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"أوجاع الدواء" السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
"أوجاع الدواء" السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أرخى العدوان الإسرائيلي على لبنان، بثقله على مصانع الدواء في سوريا، ليضاعف من الآلام الجاثمة منذ سنين على صدر هذا القطاع الحيوي بسبب الحصار الأمريكي الجائر على... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T10:47+0000
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النتائج المباشرة للحرب الإسرائيلية المتنقلة على دول المنطقة، أًصابت الصناعات الدوائية السورية في خاصرتيها، فإضافة إلى قطع شريان حياتها بعد تدمير الطريق الدولي (دمشق- بيروت) وإخراجه عن الخدمة بالكامل، وما يعنيه ذلك من تهتك لسلاسل توريد المواد الأولية الفعالة اللازمة لهذه الصناعة، ثمة حدّ إنساني آخر لا يقل خطورة، إذ أن تقاطر الوافدين إلى سوريا خوفا من دموية الحرب الإسرائيلية على لبنان، وخاصة منهم كبار السن والأطفال، أضحوا بمثابة إضافة حاسمة إلى سوق الدواء الذي يعاني أساسا من شلل نسبي في أنشطته، جراء الحصار الأمريكي على لوجستياته.وأضاف حربة: "نتيجة قطع الطريق الدولية عند معبر (جديدة يابوس- المصنع) الحدودي بين البلدين، أصبح الوضع صعبا للغاية، تعكف الحكومة اليوم إيجاد طريق بديل للاستيراد، لكن في ظل الواقع الحالي فقد زادت الكلفة إلى الضعف تقريباً".وأدى العدوان الإسرائيلي المتكرر على معبر (جديدة يابوس- المصنع) السوري اللبناني، إلى شل حركة شحن البضائع بالاتجاهين، كما فرض واقعا جديدا على حركة مرور الأفراد، وخلّف تداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد السوري، بما في ذلك قطاع الصناعات الدوائية ذي الحساسية الخاصة بطبيعته.وتعد شركة "تاميكو" المملوكة للحكومة السورية، واحدة من أعرق شركات الأدوية العربية على الإطلاق، وقد تأسست في العام 1956، وتتخذ من ريف دمشق مقرا رئيسيا لأكبر مصانعها في سوريا، وكانت المجموعات الإرهابية قد دمرت معمل الأدوية وأغذية الأطفال ومعمل السيرومات، إلا أن الشركة استمرت بعملها في مصانعها الأخرى التي تضم 13 قسما إنتاجيا للأدوية.وحول توافر الأدوية السرطانية والمزمنة، أوضح حربة أن المعملين المتخصصين بصناعة الأدوية السرطانية في البلاد يعملان بطاقتهما القصوى، مشيرًا أن إنتاجهما لا يكفي الحاجة، ولذلك يتم استيراد الحصة الأكبر من الدول الحليفة.وأوضح مدير عام "تاميكو" أن شركته تنتج مجموعة متنوعة من الأشكال الدوائية"، أشار إلى أن التحديات التي تواجه الشركة تشمل الاستمرار في تزويد السوق بالمنتجات الدوائية، مع الحفاظ على أسعار مناسبة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الانتاج.وقال الدكتور إن وزارة الصحة السورية وضعت خطة للاستجابة الإنسانية لتقديم الخدمات الصحية والأدوية للوافدين من لبنان.ويعدّ معبر (جديدة يابوس – المصنع) أبرز المعابر الحدودية الستة بين لبنان وسوريا، وكان منفذا اقتصاديا لتوريد احتياجات مصانع الأدوية السورية وسط وجنوب البلاد.وتتلخص أهمية معبر "جديدة يابوس" باعتباره الوجهة الاقرب إلى مرفأ بيروت والأسواق الخارجية، في ظل العقوبات الأمريكية التي تكبل الموانئ السورية الوطنية، ومع تدميره ترتبت أكلاف إضافية على الشركات الناشطة في قطاع التصدير والاستيراد، بسبب تحولها إلى معابر آخرى بعيدة.
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حصري, أخبار سوريا اليوم, لبنان, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, أخبار سوريا اليوم, لبنان, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

"أوجاع الدواء" السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي

10:47 GMT 18.11.2024
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Shams Molhem
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أرخى العدوان الإسرائيلي على لبنان، بثقله على مصانع الدواء في سوريا، ليضاعف من الآلام الجاثمة منذ سنين على صدر هذا القطاع الحيوي بسبب الحصار الأمريكي الجائر على البلاد.
النتائج المباشرة للحرب الإسرائيلية المتنقلة على دول المنطقة، أًصابت الصناعات الدوائية السورية في خاصرتيها، فإضافة إلى قطع شريان حياتها بعد تدمير الطريق الدولي (دمشق- بيروت) وإخراجه عن الخدمة بالكامل، وما يعنيه ذلك من تهتك لسلاسل توريد المواد الأولية الفعالة اللازمة لهذه الصناعة، ثمة حدّ إنساني آخر لا يقل خطورة، إذ أن تقاطر الوافدين إلى سوريا خوفا من دموية الحرب الإسرائيلية على لبنان، وخاصة منهم كبار السن والأطفال، أضحوا بمثابة إضافة حاسمة إلى سوق الدواء الذي يعاني أساسا من شلل نسبي في أنشطته، جراء الحصار الأمريكي على لوجستياته.

