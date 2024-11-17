وزير الدفاع الإسرائيلي: لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من غزة

عربي
اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" إثر غارة إسرائيلية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241117/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لا-اعتبارات-سياسية-في-جهود-إعادة-الأسرى-من-غزة-1094876969.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من غزة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأنه لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من قطاع غزة. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T14:21+0000
2024-11-17T14:21+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094523067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f7a55d80f9fa13e35e962cadb26c835.jpg
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس أن إعادة المحتجزين أهم هدف من الناحية الأخلاقية وليس هناك أي اعتبارات سياسية في هذا الملف.وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لم ولن تكون هناك أي اعتبارات سياسية بشأن ملف المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، وأن الهدف الأهم في هذه الفترة هو إعادة المخطوفين من قطاع غزة بدعوى أنه هدف من الناحية الأخلاقية.وجاءت تصريحات يسرائيل كاتس خلال زيارته لمقر قيادة المحتجزين في الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق، اتهمت حركة "حماس" الفلسطينية، الولايات المتحدة بالتواطؤ في "حرب إبادة" في قطاع غزة، وذلك بعد تصريح واشنطن بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الأمريكي بشأن مستوى المساعدات المقدمة للقطاع.وأدانت "حماس" في بيان، مزاعم واشنطن حول "اتخاذ إسرائيل تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة"، وذكرت في بيان أن هذه التصريحات تمثل "تأكيداً للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس (جو) بايدن في الحرب الوحشية للإبادة ضد شعبنا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sarabic.ae/20241115/سرقة-رشاشات-من-قاعدة-للجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1094828047.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094523067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecd6b83bd8a2adba65da1314d1f9f079.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من غزة

14:21 GMT 17.11.2024
© AP Photoوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأنه لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس أن إعادة المحتجزين أهم هدف من الناحية الأخلاقية وليس هناك أي اعتبارات سياسية في هذا الملف.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لم ولن تكون هناك أي اعتبارات سياسية بشأن ملف المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، وأن الهدف الأهم في هذه الفترة هو إعادة المخطوفين من قطاع غزة بدعوى أنه هدف من الناحية الأخلاقية.
وجاءت تصريحات يسرائيل كاتس خلال زيارته لمقر قيادة المحتجزين في الجيش الإسرائيلي.
الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
سرقة رشاشات من قاعدة للجيش الإسرائيلي في غزة
15 نوفمبر, 11:42 GMT
وفي وقت سابق، اتهمت حركة "حماس" الفلسطينية، الولايات المتحدة بالتواطؤ في "حرب إبادة" في قطاع غزة، وذلك بعد تصريح واشنطن بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الأمريكي بشأن مستوى المساعدات المقدمة للقطاع.
وأدانت "حماس" في بيان، مزاعم واشنطن حول "اتخاذ إسرائيل تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة"، وذكرت في بيان أن هذه التصريحات تمثل "تأكيداً للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس (جو) بايدن في الحرب الوحشية للإبادة ضد شعبنا".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:16 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала