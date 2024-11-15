https://sarabic.ae/20241115/متظاهرون-يقتحمون-مبنى-البرلمان-في-أبخازيا-1094831409.html
متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في أبخازيا
متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في أبخازيا
سبوتنيك عربي
اقتحم متظاهرون في أبخازيا، اليوم الجمعة، مبنى البرلمان، وقوات الأمن ردت بإلقاء قنابل دخانية، وذلك حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T13:18+0000
2024-11-15T13:18+0000
2024-11-15T13:20+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094830674_0:191:1269:904_1920x0_80_0_0_5b3f5f73e5dce2094b633d4cc06ede29.jpg
ووفقا للمراسل، فإنه في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (توقيت موسكو)، منعت قوات الأمن المتظاهرين من تحطيم نوافذ وأبواب البرلمان، ولم تقم قوات الأمن بإلقاء قنابل دخانية على المتظاهرين إلا عدة مرات ومن ثم غادروا".وجاء في بيان المكتب عبر قناته في "تلغرام"، أن "رئيس أبخازيا أصلان بجانيا يتخذ إجراءات لتحقيق استقرار الوضع في الجمهورية".وكان من المفترض أن ينظر البرلمان الأبخازي، اليوم الجمعة، في التصديق على اتفاقية استثمار مع روسيا.
https://sarabic.ae/20241115/روس-أوبورون-إكسبورت-روسيا-تنتج-بالتعاون-مع-عدد-من-الدول-الأجنبية-مجموعة-واسعة-من-الأسلحة-1094816180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094830674_0:0:1205:904_1920x0_80_0_0_fe7085968fc75f626b763e6b047cdd77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا
متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في أبخازيا
13:18 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 13:20 GMT 15.11.2024)
اقتحم متظاهرون في أبخازيا، اليوم الجمعة، مبنى البرلمان، وقوات الأمن ردت بإلقاء قنابل دخانية، وذلك حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ووفقا للمراسل، فإنه في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (توقيت موسكو)، منعت قوات الأمن المتظاهرين من تحطيم نوافذ وأبواب البرلمان، ولم تقم قوات الأمن بإلقاء قنابل دخانية على المتظاهرين إلا عدة مرات ومن ثم غادروا".
واتخذ رئيس أبخازيا أصلان بانيا، اليوم الجمعة، الإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار الوضع في الجمهورية، حسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس الدولة.
وجاء في بيان المكتب عبر قناته في "تلغرام"، أن "رئيس أبخازيا أصلان بجانيا يتخذ إجراءات لتحقيق استقرار الوضع في الجمهورية".
وأفادت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، أن إدارة رئيس أبخازيا تقوم بإعداد وثيقة بشأن سحب مشروع قانون من البرلمان بشأن التصديق على اتفاقية الاستثمار مع روسيا.
وكان من المفترض أن ينظر البرلمان الأبخازي، اليوم الجمعة، في التصديق على اتفاقية استثمار مع روسيا.