"زومبي" قد ينقذ حياة البشر

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عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق
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09:54 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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29 د
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مدار الليل والنهار
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34 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20241115/زومبي-قد-ينقذ-حياة-البشر-1094829286.html
"زومبي" قد ينقذ حياة البشر
"زومبي" قد ينقذ حياة البشر
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن مركبًا موجودًا في فطريات طفيلية، تشل وتقتل اليرقات بشكل شائع، يعمل على سد المسارات المهمة لنمو بعض أنواع السرطان. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T12:03+0000
2024-11-15T12:03+0000
مجتمع
علوم
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واستند باحثون من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، إلى أبحاث سابقة حول قدرات الكورديسيبين، على مكافحة السرطان، وهي مادة كيميائية تنتجها أنواع من الكورديسيبس، والأوفيوكورديسيبس، "تتحول إلى زومبي" لمساعدتها على إصابة جسم المضيف الحي، وغالبًا ما تؤثر على سلوك الحشرة قبل قتلها.وقد مكن التقدم في التقنيات العلمية الباحثين، من دراسة التعبير الجيني ومسارات إشارات الخلايا وإنتاج البروتين عبر عدد كبير من الخلايا من أجل معرفة ما يفعله الكورديسيبين.وتقول عالمة الأحياء في مجال الحمض النووي الريبي، كورنيليا دي مور: "لقد أصبح من الأسهل والأقل تكلفة إجراء هذه التجارب الضخمة للغاية، لذلك تمكنا من فحص آلاف الجينات في نفس الوقت"، حسبما نقل عنها موقع "ساينس أليرت".ومن خلال التجارب المعملية على مزارع الأنسجة البشرية والتحليل الجيني، لكيفية عمل الكورديسيبين على هذه الخلايا، وجد الفريق أن المادة الكيميائية تحولت إلى مركب أكثر نشاطًا، يسمى ثلاثي فوسفات الكورديسيبين، وهو المسؤول عن تثبيط نشاط الخلايا.وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بعد أي الجزيئات يستهدفها ثلاثي فوسفات الكورديسيبين، فقد وجد الفريق أن المادة الكيميائية تبدو وكأنها تعمل بسرعة.والأهم من ذلك، أن الدقة التي يعمل بها ثلاثي فوسفات الكورديسيبين، تعني أنه يمكن أن يتغلب على التحدي الذي تواجهه العديد من العلاجات الحالية، وهو محاولة أخذ خلايا السرطان دون التسبب في الكثير من الضرر للأنسجة السليمة.رصد كائن بحري غامض في الجزء المظلم من المحيط... فيديو
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علوم
علوم

"زومبي" قد ينقذ حياة البشر

12:03 GMT 15.11.2024
© Photo / unsplash/sahil muhammedيرقة تتغذى على الأعشاب
يرقة تتغذى على الأعشاب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Photo / unsplash/sahil muhammed
تابعنا عبر
أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن مركبًا موجودًا في فطريات طفيلية، تشل وتقتل اليرقات بشكل شائع، يعمل على سد المسارات المهمة لنمو بعض أنواع السرطان.
واستند باحثون من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، إلى أبحاث سابقة حول قدرات الكورديسيبين، على مكافحة السرطان، وهي مادة كيميائية تنتجها أنواع من الكورديسيبس، والأوفيوكورديسيبس، "تتحول إلى زومبي" لمساعدتها على إصابة جسم المضيف الحي، وغالبًا ما تؤثر على سلوك الحشرة قبل قتلها.
وقد مكن التقدم في التقنيات العلمية الباحثين، من دراسة التعبير الجيني ومسارات إشارات الخلايا وإنتاج البروتين عبر عدد كبير من الخلايا من أجل معرفة ما يفعله الكورديسيبين.
وتقول عالمة الأحياء في مجال الحمض النووي الريبي، كورنيليا دي مور: "لقد أصبح من الأسهل والأقل تكلفة إجراء هذه التجارب الضخمة للغاية، لذلك تمكنا من فحص آلاف الجينات في نفس الوقت"، حسبما نقل عنها موقع "ساينس أليرت".
ومن خلال التجارب المعملية على مزارع الأنسجة البشرية والتحليل الجيني، لكيفية عمل الكورديسيبين على هذه الخلايا، وجد الفريق أن المادة الكيميائية تحولت إلى مركب أكثر نشاطًا، يسمى ثلاثي فوسفات الكورديسيبين، وهو المسؤول عن تثبيط نشاط الخلايا.
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ووجد الباحثون أن ثلاثي فوسفات الكورديسيبين، يمنع مسارين منفصلين للإشارات غالبًا ما يتم اختطافهما من قبل الخلايا السرطانية، لمساعدتها على الانتشار في جميع أنحاء جسم الإنسان.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بعد أي الجزيئات يستهدفها ثلاثي فوسفات الكورديسيبين، فقد وجد الفريق أن المادة الكيميائية تبدو وكأنها تعمل بسرعة.
وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحويل النتائج إلى علاجات جديدة للسرطان، ومع ذلك فإن فهم كيفية تأثير الجزيء، على نمو الخلايا يمكن أن يضع الأساس لأنواع جديدة من أدوية السرطان.
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والأهم من ذلك، أن الدقة التي يعمل بها ثلاثي فوسفات الكورديسيبين، تعني أنه يمكن أن يتغلب على التحدي الذي تواجهه العديد من العلاجات الحالية، وهو محاولة أخذ خلايا السرطان دون التسبب في الكثير من الضرر للأنسجة السليمة.
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