https://sarabic.ae/20241115/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-عدة-انفجارات-متتالية-في-العاصمة-السورية-دمشق--1094830282.html

عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق

عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق. 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T12:42+0000

2024-11-15T12:42+0000

2024-11-15T13:08+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093377183_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_523e23751e45aae03c191b95783db9ac.jpg

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى "سماع دوي انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق ناتجة عن عدوان إسرائيلي".وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "سوريا تدين الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسببت في تدمير كامل للأبنية السكنية المستهدفة، وحدوث أضرار مادية كبيرة في المرافق الحيوية كالجسور وبعض الطرق الدولية، مما أدى إلى خروجها من الخدمة".وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت أنه "حوالي الساعة 15.20 بعد ظهر يوم الخميس، شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة عددًا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصًا وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".

https://sarabic.ae/20241114/سوريا-تدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-أراضيها-التي-راح-ضحيتها-العديد-من-المدنيين-1094812630.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي