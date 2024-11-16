https://sarabic.ae/20241116/مقتل-8-أشخاص-وإصابة-17-آخرين-في-هجوم-بسكين-داخل-مدرسة-شرقي-الصين-1094863664.html
مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجوم بسكين داخل مدرسة شرقي الصين
مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجوم بسكين داخل مدرسة شرقي الصين
سبوتنيك عربي
قُتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرون، اليوم السبت، في حادث طعن داخل مدرسة للتعليم المهني في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T16:23+0000
2024-11-16T16:23+0000
2024-11-16T16:23+0000
العالم
الصين
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وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية نقلًا عن بيان للشرطة: "قتل 8 أشخاص وأصيب 17 في هجوم بسكين على مدرسة للتعليم المهني في مدينة ييشينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين".وذكرت تقارير محلية أنه تم القبض على المشتبه به في موقع الحادث، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وهو من خريجي المدرسة. ويبدو أن الهجوم بدافع "الغضب" بعد فشل المتهم في اجتياز الاختبارات والحصول على شهادته، وفقًا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وكانت قد صدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة تشوهاي في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وذكرت الشرطة الصينية، في بيان أن الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي.
https://sarabic.ae/20241116/إعلام-فرنسي-احتجاز-عدد-من-الموظفين-كرهائن-داخل-مطعم-في-ضواحي-باريس-1094861778.html
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العالم, الصين
مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجوم بسكين داخل مدرسة شرقي الصين
قُتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرون، اليوم السبت، في حادث طعن داخل مدرسة للتعليم المهني في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية نقلًا عن بيان للشرطة: "قتل 8 أشخاص وأصيب 17 في هجوم بسكين على مدرسة للتعليم المهني في مدينة ييشينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين".
وذكرت تقارير محلية أنه تم القبض على المشتبه به في موقع الحادث، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وهو من خريجي المدرسة. ويبدو أن الهجوم بدافع "الغضب" بعد فشل المتهم في اجتياز الاختبارات والحصول على شهادته، وفقًا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
كما أعلنت الشرطة الصينية، يوم الثلاثاء، أن حصيلة حادث الدهس الذي وقع الليلة السابقة، بلغت 35 قتيلا، و43 مصابا آخرين.
وكانت قد صدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة تشوهاي في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين
، وذكرت الشرطة الصينية، في بيان أن الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي.