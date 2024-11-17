https://sarabic.ae/20241117/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-ضد-أهداف-إسرائيلية-في-منطقتي-يافا-وعسقلان-1094882023.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في منطقتي يافا وعسقلان

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في منطقتي يافا وعسقلان

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأحد، ضرب عدد من الأهداف العسكرية والحيوية الإسرائيلية في منطقتي يافا وعسقلان، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T17:46+0000

2024-11-17T17:46+0000

2024-11-17T17:46+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084312299_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_50cfa358fcdc1ba17a75e89c559dc242.png

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "عددا من الطائرات المسيرة حققت أهدافها بنجاح"، مؤكدا "استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية تضامنا مع غزة ولبنان حتى وقف القتال على الجبهتين".وأعلن يحيى سريع، أمس السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، في بيان، إنه "تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".وأعلنت "أنصار الله" اليمنية، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.ونقلت قناة "المسيرة"، عن بيان لجماعة "أنصار الله"، أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي استمرتا لثمان ساعات وحققت أهدافهما بنجاح. العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".وشددت الجماعة في بيانها على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20241111/هل-تأثرت-القدرات-العسكرية-لـأنصار-الله-بالضربات-الأمريكية-على-اليمن؟-1094696293.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله