https://sarabic.ae/20241117/الكرملين-الاتهامات-الموجهة-لترامب-بأنه-عميل-روسي-سخيفة-1094873592.html
الكرملين: الاتهامات الموجهة لترامب بأنه عميل روسي سخيفة
الكرملين: الاتهامات الموجهة لترامب بأنه عميل روسي سخيفة
سبوتنيك عربي
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه عميل روسي "سخيفة". 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T11:19+0000
2024-11-17T11:19+0000
2024-11-17T11:19+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين على قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد، "كان هناك كثير من الاتهامات السخيفة تماما لترامب. في بعض الأحيان كان يصعب تصديق كيف التقطت وسائل الإعلام الأميركية هذه الاتهامات غير العادلة وكيف تم تأجيجها.. في الواقع، بعد تكرار تلك الاتهامات مئات المرات بدأت تبدو وكأنها حقيقة". صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الأحد 10 تشرين الثاني، أنه من غير المرجح أن يكون للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية تأثير على مستقبل العالم.
https://sarabic.ae/20241116/الرئيس-الصيني-لبايدن-علاقاتنا-ثابتة-رغم-فوز-ترامب-1094867788.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: الاتهامات الموجهة لترامب بأنه عميل روسي سخيفة
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه عميل روسي "سخيفة".
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين على قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد، "كان هناك كثير من الاتهامات السخيفة تماما لترامب. في بعض الأحيان كان يصعب تصديق كيف التقطت وسائل الإعلام الأميركية هذه الاتهامات غير العادلة وكيف تم تأجيجها.. في الواقع، بعد تكرار تلك الاتهامات مئات المرات بدأت تبدو وكأنها حقيقة".
ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الإثنين 11 تشرين الثاني، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب الذي لم يتسلم مهامه بعد، دونالد ترامب، مشددا على أن هذه الأنباء زائفة ولا تتوافق مع الواقع.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا مثال واضح حول دقة المعلومات التي يتم نشرها الآن وحتى أحيانا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حد ما، هذا غير صحيح تماما، ومجرد خيال، هذه مجرد معلومات كاذبة".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الأحد 10 تشرين الثاني، أنه من غير المرجح أن يكون للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية تأثير على مستقبل العالم.