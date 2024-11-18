"في غيبوبة"... إصابة خطيرة للاعبة منتخب لبنان بغارة إسرائيلية
© FALebanonلاعبة منتخب لبنان سيلين حيدر
© FALebanon
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أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أن لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات سيلين حيدر، أصيبت بغارة إسرائيلية في بيروت، نقلت على أثرها إلى المستشفى، وخضعت لعملية جراحية عاجلة.
وتعرضت حيدر البالغة من العمر 19 عاما، لإصابة في الرأس أدت لنزيف حاد، ووصفت بـ"الخطيرة"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.
وترقد لاعبة منتخب لبنان ونادي أكاديمية بيروت سيلين حيدر بين الحياة والموت في العناية الفائقة في مستشفى الروم والتي نُقلت إليه أمس عقب إصابتها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشياح.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل للتضامن مع حيدر، من خلال منشورات تمنت الشفاء العاجل وعودة الشابة إلى الملاعب، رغم المعلومات التي تفيد بحراجة حالتها.
ما تنسوا لاعبة منتخب لبنان سيلين حيدر من الدعاء،— .Ghénwa.2.🇱🇧.⭐.🇱🇧. (@GhenwaHaydoura) November 17, 2024
سيلين انصابت بشظية نتيجة غارة للعدو الصهيوني عالشياح‼️ pic.twitter.com/TjbwSyhjG1
سيلين لاعبة شابة تُعد من أبرز المواهب في المنتخب اللبناني لكرة القدم للسيدات.
وكتب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وائل شهيب، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صلواتنا مع (حيدر) بعد هجمات بيروت اليوم.. كوني قوية يا بطلة.. قوتك تلهمنا جميعا".
Our thoughts and prayers are with our ex-Akhaa Ahli Aley and National Team player 🇱🇧, Celine Haidar, after the attacks on Beirut today. Stay strong, champ—your strength inspires us all 🤲🏽#Lebanon_Genocide pic.twitter.com/lJC5O1JbFc— Wael Chehayeb (@ChehayebWael) November 16, 2024
ويستمر القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، على طول الخط الحدودي لقرى وبلدات الجنوب اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى عدد كبير من قرى وبلدات البقاع اللبناني، ما تسبب بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان بشكلٍ يومي، حيث وصلت، إلى نحو 3500 قتيل، و14700مصاب منذ بدء التصعيد، وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.