https://sarabic.ae/20241116/مقتل-8-أشخاص-وإصابة-17-آخرين-في-هجوم-بسكين-داخل-مدرسة-شرقي-الصين-1094863664.html

مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجوم بسكين داخل مدرسة شرقي الصين

مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجوم بسكين داخل مدرسة شرقي الصين

سبوتنيك عربي

قُتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرون، اليوم السبت، في حادث طعن داخل مدرسة للتعليم المهني في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين. 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T16:23+0000

2024-11-16T16:23+0000

2024-11-16T16:23+0000

العالم

الصين

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وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية نقلًا عن بيان للشرطة: "قتل 8 أشخاص وأصيب 17 في هجوم بسكين على مدرسة للتعليم المهني في مدينة ييشينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين".وذكرت تقارير محلية أنه تم القبض على المشتبه به في موقع الحادث، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وهو من خريجي المدرسة. ويبدو أن الهجوم بدافع "الغضب" بعد فشل المتهم في اجتياز الاختبارات والحصول على شهادته، وفقًا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وكانت قد صدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة تشوهاي في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وذكرت الشرطة الصينية، في بيان أن الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي.

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