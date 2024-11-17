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بايدن وشي: التحكم في الأسلحة النووية يجب أن يبقى بيد البشر لا الذكاء الاصطناعي
بايدن وشي: التحكم في الأسلحة النووية يجب أن يبقى بيد البشر لا الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، اتفقا على أن القرارات بشأن استخدام الأسلحة... 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T03:25+0000
2024-11-17T03:30+0000
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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، أمس السبت.كما أكدا ضرورة التفكير بعناية في المخاطر المحتملة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، مع التأكيد على تطوير هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وحكيم.وكان هذا أول إعلان مشترك من نوعه بين البلدين بشأن دور الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. بحسب بيان البيت الأبيض.كما أشار الرئيس شي جين بينغ إلى استعداد الصين للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأوضح أنه على الرغم من التغيرات المحتملة في القيادة الأمريكية، فإن "رغبة الصين في التعاون مع الولايات المتحدة لم تتغير".وأوضح أن بكين ستسعى لتحقيق "انتقال سلس" في العلاقات مع واشنطن.من جانبه، أكد بايدن أن العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على المنافسة وليس الصراع، قائلا: "مسؤوليتنا هي أن نمنع هذه المنافسة من التحول إلى نزاع".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "على مدار السنوات الأربع الماضية، أثبتنا أنه يمكننا الحفاظ على هذه العلاقة".
https://sarabic.ae/20241116/الرئيس-الصيني-لبايدن-علاقاتنا-ثابتة-رغم-فوز-ترامب-1094867788.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن وشي: التحكم في الأسلحة النووية يجب أن يبقى بيد البشر لا الذكاء الاصطناعي

03:25 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 03:30 GMT 17.11.2024)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، اتفقا على أن القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية يجب أن تكون من اختصاص البشر وليس الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، أمس السبت.
وفي بيان للبيت الأبيض، أوضح أن الزعيمين شددا على أهمية الحفاظ على السيطرة البشرية على قرارات استخدام الأسلحة النووية.
كما أكدا ضرورة التفكير بعناية في المخاطر المحتملة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، مع التأكيد على تطوير هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وحكيم.
وكان هذا أول إعلان مشترك من نوعه بين البلدين بشأن دور الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. بحسب بيان البيت الأبيض.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
الرئيس الصيني لبايدن: علاقاتنا ثابتة رغم فوز ترامب
أمس, 23:30 GMT
كما أشار الرئيس شي جين بينغ إلى استعداد الصين للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأوضح أنه على الرغم من التغيرات المحتملة في القيادة الأمريكية، فإن "رغبة الصين في التعاون مع الولايات المتحدة لم تتغير".
وأوضح أن بكين ستسعى لتحقيق "انتقال سلس" في العلاقات مع واشنطن.
من جانبه، أكد بايدن أن العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على المنافسة وليس الصراع، قائلا: "مسؤوليتنا هي أن نمنع هذه المنافسة من التحول إلى نزاع".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "على مدار السنوات الأربع الماضية، أثبتنا أنه يمكننا الحفاظ على هذه العلاقة".
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