https://sarabic.ae/20241116/أنصار-الله-تستهدف-بطائرات-مسيرة-هدفا-حيويا-في-إيلات-جنوبي-إسرائيل-1094865363.html

"أنصار الله" تستهدف بطائرات مسيرة "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل

"أنصار الله" تستهدف بطائرات مسيرة "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل. 16.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-16T19:04+0000

2024-11-16T19:04+0000

2024-11-16T19:04+0000

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وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، في بيان، اليوم السبت، إنه "تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".ونقلت قناة "المسيرة"، مساء يوم الثلاثاء، عن بيان لجماعة "أنصار الله"، أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي استمرتا لثمان ساعات وحققت أهدافهما بنجاح. العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".وشددت الجماعة في بيانها على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20241115/بعد-6-أشهر-مراقبة-الدفاع-الأمريكية-تكشف-عن-أمر-مرعب-وصادم-لدى-جماعة-أنصار-الله-1094841772.html

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أنصار الله, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى