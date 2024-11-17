https://sarabic.ae/20241117/أمريكا-ترصد-جسما-طائرا-قبالة-دولة-عربية-والكونغرس-يتحرك-1094879120.html

أمريكا ترصد جسما طائرا قبالة دولة عربية.. والكونغرس يتحرك

أمريكا ترصد جسما طائرا قبالة دولة عربية.. والكونغرس يتحرك

سبوتنيك عربي

أثارت مشاهد، لما قيل إنها "محاولة تصد أمريكية لجسم طائر قبالة سواحل دولة عربية"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية. 17.11.2024, سبوتنيك عربي

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وعرض الكونغرس الأمريكي، مقطع فيديو يظهر جسما غريبا يحلق مقابل سواحل الكويت، وجد على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.ويظهر في الفيديو، الذي تم تصويره من طائرة هليكوبتر بدقة عالية وتبلغ مدته 13 دقيقة، جسم غريب طائر على شكل كرة بيضاء، كان على بعد 20 ميلا قبالة ساحل الكويت، ثم تظهر كرة بيضاء أخرى انضمت لها.وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، قد أبلغت اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي التابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب أن الأجسام، بما في ذلك تلك التي تم رصدها وهي تؤدي بسرعة تزيد عن 3000 غيغا، قد تم رصدها فوق مواقع الجيش الأمريكي ومواقع الطاقة.وكانت تقارير عدة صادرة عن البنتاغون أشارت سابقا إلى وجود أجسام غريبة رصدت ما ألمحت بأنها "كائنات فضائية أو صحون طائرة".فيما أكد طيار عسكري أمريكي في يناير/ كانون الثاني 2023، رصده أربعة أجسام مجهولة، أثناء عمله في قاعدة إيغلين الجوية قبالة ساحل ولاية فلوريدا.وأوضح حينها أن نظام الرادار الموجود على متن طائرته لاحظ أن الأجسام الأربعة التي كانت على ارتفاع يتراوح بين 5000 و6000 متر، اتخذت تشكيلا عسكرياً.وتشكل مسألة وجود كائنات فضائية أو صحون طائرة موضوعا إشكاليا، وغير مثبت علمياً بشكل قاطع حتى الآن.

https://sarabic.ae/20221119/لحظة-احتراق-جسم-فضائي-عند-وصوله-إلى-الغلاف-الجوي-للأرض-فيديو-1070325790.html

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