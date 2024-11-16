https://sarabic.ae/20241116/أمريكا-تسجل-أول-إصابة-نادرة-بجدري-القردة-من-سلالة-جديدة-1094867272.html

أمريكا تسجل أول إصابة نادرة بجدري القردة من سلالة جديدة

أمريكا تسجل أول إصابة نادرة بجدري القردة من سلالة جديدة

سبوتنيك عربي

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بـ"السلالة الفرعية 1" من جدري القردة في ولاية كاليفورنيا، لتصبح... 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T22:45+0000

2024-11-16T22:45+0000

2024-11-16T22:49+0000

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وأوضحت المراكز في بيان أن المصاب شخص سافر إلى الولايات المتحدة مؤخرا من شرق أفريقيا، حيث تلقى العلاج فور وصوله البلاد في منشأة طبية محلية، قبل أن يُسمح له بالمغادرة.وأشارت إلى أن المريض يخضع الآن للعزل المنزلي ولا يحتاج إلى علاج إضافي، فيما تتحسن الأعراض التي ظهرت عليه بشكل ملحوظ.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.كما أظهرت بيانات من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في أكتوبر/ تشرين الأول، أن حالات الإصابة بمرض جدري القردة لا تزال تنتشر في القارة، وكشفت عن زيادة بنسبة تتجاوز 500% عن العام الماضي.وتفيد بيانات المراكز أن 19 دولة أفريقية شهدت أكثر من 48 ألف حالة إصابة مشتبه بها بجدري القردة، بما في ذلك 1048 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري.يشار إلى أن فيروس جدري القردة يمكنه الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.

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الولايات المتحدة الأمريكية, جدري القردة, الصحة, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار