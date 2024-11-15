https://sarabic.ae/20241115/طفلك-الذي-يعاني-من-نقص-الانتباه-قد-يكون-عبقريا-1094834274.html

طفلك الذي يعاني من نقص الانتباه قد يكون "عبقريا"

طفلك الذي يعاني من نقص الانتباه قد يكون "عبقريا"

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عن بعض العوامل الأكثر أهمية، التي تؤثر على العمر الذي يتم فيه تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط "إيه دي إتش دي"، حيث يعد ارتفاع معدل... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T14:01+0000

2024-11-15T14:01+0000

2024-11-15T14:01+0000

مجتمع

الصحة

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وقام فريق الدراسة، بقيادة باحثين من جامعة ويسترن أونتاريو، وجامعة كوينز في كندا، بتحليل بيانات 568 شابًا تتراوح أعمارهم بين أربعة و 22 عامًا، تم تشخيصهم باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، كما تم النظر في عوامل أخرى، بما في ذلك الجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي.وأظهر البحث أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، يميل إلى أن يتم تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط في وقت لاحق، مما كان يمكن أن يكون عليه.كما أحدثت طريقة عرض سلوك اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط خارجيًا فرقًا أيضًا، في الأشخاص الذين يستوعبون الأعراض، على سبيل المثال، يكون التشخيص متأخرًا في المتوسط، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ويظهر الأشخاص المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط اختلافات في طريقة تحركهم وتركيزهم وسيطرتهم على اندفاعاتهم، ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثيرا كبيرا على التعلم والتطور لدى الأطفال، ولهذا السبب كلما تم التشخيص مبكرًا، كان ذلك أفضل.وتقدم النتائج لمهنيي الصحة والآباء بعض المؤشرات المفيدة، عندما يتعلق الأمر بالتعرف على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فالأطفال الذين يبدو أنهم أكثر ذكاءً، أو الذين هم أكثر قدرة على إخفاء أعراضهم، هم أكثر عرضة للتغافل.وأضاف الباحثون: "ولجعل الصورة أكثر تعقيدًا، غالبًا ما يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل خاطئ على أنه عرض لاضطراب آخر".وأوضح الباحثون: "يجب على الأطباء، أن يكونوا على دراية بهذه الاختلافات الفردية، والعوامل الديموغرافية، ويجب أخذها في الاعتبار عند إعطاء التشخيصات، ومن ناحية أخرى، قد تمنع هذه العوامل الأفراد من البحث عن التشخيص".دراسة تكشف مفاجأة عن دور البيض في خفض الكوليسترول وحماية المخ

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