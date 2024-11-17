https://sarabic.ae/20241117/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لا-اعتبارات-سياسية-في-جهود-إعادة-الأسرى-من-غزة-1094876969.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من غزة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأنه لا اعتبارات سياسية في جهود إعادة الأسرى من قطاع غزة. 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T14:21+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس أن إعادة المحتجزين أهم هدف من الناحية الأخلاقية وليس هناك أي اعتبارات سياسية في هذا الملف.وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لم ولن تكون هناك أي اعتبارات سياسية بشأن ملف المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، وأن الهدف الأهم في هذه الفترة هو إعادة المخطوفين من قطاع غزة بدعوى أنه هدف من الناحية الأخلاقية.وجاءت تصريحات يسرائيل كاتس خلال زيارته لمقر قيادة المحتجزين في الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق، اتهمت حركة "حماس" الفلسطينية، الولايات المتحدة بالتواطؤ في "حرب إبادة" في قطاع غزة، وذلك بعد تصريح واشنطن بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الأمريكي بشأن مستوى المساعدات المقدمة للقطاع.وأدانت "حماس" في بيان، مزاعم واشنطن حول "اتخاذ إسرائيل تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة"، وذكرت في بيان أن هذه التصريحات تمثل "تأكيداً للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس (جو) بايدن في الحرب الوحشية للإبادة ضد شعبنا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس