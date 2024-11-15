طفلك الذي يعاني من نقص الانتباه قد يكون "عبقريا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:38 GMT
22 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريح أردوغان الأخير يحمل رسائل تؤكد أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241115/طفلك-الذي-يعاني-من-نقص-الانتباه-قد-يكون-عبقريا-1094834274.html
طفلك الذي يعاني من نقص الانتباه قد يكون "عبقريا"
طفلك الذي يعاني من نقص الانتباه قد يكون "عبقريا"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن بعض العوامل الأكثر أهمية، التي تؤثر على العمر الذي يتم فيه تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط "إيه دي إتش دي"، حيث يعد ارتفاع معدل... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T14:01+0000
2024-11-15T14:01+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101499/37/1014993776_0:26:2889:1651_1920x0_80_0_0_e7d685e659d4cc9c82b9f10eeb02564b.jpg
وقام فريق الدراسة، بقيادة باحثين من جامعة ويسترن أونتاريو، وجامعة كوينز في كندا، بتحليل بيانات 568 شابًا تتراوح أعمارهم بين أربعة و 22 عامًا، تم تشخيصهم باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، كما تم النظر في عوامل أخرى، بما في ذلك الجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي.وأظهر البحث أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، يميل إلى أن يتم تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط في وقت لاحق، مما كان يمكن أن يكون عليه.كما أحدثت طريقة عرض سلوك اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط خارجيًا فرقًا أيضًا، في الأشخاص الذين يستوعبون الأعراض، على سبيل المثال، يكون التشخيص متأخرًا في المتوسط، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ويظهر الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط اختلافات في طريقة تحركهم وتركيزهم وسيطرتهم على اندفاعاتهم، ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثيرا كبيرا على التعلم والتطور لدى الأطفال، ولهذا السبب كلما تم التشخيص مبكرًا، كان ذلك أفضل.وتقدم النتائج لمهنيي الصحة والآباء بعض المؤشرات المفيدة، عندما يتعلق الأمر بالتعرف على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فالأطفال الذين يبدو أنهم أكثر ذكاءً، أو الذين هم أكثر قدرة على إخفاء أعراضهم، هم أكثر عرضة للتغافل.وأضاف الباحثون: "ولجعل الصورة أكثر تعقيدًا، غالبًا ما يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل خاطئ على أنه عرض لاضطراب آخر".وأوضح الباحثون: "يجب على الأطباء، أن يكونوا على دراية بهذه الاختلافات الفردية، والعوامل الديموغرافية، ويجب أخذها في الاعتبار عند إعطاء التشخيصات، ومن ناحية أخرى، قد تمنع هذه العوامل الأفراد من البحث عن التشخيص".دراسة تكشف مفاجأة عن دور البيض في خفض الكوليسترول وحماية المخ
https://sarabic.ae/20230821/شكل-غريب-للعسل-في-الفضاء-يوثقه-رائد-فضاء-عربي-فيديو-1080276337.html
https://sarabic.ae/20241025/-لمرضى-السكري-نصحية-طبية-من-الضروري-الالتزام-بها-1094153087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101499/37/1014993776_1:0:2668:2000_1920x0_80_0_0_f698afdc04f61987558244ebbbc22541.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

طفلك الذي يعاني من نقص الانتباه قد يكون "عبقريا"

14:01 GMT 15.11.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورطفل رضيع
طفل رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن بعض العوامل الأكثر أهمية، التي تؤثر على العمر الذي يتم فيه تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط "إيه دي إتش دي"، حيث يعد ارتفاع معدل الذكاء أحد السمات المرتبطة بالتشخيص المتأخر.
وقام فريق الدراسة، بقيادة باحثين من جامعة ويسترن أونتاريو، وجامعة كوينز في كندا، بتحليل بيانات 568 شابًا تتراوح أعمارهم بين أربعة و 22 عامًا، تم تشخيصهم باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، كما تم النظر في عوامل أخرى، بما في ذلك الجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وأظهر البحث أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، يميل إلى أن يتم تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط في وقت لاحق، مما كان يمكن أن يكون عليه.
كما أحدثت طريقة عرض سلوك اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط خارجيًا فرقًا أيضًا، في الأشخاص الذين يستوعبون الأعراض، على سبيل المثال، يكون التشخيص متأخرًا في المتوسط، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
عسل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
مجتمع
شكل غريب للعسل في الفضاء يوثقه رائد فضاء عربي.. فيديو
21 أغسطس 2023, 08:03 GMT

وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "لقد وجدنا أولاً أن معدل الذكاء الأعلى، يتنبأ بسن التشخيص المتأخر لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، كما وجدنا أن أعراض فرط النشاط والاندفاع والأعراض الخارجية، كانت مرتبطة بالتشخيص المبكر لدى كل من الذكور والإناث".

ويظهر الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط اختلافات في طريقة تحركهم وتركيزهم وسيطرتهم على اندفاعاتهم، ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثيرا كبيرا على التعلم والتطور لدى الأطفال، ولهذا السبب كلما تم التشخيص مبكرًا، كان ذلك أفضل.
ويمكن أن يؤدي التشخيص المتأخر، أو عدم التشخيص على الإطلاق، إلى مشاكل سلوكية وأداء أكاديمي أقل من المتوسط.
وتقدم النتائج لمهنيي الصحة والآباء بعض المؤشرات المفيدة، عندما يتعلق الأمر بالتعرف على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فالأطفال الذين يبدو أنهم أكثر ذكاءً، أو الذين هم أكثر قدرة على إخفاء أعراضهم، هم أكثر عرضة للتغافل.
مرض السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
مجتمع
لمرضى السكري... نصحية طبية من الضروري الالتزام بها
25 أكتوبر, 10:45 GMT
نحن نعلم أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يظهر في أشكال مختلفة عديدة، وقد يتم تجاهل بعض العلامات والأعراض الأكثر دقة، كما يقترح الباحثون - وخاصة عند الأطفال الذين يبدو أنهم موهوبون أكاديميًا.
وأضاف الباحثون: "ولجعل الصورة أكثر تعقيدًا، غالبًا ما يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل خاطئ على أنه عرض لاضطراب آخر".
وأوضح الباحثون: "يجب على الأطباء، أن يكونوا على دراية بهذه الاختلافات الفردية، والعوامل الديموغرافية، ويجب أخذها في الاعتبار عند إعطاء التشخيصات، ومن ناحية أخرى، قد تمنع هذه العوامل الأفراد من البحث عن التشخيص".
دراسة تكشف مفاجأة عن دور البيض في خفض الكوليسترول وحماية المخ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:05 GMTمروحية كا-52 التمساح - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала