"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241118/سبوتنيك-ترصد-نقاط-المراقبة-الروسية-قرب-منطقة-الفصل-بين-الجيشين-السوري-والإسرائيلي-1094925215.html
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك عربي
جال ضباط روس وسوريون على نقاط الحماية الروسية المنتشرة قبالة "المنطقة الأممية العازلة" بين الجيشين السوري والإسرائيلي، في ريف محافظة القنيطرة، أقصى جنوب غربي... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T18:29+0000
2024-11-18T18:29+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
روسيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094923450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc1c5b251bd9164e7030c393b4f8b668.jpg
وشارك في الجولة نائب قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، الجنرال الكسندر روديونوف، برفقة لواء ميداني في الجيش العربي السوري.وأكد الجنرال روديونوف أن روسيا تسعى لزيادة النقاط الروسية بالقرب من المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي، موضحا أن الهدف الأساسي من هذه النقاط هو رصد الخروقات الإسرائيلية، والوقوف على الواقع والصورة الحقيقية على طول الخط من الجانب السوري.وأشار إلى أن "الجولة جاءت للاطلاع مع شركائنا السوريين، على واقع الخدمة في النقطة السابعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية على طول خط "برافو".وأضاف روديونوف: "على طول خط فض الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، هناك 9 نقاط مراقبة للقوات الروسية، وتقوم على مدار الساعة بمراقبة المجال الجوي والبري على طول خطي "برافو" و"ألفا"، ضمن المنطقة العازلة".ونوه روديونوف بأن الهدف من زيارة النقاط هو تكذيب الادعاءات المنتشرة بأن القوات الروسية تنسحب من نقاطها، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تهدف إلى توتير الأوضاع في المنطقة الجنوبية من سوريا، وخلق ظروف مناسبة للأعمال العدوانية ضدها.وأكد روديونوف أن القوات الروسية لم تنسحب من أي نقطة متواجدة بها وفقا للاتفاق مع الجانب السوري، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة عام 2015، وإنما تسعى لزيادة هذه النقاط.وتتموضع نقاط المراقبة الروسية بمحاذاة خط "برافو" الذي رسمته الأمم المتحدة كحدود للضفة الشرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين العربي السوري والإسرائيلي، وهذه المنطقة التي تم إنشاؤها وفقا لقرار أممي صدر عام 1974عقب توقف حرب تشرين عام 1973، تعنى بتحديد مواقع تمركز الجيشين السوري والإسرائيلي على طرفي المنطقة العازلة.بدوره، أوضح قائد ميداني في الجيش العربي السوري برتبة لواء، أثناء مشاركته في الجولة التفقدية أن نشر وحدات من القوات المسلحة الروسية في ريف القنيطرة وعلى طول خط "برافو" من خلال نقاط مراقبة يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.وأشار اللواء الميداني إلى أن التعاون بين الجيشين السوري والروسي الصديق يتم على عدة أصعدة من خلال تبادل المعلومات والمعطيات التي تساعد على تثبيت عنصر الأمان والسلام في المنطقة، إضافة إلى تبادل الخبرات القتالية والتدريبية من أجل الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة.وأضاف اللواء في الجيش العربي السوري: "بعد تطهير قرى ريف القنيطرة من المجموعات المسلحة بدأ الأهالي بالعودة إلى قراهم وحياتهم الطبيعية، وتواجد هذه النقاط يساعد على حماية الأهالي من أي خروقات إسرائيلية".وكانت القوات الروسية قد افتتحت، الأسبوع الماضي، نقطة الحماية الثامنة في منطقة "تل أحمر" في ريف القنيطرة.وتلعب سلسلة نقاط المراقبة الروسية التي تتخذ شكل سياج رديف مواز للمنطقة الأممية العازلة في الجولان حيث تنتشر قوة الفصل التابعة للأمم المتحدة "أوندوف"، تلعب دورا حيويا في حياة السكان المدنيين واستقرارهم في مناطقهم وقراهم، وخاصة في ظل المخاوف التي تشيعها بعض وسائل الإعلام حول نوايا إسرائيلية باقتحام مناطق الجنوب السوري عبر المنطقة المنزوعة السلاح "برافو" و"ألفا"، التي تفصل بين القرى التي تحتلها إسرائيل في الجولان السوري المحتل، وبين القرى والبلدات المحررة.يذكر أن النقاط الـ7 الأولى تم افتتاحها خلال العامين الماضيين، وهي مجهزة بجميع التجهيزات التي تضمن أمن المنطقة المحاذية لأراضي الجولان السوري المحتل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094923450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9437f5109d0df93ca2366932c1360ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي

18:29 GMT 18.11.2024
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . Farah Al Ammar
تابعنا عبر
حصري
جال ضباط روس وسوريون على نقاط الحماية الروسية المنتشرة قبالة "المنطقة الأممية العازلة" بين الجيشين السوري والإسرائيلي، في ريف محافظة القنيطرة، أقصى جنوب غربي سوريا.
