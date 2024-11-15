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عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق
عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T12:42+0000
2024-11-15T12:42+0000
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وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى "سماع دوي انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق ناتجة عن عدوان إسرائيلي".وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "سوريا تدين الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسببت في تدمير كامل للأبنية السكنية المستهدفة، وحدوث أضرار مادية كبيرة في المرافق الحيوية كالجسور وبعض الطرق الدولية، مما أدى إلى خروجها من الخدمة".وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أنه "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر يوم الخميس، شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة عددًا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصًا وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".
https://sarabic.ae/20241114/سوريا-تدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-أراضيها-التي-راح-ضحيتها-العديد-من-المدنيين-1094812630.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق
12:42 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 13:08 GMT 15.11.2024)
حصري
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.
وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى "سماع دوي انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق ناتجة عن عدوان إسرائيلي".
وصرحت وزارة الخارجية السورية، يوم أمس الخميس، أن سوريا تدين الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.
وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "سوريا تدين الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسببت في تدمير كامل للأبنية السكنية المستهدفة، وحدوث أضرار مادية كبيرة في المرافق الحيوية كالجسور وبعض الطرق الدولية، مما أدى إلى خروجها من الخدمة".
وأضافت الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل اليوم في اعتداءاتها على سوريا يأتي بعد يومين فقط من صدور إدانة واسعة عن القمة العربية-الإسلامية المشتركة في الرياض لعدوانها الغاشم والمتصاعد على الأراضي السورية، وتحذيرها من خطورة هذا التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وما له من تبعات إقليمية ودولية".
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أنه "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر يوم الخميس، شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة عددًا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصًا وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".