https://sarabic.ae/20241118/وفاة-ملك-جمال-الأردن-بعد-صراع-مع-السرطان-1094904641.html
وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مع السرطان
وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مع السرطان
سبوتنيك عربي
توفي أيمن العلي، الحاصل على لقب ملك جمال الأردن، صباح اليوم الإثنين، عن عمر 23 عاما بعد صراع مع مرض السرطان. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T11:27+0000
2024-11-18T11:27+0000
2024-11-18T11:27+0000
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وقال موقع "في الفن" إن صانع المحتوى الأردني أيمن العلي كان قد تصدر التريند خلال الأيام الماضية بعد انتشار صورة له مع والدته وهو على فراش المرض بعد تغير ملامحه كثيرا، فيما انهالت دعوات الجمهور له بالشفاء.وأعلن خبر وفاة أيمن العلي ابن عمه، حيث قال "ابن عمي أيمن انتقل إلى رحمة الله، مع السلامة يا حبيب قلبي الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة"، كما نشر ابن عم أيمن العلي آخر صورة لغرفة الراحل بالمستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها وطالب الجميع بالدعاء له.يشار إلى ان أيمن العلي كان يعاني من سرطان المعدة، حيث تم تشخيص حالته بهذا المرض في يناير/ كانون الثاني 2023، وكان يشارك متابعيه برحلته مع العلاج، وفي الأيام الأخيرة كشفت والدته أنه توقف عن تناول العلاج الكيماوي واكتفى بتناول الأدوية المسكنة لتخفيف آلامه فقط.وكان ملك جمال الأردن، شخصية مؤثرة اشتهرت بجاذبيتها وبإطلالاته الأنيقة ومحتواه الملهم الذي تناول جوانب حياته اليومية، وذلك إلى جانب عمله في مجال عرض الأزياء، واعتبر الراحل قدوة للكثيرين بسبب شجاعته وصراحته في مواجهة مرض السرطان.وبدأ رحلة مرض أيمن بشعوره بآلام شديدة في البطن، مما دفعه لإجراء فحوص كشفت عن ورم خبيث، لكن بدلًا من الانعزال، قرر استخدام منصته لنشر الوعي، مشددًا على أهمية الكشف المبكر والاستجابة لأي أعراض صحية غير طبيعية.
https://sarabic.ae/20241111/أبرز-الصور-خلال-مسابقة-ملكة-جمال-الأرض-2024-1094680252.html
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العالم العربي, منوعات, أخبار الأردن
العالم العربي, منوعات, أخبار الأردن
وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مع السرطان
توفي أيمن العلي، الحاصل على لقب ملك جمال الأردن، صباح اليوم الإثنين، عن عمر 23 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
وقال موقع
"في الفن" إن صانع المحتوى الأردني أيمن العلي كان قد تصدر التريند خلال الأيام الماضية بعد انتشار صورة له مع والدته وهو على فراش المرض بعد تغير ملامحه كثيرا، فيما انهالت دعوات الجمهور له بالشفاء.
وأعلن خبر وفاة أيمن العلي ابن عمه، حيث قال "ابن عمي أيمن انتقل إلى رحمة الله، مع السلامة يا حبيب قلبي الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة"، كما نشر ابن عم أيمن العلي آخر صورة لغرفة الراحل بالمستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها وطالب الجميع بالدعاء له.
يشار إلى ان أيمن العلي كان يعاني من سرطان المعدة، حيث تم تشخيص حالته بهذا المرض في يناير/ كانون الثاني 2023، وكان يشارك متابعيه برحلته مع العلاج، وفي الأيام الأخيرة كشفت والدته أنه توقف عن تناول العلاج الكيماوي واكتفى بتناول الأدوية المسكنة لتخفيف آلامه فقط.
وكان ملك جمال الأردن، شخصية مؤثرة اشتهرت بجاذبيتها وبإطلالاته الأنيقة ومحتواه الملهم الذي تناول جوانب حياته اليومية، وذلك إلى جانب عمله في مجال عرض الأزياء، واعتبر الراحل قدوة للكثيرين بسبب شجاعته وصراحته في مواجهة مرض السرطان.
وبدأ رحلة مرض أيمن بشعوره بآلام شديدة في البطن، مما دفعه لإجراء فحوص كشفت عن ورم خبيث، لكن بدلًا من الانعزال، قرر استخدام منصته لنشر الوعي، مشددًا على أهمية الكشف المبكر والاستجابة لأي أعراض صحية غير طبيعية.