وشارك في الجولة نائب قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، الجنرال الكسندر روديونوف، برفقة لواء ميداني في الجيش العربي السوري.
وأكد الجنرال روديونوف أن روسيا تسعى لزيادة النقاط الروسية بالقرب من المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي، موضحا أن الهدف الأساسي من هذه النقاط هو رصد الخروقات الإسرائيلية، والوقوف على الواقع والصورة الحقيقية على طول الخط من الجانب السوري.
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
وأشار إلى أن "الجولة جاءت للاطلاع مع شركائنا السوريين، على واقع الخدمة في النقطة السابعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية على طول خط "برافو".
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
وأضاف روديونوف: "على طول خط فض الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، هناك 9 نقاط مراقبة للقوات الروسية، وتقوم على مدار الساعة بمراقبة المجال الجوي والبري على طول خطي "برافو" و"ألفا"، ضمن المنطقة العازلة".
ونوه روديونوف بأن الهدف من زيارة النقاط هو تكذيب الادعاءات المنتشرة بأن القوات الروسية تنسحب من نقاطها، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تهدف إلى توتير الأوضاع في المنطقة الجنوبية من سوريا، وخلق ظروف مناسبة للأعمال العدوانية ضدها.
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
وأكد روديونوف أن القوات الروسية لم تنسحب من أي نقطة متواجدة بها وفقا للاتفاق مع الجانب السوري، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة عام 2015، وإنما تسعى لزيادة هذه النقاط.
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
وتتموضع نقاط المراقبة الروسية بمحاذاة خط "برافو" الذي رسمته الأمم المتحدة كحدود للضفة الشرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين العربي السوري والإسرائيلي، وهذه المنطقة التي تم إنشاؤها وفقا لقرار أممي صدر عام 1974عقب توقف حرب تشرين عام 1973، تعنى بتحديد مواقع تمركز الجيشين السوري والإسرائيلي على طرفي المنطقة العازلة.
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
بدوره، أوضح قائد ميداني في الجيش العربي السوري برتبة لواء، أثناء مشاركته في الجولة التفقدية أن نشر وحدات من القوات المسلحة الروسية في ريف القنيطرة وعلى طول خط "برافو" من خلال نقاط مراقبة يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
وأشار اللواء الميداني إلى أن التعاون بين الجيشين السوري والروسي الصديق يتم على عدة أصعدة من خلال تبادل المعلومات والمعطيات التي تساعد على تثبيت عنصر الأمان والسلام في المنطقة، إضافة إلى تبادل الخبرات القتالية والتدريبية من أجل الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة.
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
وأضاف اللواء في الجيش العربي السوري: "بعد تطهير قرى ريف القنيطرة من المجموعات المسلحة بدأ الأهالي بالعودة إلى قراهم وحياتهم الطبيعية، وتواجد هذه النقاط يساعد على حماية الأهالي من أي خروقات إسرائيلية".
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
وكانت القوات الروسية قد افتتحت، الأسبوع الماضي، نقطة الحماية الثامنة في منطقة "تل أحمر" في ريف القنيطرة.
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
وتلعب سلسلة نقاط المراقبة الروسية التي تتخذ شكل سياج رديف مواز للمنطقة الأممية العازلة في الجولان حيث تنتشر قوة الفصل التابعة للأمم المتحدة "أوندوف"، تلعب دورا حيويا في حياة السكان المدنيين واستقرارهم في مناطقهم وقراهم، وخاصة في ظل المخاوف التي تشيعها بعض وسائل الإعلام حول نوايا إسرائيلية باقتحام مناطق الجنوب السوري عبر المنطقة المنزوعة السلاح "برافو" و"ألفا"، التي تفصل بين القرى التي تحتلها إسرائيل في الجولان السوري المحتل، وبين القرى والبلدات المحررة.
© Sputnik . Farah Al Ammar"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
سبوتنيك ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
© Sputnik . Farah Al Ammar
يذكر أن النقاط الـ7 الأولى تم افتتاحها خلال العامين الماضيين، وهي مجهزة بجميع التجهيزات التي تضمن أمن المنطقة المحاذية لأراضي الجولان السوري المحتل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:30 GMTПоследствия авиаударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала