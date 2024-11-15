https://sarabic.ae/20241115/وزيرة-سويدية-تعاني-من-رهاب-الموز-وإجراء-حكومي-لتجنب-المشكلة----1094827068.html
وزيرة سويدية تعاني من "رهاب الموز"... وإجراء حكومي لتجنب المشكلة
وزيرة سويدية تعاني من "رهاب الموز"... وإجراء حكومي لتجنب المشكلة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أوروبية عن حظر الوزيرة السويدية، بولينا براندبيرغ، إحضار الموز في جميع المناسبات التي تشارك فيها، كونها تعاني من أغرب رهاب في العالم، "رهاب... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T11:17+0000
2024-11-15T11:17+0000
2024-11-15T11:17+0000
مجتمع
الصحة
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وأجبر الرهاب الغريب زملاء الوزيرة والعاملين معها على اتخاذ إجراءات نيابة عنها، حيث تم فرض عليهم التأكد مسبقا من عدم وجود الموز في الأماكن التي ستزورها الوزيرة. ويعتبر رهاب الموز أمر غير شائع، إلا أنه من المحتمل أن يسبب القلق والغثيان عند رؤية أو شم الفاكهة، ويشير الخبراء إلى أنه ينشأ في كثير من الأحيان من مرحلة الطفولة.
https://sarabic.ae/20201001/رهاب-الطعام-طفلة-تعيش-10-سنوات-على-الخبز-فقط-1046703000.html
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الصحة
وزيرة سويدية تعاني من "رهاب الموز"... وإجراء حكومي لتجنب المشكلة
كشفت وسائل إعلام أوروبية عن حظر الوزيرة السويدية، بولينا براندبيرغ، إحضار الموز في جميع المناسبات التي تشارك فيها، كونها تعاني من أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز".
وأجبر الرهاب الغريب زملاء الوزيرة والعاملين معها على اتخاذ إجراءات نيابة عنها، حيث تم فرض عليهم التأكد مسبقا من عدم وجود الموز في الأماكن التي ستزورها الوزيرة.
وتلقت وسائل الإعلام رسائل بريد إلكتروني مسربة، يطلب فيها الموظفون العاملون لدى الوزيرة إزالة أي موز، قبل الزيارات الرسمية، وكما أرسل مساعدوها طلبا في إحدى الرسائل الإلكترونية للموظفين برفع الموز وعدم ترك أي أثر له في القاعة التي ستجتمع بها مع رئيس البرلمان.
وأكدت الوزيرة في وقت سابق، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنها تعاني من رهاب الموز مع تحفظها عن السبب، واصفة تأثيره عليها بأنه نوع من الحساسية، وأنها تتلقى مساعدة مهنية بشأنه.
ويعتبر رهاب الموز أمر غير شائع، إلا أنه من المحتمل أن يسبب القلق والغثيان عند رؤية أو شم الفاكهة، ويشير الخبراء إلى أنه ينشأ في كثير من الأحيان من مرحلة الطفولة.