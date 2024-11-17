أمريكا ترصد جسما طائرا قبالة دولة عربية.. والكونغرس يتحرك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241117/أمريكا-ترصد-جسما-طائرا-قبالة-دولة-عربية-والكونغرس-يتحرك-1094879120.html
أمريكا ترصد جسما طائرا قبالة دولة عربية.. والكونغرس يتحرك
أمريكا ترصد جسما طائرا قبالة دولة عربية.. والكونغرس يتحرك
سبوتنيك عربي
أثارت مشاهد، لما قيل إنها "محاولة تصد أمريكية لجسم طائر قبالة سواحل دولة عربية"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T16:03+0000
2024-11-17T16:03+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102388/58/1023885865_29:0:1336:735_1920x0_80_0_0_fab56588025abfb6ef06f3b03e7c499f.png
وعرض الكونغرس الأمريكي، مقطع فيديو يظهر جسما غريبا يحلق مقابل سواحل الكويت، وجد على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.ويظهر في الفيديو، الذي تم تصويره من طائرة هليكوبتر بدقة عالية وتبلغ مدته 13 دقيقة، جسم غريب طائر على شكل كرة بيضاء، كان على بعد 20 ميلا قبالة ساحل الكويت، ثم تظهر كرة بيضاء أخرى انضمت لها.وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، قد أبلغت اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي التابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب أن الأجسام، بما في ذلك تلك التي تم رصدها وهي تؤدي بسرعة تزيد عن 3000 غيغا، قد تم رصدها فوق مواقع الجيش الأمريكي ومواقع الطاقة.وكانت تقارير عدة صادرة عن البنتاغون أشارت سابقا إلى وجود أجسام غريبة رصدت ما ألمحت بأنها "كائنات فضائية أو صحون طائرة".فيما أكد طيار عسكري أمريكي في يناير/ كانون الثاني 2023، رصده أربعة أجسام مجهولة، أثناء عمله في قاعدة إيغلين الجوية قبالة ساحل ولاية فلوريدا.وأوضح حينها أن نظام الرادار الموجود على متن طائرته لاحظ أن الأجسام الأربعة التي كانت على ارتفاع يتراوح بين 5000 و6000 متر، اتخذت تشكيلا عسكرياً.وتشكل مسألة وجود كائنات فضائية أو صحون طائرة موضوعا إشكاليا، وغير مثبت علمياً بشكل قاطع حتى الآن.
https://sarabic.ae/20221119/لحظة-احتراق-جسم-فضائي-عند-وصوله-إلى-الغلاف-الجوي-للأرض-فيديو-1070325790.html
الكويت
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102388/58/1023885865_193:0:1173:735_1920x0_80_0_0_c5b65e1d5fde8fead58ba403d573837f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمريكا ترصد جسما طائرا قبالة دولة عربية.. والكونغرس يتحرك

16:03 GMT 17.11.2024
© Sputnikجسم فضائي
جسم فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أثارت مشاهد، لما قيل إنها "محاولة تصد أمريكية لجسم طائر قبالة سواحل دولة عربية"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية.
وعرض الكونغرس الأمريكي، مقطع فيديو يظهر جسما غريبا يحلق مقابل سواحل الكويت، وجد على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.
ويظهر في الفيديو، الذي تم تصويره من طائرة هليكوبتر بدقة عالية وتبلغ مدته 13 دقيقة، جسم غريب طائر على شكل كرة بيضاء، كان على بعد 20 ميلا قبالة ساحل الكويت، ثم تظهر كرة بيضاء أخرى انضمت لها.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، قد أبلغت اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي التابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب أن الأجسام، بما في ذلك تلك التي تم رصدها وهي تؤدي بسرعة تزيد عن 3000 غيغا، قد تم رصدها فوق مواقع الجيش الأمريكي ومواقع الطاقة.
وكانت تقارير عدة صادرة عن البنتاغون أشارت سابقا إلى وجود أجسام غريبة رصدت ما ألمحت بأنها "كائنات فضائية أو صحون طائرة".
فيما أكد طيار عسكري أمريكي في يناير/ كانون الثاني 2023، رصده أربعة أجسام مجهولة، أثناء عمله في قاعدة إيغلين الجوية قبالة ساحل ولاية فلوريدا.
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
لحظة احتراق جسم فضائي عند وصوله إلى الغلاف الجوي للأرض... فيديو
19 نوفمبر 2022, 11:24 GMT
وأوضح حينها أن نظام الرادار الموجود على متن طائرته لاحظ أن الأجسام الأربعة التي كانت على ارتفاع يتراوح بين 5000 و6000 متر، اتخذت تشكيلا عسكرياً.
وتشكل مسألة وجود كائنات فضائية أو صحون طائرة موضوعا إشكاليا، وغير مثبت علمياً بشكل قاطع حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل17:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала