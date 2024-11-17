https://sarabic.ae/20241117/قتلى-وجرحى-إثر-مواجهات-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-شمالي-البلاد-1094883300.html
قتلى وجرحى إثر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" شمالي البلاد
قتلى وجرحى إثر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ أعوام. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T18:14+0000
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وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك" بأن مواجهات دارت بمختلف الأسلحة بين الجيش اليمني ومجاميع من "أنصار الله" على خطوط التماس في مديرية رغوان شمال غربي مأرب.وأضاف أن "أنصار الله" شنت خلال المواجهات، هجوماً جوياً بطائرة مُسيرة مفخخة استهدفت موقعاً متقدماً للواء التاسع حرس حدود في جبهة رغوان.وأشار إلى أن القتال يأتي بعد أيام من اندلاع مواجهات مماثلة، يوم الأربعاء الماضي، بين اللواء 72 مشاة في الجيش اليمني، و"أنصار الله"، في جبهة المَّشْجح غرب مأرب.وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أكد منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حدوث تصعيدات عسكرية عرضية في جبهات القتال بين قوات الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، معتبراً ذلك تذكيراً بهشاشة الوضع.
https://sarabic.ae/20241117/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-ضد-أهداف-إسرائيلية-في-منطقتي-يافا-وعسقلان-1094882023.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار اليمن الأن
قتلى وجرحى إثر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" شمالي البلاد
اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ أعوام.
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك" بأن مواجهات دارت بمختلف الأسلحة بين الجيش اليمني ومجاميع من "أنصار الله" على خطوط التماس في مديرية رغوان شمال غربي مأرب.
وأضاف أن "أنصار الله" شنت خلال المواجهات، هجوماً جوياً بطائرة مُسيرة مفخخة استهدفت موقعاً متقدماً للواء التاسع حرس حدود في جبهة رغوان.
وذكر أن المواجهات أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، في حين سقط قتيلان وعدد من الجرحى في صفوف "أنصار الله".
وأشار إلى أن القتال يأتي بعد أيام من اندلاع مواجهات مماثلة، يوم الأربعاء الماضي، بين اللواء 72 مشاة في الجيش اليمني، و"أنصار الله"، في جبهة المَّشْجح غرب مأرب.
ويأتي التصعيد الميداني بعد هدوء نسبي بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في جبهات القتال في محافظة مأرب، منذ أشهر، إذ قتل جنديان وأصيب آخر، في 27 آب/ أغسطس الماضي، إثر هجوم طائرة مُسيرة للجماعة على موقع لـ "ألوية العمالقة الجنوبية" العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة في جبهة حَّريب جنوب مأرب.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أكد منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حدوث تصعيدات عسكرية عرضية في جبهات القتال بين قوات الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، معتبراً ذلك تذكيراً بهشاشة الوضع.