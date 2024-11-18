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خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
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خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
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29 د
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"في غيبوبة"... إصابة خطيرة للاعبة منتخب لبنان بغارة إسرائيلية
"في غيبوبة"... إصابة خطيرة للاعبة منتخب لبنان بغارة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات سيلين حيدر، أصيبت بغارة إسرائيلية في بيروت، نقلت على أثرها إلى المستشفى، وخضعت... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T14:57+0000
2024-11-18T14:57+0000
العالم العربي
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وتعرضت حيدر البالغة من العمر 19 عاما، لإصابة في الرأس أدت لنزيف حاد، ووصفت بـ"الخطيرة"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية. ودعا ناشطون على مواقع التواصل للتضامن مع حيدر، من خلال منشورات تمنت الشفاء العاجل وعودة الشابة إلى الملاعب، رغم المعلومات التي تفيد بحراجة حالتها.وكتب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وائل شهيب، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صلواتنا مع (حيدر) بعد هجمات بيروت اليوم.. كوني قوية يا بطلة.. قوتك تلهمنا جميعا".ويستمر القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، على طول الخط الحدودي لقرى وبلدات الجنوب اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى عدد كبير من قرى وبلدات البقاع اللبناني، ما تسبب بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ يومي، حيث وصلت، إلى نحو 3500 قتيل، و14700مصاب منذ بدء التصعيد، وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة مار الياس وسط العاصمة اللبنانية بيروتتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

"في غيبوبة"... إصابة خطيرة للاعبة منتخب لبنان بغارة إسرائيلية

14:57 GMT 18.11.2024
© FALebanonلاعبة منتخب لبنان سيلين حيدر
لاعبة منتخب لبنان سيلين حيدر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© FALebanon
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات سيلين حيدر، أصيبت بغارة إسرائيلية في بيروت، نقلت على أثرها إلى المستشفى، وخضعت لعملية جراحية عاجلة.
وتعرضت حيدر البالغة من العمر 19 عاما، لإصابة في الرأس أدت لنزيف حاد، ووصفت بـ"الخطيرة"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.

وترقد لاعبة منتخب لبنان ونادي أكاديمية بيروت سيلين حيدر بين الحياة والموت في العناية الفائقة في مستشفى الروم والتي نُقلت إليه أمس عقب إصابتها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشياح.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل للتضامن مع حيدر، من خلال منشورات تمنت الشفاء العاجل وعودة الشابة إلى الملاعب، رغم المعلومات التي تفيد بحراجة حالتها.

سيلين لاعبة شابة تُعد من أبرز المواهب في المنتخب اللبناني لكرة القدم للسيدات.

وكتب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وائل شهيب، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صلواتنا مع (حيدر) بعد هجمات بيروت اليوم.. كوني قوية يا بطلة.. قوتك تلهمنا جميعا".
ويستمر القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، على طول الخط الحدودي لقرى وبلدات الجنوب اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى عدد كبير من قرى وبلدات البقاع اللبناني، ما تسبب بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ يومي، حيث وصلت، إلى نحو 3500 قتيل، و14700مصاب منذ بدء التصعيد، وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة مار الياس وسط العاصمة اللبنانية بيروت
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