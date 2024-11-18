https://sarabic.ae/20241118/خطوة-سعودية-مهمة-تصل-إلى-مليار-ونصف-إنسان-من-كوكب-الأرض-1094907035.html

خطوة سعودية مهمة تصل إلى مليار ونصف إنسان من كوكب الأرض

خطوة سعودية مهمة تصل إلى مليار ونصف إنسان من كوكب الأرض

سبوتنيك عربي

كشفت السعودية عن خطوة مهمة لها في الصين من شأنها أن تعزز الثقافة المرتبطة بهذا البلد العربي، والتي قد تصل إلى سكان الصين البالغ عددهم أكثر من مليار و411 ومليون... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T12:17+0000

2024-11-18T12:17+0000

2024-11-18T12:50+0000

مجتمع

العالم العربي

السعودية

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وعقدت وزارة الإعلام السعودية مراسم إصدار نسخ باللغات الأجنبية من موسوعة "سعوديبيديا" في بكين، العاصمة الصينية، يوم الجمعة الماضي، حيث تتخذ الموسوعة اللغة الصينية كأول لغة أجنبية رسمية لهذا المشروع.و"سعوديبيديا" هي موسوعة رقمية تهدف إلى تقديم معلومات شاملة وموثوقة بشأن السعودية، تشمل تاريخها وثقافتها ومجتمعها واقتصادها وسياستها وغيرها من المواضيع ذات الصلة.وتسعى "سعوديبيديا" إلى أن تكون مصدرا موثوقا للباحثين والمهتمين بالشأن السعودي، وذلك من خلال توفير محتوى غني ومتنوع يتم تحديثه بانتظام.وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري خلال مراسم الإصدار إن "رؤية السعودية 2030" تتسق بصورة كبيرة مع مبادرة "الحزام والطريق"، معربا عن تطلعه إلى أن تجري المؤسسات الإعلامية والمؤسسات من مختلف القطاعات من السعودية والصين تبادلات وتعاونا أعمق في شتى المجالات، وأن يعمل الجانبان على تعزيز الفهم المتبادل وتقاسم فرص الاستثمار والسعي لبناء مستقبل مزدهر مشترك للشعبين السعودي والصيني.وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شيخونا" فإنه أثناء المراسم، وقعت وزارة الإعلام السعودية اتفاقيات إستراتيجية مع خمسة شركاء صينيين، بما في ذلك جامعة بكين للغات والثقافة و"إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال" ومنصة التواصل الاجتماعي "ويبوه"، بغرض ترويج "سعوديبيديا" في السوق الصينية.الأول على مستوى العالم... دولة عربية تطلق مشروعا ضخما لتطوير البنية التحتية للموانئ

https://sarabic.ae/20241112/فرص-عمل-للمصريين-في-السعودية-برواتب-تصل-إلى-8-آلاف-ريال-1094724215.html

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