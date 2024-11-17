https://sarabic.ae/20241117/غياب-الحوار-يفجر-الصراع-السودان-يوجه-تصريحات-جديدة-لإثيوبيا-1094872421.html

"غياب الحوار يفجر الصراع".. السودان يوجه تصريحات جديدة لإثيوبيا

"غياب الحوار يفجر الصراع".. السودان يوجه تصريحات جديدة لإثيوبيا

سبوتنيك عربي

وجه وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، تصريحات جديدة إلى إثيوبيا أكد خلالها على أن غياب نهج الحوار يعني أن البديل هو الاستقطاب والصراع المهدد للاستقرار. 17.11.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت جريدة "السوداني" عن الشريف، تصريحات نضرها عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه إن إثيوبيا جارة شقيقة للسودان، يرتبط شعبها مع الشعب السوداني بصلات دم وثقافة ومصالح مشتركة، عمرها من عمر الحضارات العريقة التي عرفها البلدان، وظل النيل في قلب هذه العلاقات رافد خير ومحبة وتعاون وينبغي أن يستمر كذلك دائماً.ودعا الشريف إلى مراعاة واحترام "احتياجات وشواغل بعضنا البعض، وأن نتجنب سياسات الإقصاء ولي الذراع، فخيارنا الأوحد (الحوار.. الحوار) في ضوء ما هو راسخٌ من مبادئ قانونية واتفاقيات ملزمة، وإذا غاب هذا النهج فإن البديل هو مزيد من الاستقطاب والصراع المهدد للاستقرار وذلك ما ترفضه شعوبنا، الحوار لتعظيم القواسم المشتركة نحو التكامل الإقليمي هو ما ظللت أدعو وأعمل له”.وفي وقت سابق، احتجت وزارة الخارجية الإثيوبية على تصريحات وزير الخارجية السوداني المكلف، علي يوسف، قال فيها إن خيار الحرب ضد إثيوبيا لازال مفتوحا. وبحسب إعلام سواني، استدعت الخارجية الإثيوبية السفير السوداني، الزين إبراهيم، وأبلغته رفضها لتصريحات وزير الخارجية السوداني بشأن التهديد بالحرب حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن مياه النيل.يأتي ذلك بعدما صرح يوسف، في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات المصرية قبل أيام، إن السودان سيقف إلى جانب مصر إذا فشل الحوار بشأن سد النهضة الإثيوبي، وإن خيار الحرب سيظل مفتوحاً".وفي وقت سابق، علّق رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها إتمام بناء سد النهضة بنسبة 100%.وحسب صحيفة "الشروق"، قال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء الماضي، إن مصر لا تعارض مشاريع التنمية في دول حوض النيل، شريطة ألا تؤثر سلباً على حقوقها المائية في نهر النيل.

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