رئيس أبخازيا أصلان بجانيا يتخذ إجراءات لتحقيق استقرار الوضع في الجمهورية".وكان من المفترض أن ينظر البرلمان الأبخازي، اليوم الجمعة، في التصديق على اتفاقية استثمار مع روسيا.

https://sarabic.ae/20241115/روس-أوبورون-إكسبورت-روسيا-تنتج-بالتعاون-مع-عدد-من-الدول-الأجنبية-مجموعة-واسعة-من-الأسلحة-1094816180.html

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