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"أنصار الله" تستهدف بطائرات مسيرة "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل
"أنصار الله" تستهدف بطائرات مسيرة "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T19:04+0000
2024-11-16T19:04+0000
أنصار الله
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، في بيان، اليوم السبت، إنه "تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".ونقلت قناة "المسيرة"، مساء يوم الثلاثاء، عن بيان لجماعة "أنصار الله"، أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي استمرتا لثمان ساعات وحققت أهدافهما بنجاح. العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".وشددت الجماعة في بيانها على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20241115/بعد-6-أشهر-مراقبة-الدفاع-الأمريكية-تكشف-عن-أمر-مرعب-وصادم-لدى-جماعة-أنصار-الله-1094841772.html
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أنصار الله, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أنصار الله, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى

"أنصار الله" تستهدف بطائرات مسيرة "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل

19:04 GMT 16.11.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© AP Photo
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أعلن المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، في بيان، اليوم السبت، إنه "تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".

وأعلنت "أنصار الله" اليمنية، يوم الثلاثاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

ونقلت قناة "المسيرة"، مساء يوم الثلاثاء، عن بيان لجماعة "أنصار الله"، أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي استمرتا لثمان ساعات وحققت أهدافهما بنجاح. العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".
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وشددت الجماعة في بيانها على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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