وقال المدير العام للشركة الطبية العربية "تاميكو"، الدكتور خلدون حربة، لوكالة "سبوتنيك": "الحرب في لبنان أثرت بشكل كبير على قطاع الأدوية في سوريا نتيجة عدم القدرة على توريد المواد الأولية التي كان يتم شحنها عن طريق مرفأ بيروت".

وأضاف حربة: "نتيجة قطع الطريق الدولية عند معبر (جديدة يابوس- المصنع) الحدودي بين البلدين، أصبح الوضع صعبا للغاية، تعكف الحكومة اليوم إيجاد طريق بديل للاستيراد، لكن في ظل الواقع الحالي فقد زادت الكلفة إلى الضعف تقريباً".

وأشار مدير عام "تاميكو" إلى أن العقوبات الاقتصادية الغربية المستمرة، لعبت دورا مدمرا على عمل قطاع الصناعات الدوائية الوطني، وخاصة لجهة تأمين المواد الأولية وما تستلزمه من تحويلات بنكية بين المصارف".

© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhem
وأدى العدوان الإسرائيلي المتكرر على معبر (جديدة يابوس- المصنع) السوري اللبناني، إلى شل حركة شحن البضائع بالاتجاهين، كما فرض واقعا جديدا على حركة مرور الأفراد، وخلّف تداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد السوري، بما في ذلك قطاع الصناعات الدوائية ذي الحساسية الخاصة بطبيعته.

وأوضح الدكتور حربة أن "مصنعي الأدوية الحكوميين، إلى جانب معامل القطاع الخاص، جميعنا نعمل جاهدين لتأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية العادية والمزمنة"، مشيرًا إلى أن حصة شركته السوقية تتراوح اليوم ما بين 6-8% من مجمل السوق السورية، بينما كانت قبل الحرب ما بين 25-30%".

وتعد شركة "تاميكو" المملوكة للحكومة السورية، واحدة من أعرق شركات الأدوية العربية على الإطلاق، وقد تأسست في العام 1956، وتتخذ من ريف دمشق مقرا رئيسيا لأكبر مصانعها في سوريا، وكانت المجموعات الإرهابية قد دمرت معمل الأدوية وأغذية الأطفال ومعمل السيرومات، إلا أن الشركة استمرت بعملها في مصانعها الأخرى التي تضم 13 قسما إنتاجيا للأدوية.
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhem
وحول توافر الأدوية السرطانية والمزمنة، أوضح حربة أن المعملين المتخصصين بصناعة الأدوية السرطانية في البلاد يعملان بطاقتهما القصوى، مشيرًا أن إنتاجهما لا يكفي الحاجة، ولذلك يتم استيراد الحصة الأكبر من الدول الحليفة.
وأوضح مدير عام "تاميكو" أن شركته تنتج مجموعة متنوعة من الأشكال الدوائية"، أشار إلى أن التحديات التي تواجه الشركة تشمل الاستمرار في تزويد السوق بالمنتجات الدوائية، مع الحفاظ على أسعار مناسبة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الانتاج.

من جهته، قال الدكتور ريدان زهر الدين، المسؤول الصحي في مركز إيواء (الحرجلة) في ريف دمشق، والمخصص للوافدين من لبنان، أن المركز الصحي يعاني مشكلة في تأمين أدوية الأمراض المزمنة بحكم النقص الحاد بها في سوريا عموما بسبب الحصار الاقتصادي الجائر الذي أثر على قطاعي الصحة والأدوية، إلى جانب التضييق الغربي الشديد على استيراد المواد الأولية الخاصة بصناعة الأدوية والأجهزة الطبية.

وقال الدكتور إن وزارة الصحة السورية وضعت خطة للاستجابة الإنسانية لتقديم الخدمات الصحية والأدوية للوافدين من لبنان.
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
1/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
2/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
3/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
4/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
5/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
6/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
7/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
8/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
© Shams Molhemأوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي
9/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
1/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
2/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
3/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
4/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
5/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
6/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
7/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
8/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
9/9
© Shams Molhem
أوجاع (الدواء) السوري تستشري بين مطرقة الحصار الأمريكي وسندان العدوان الإسرائيلي
ويعدّ معبر (جديدة يابوس – المصنع) أبرز المعابر الحدودية الستة بين لبنان وسوريا، وكان منفذا اقتصاديا لتوريد احتياجات مصانع الأدوية السورية وسط وجنوب البلاد.
وتتلخص أهمية معبر "جديدة يابوس" باعتباره الوجهة الاقرب إلى مرفأ بيروت والأسواق الخارجية، في ظل العقوبات الأمريكية التي تكبل الموانئ السورية الوطنية، ومع تدميره ترتبت أكلاف إضافية على الشركات الناشطة في قطاع التصدير والاستيراد، بسبب تحولها إلى معابر آخرى بعيدة.
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