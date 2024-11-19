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https://sarabic.ae/20241119/سبوتنيك-تطالب-الـيونسكو-بوقف-تجاهل-انتهاك-حقوق-الصحفيين-الروس-1094946414.html
"سبوتنيك" تطالب الـ"يونسكو" بوقف تجاهل انتهاك حقوق الصحفيين الروس
"سبوتنيك" تطالب الـ"يونسكو" بوقف تجاهل انتهاك حقوق الصحفيين الروس
سبوتنيك عربي
طالبت المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" التي تضم وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الـ"يونسكو" بالتوقف عن التعتيم على وقائع... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T10:07+0000
2024-11-19T10:07+0000
روسيا
اليونسكو
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وأشارت الرسالة إلى أن مسودة تقرير "اليونسكو" حول سلامة الصحفيين لا تشير إلى عدد من الحقائق التي شملت الوفيات والإصابات في صفوف ممثلي وسائل الإعلام الروسية.وأضافت الرسالة بأن الانحياز السياسي لأمانة اليونسكو أصبح واضحًا بالفعل، فقد انضمت المنظمة بالفعل إلى سياسة "إلغاء روسيا" التي بدأها الغرب.كما جاء في الرسالة أن مشروع تقرير اليونسكو لا يتضمن العديد من حالات المضايقات والانتهاكات لحقوق صحفيي مجموعة ”روسيا سيغودنيا“ الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك" العاملة في بلدان الغرب العالمي.للأسف، أكد الوثيقة مرة أخرى أن الأمانة العامة لليونسكو قد نسيت المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة.الخارجية الروسية تعلق على مقتل صحفي روسي نتيجة الضربات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20230722/مقتل-المراسل-العسكري-لوكالة-سبوتنيك-خلال-قصف-أوكراني-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079299222.html
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روسيا, اليونسكو
روسيا, اليونسكو

"سبوتنيك" تطالب الـ"يونسكو" بوقف تجاهل انتهاك حقوق الصحفيين الروس

10:07 GMT 19.11.2024
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو
بناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
طالبت المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" التي تضم وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الـ"يونسكو" بالتوقف عن التعتيم على وقائع انتهاكات حقوق الصحفيين الروس.
وأشارت الرسالة إلى أن مسودة تقرير "اليونسكو" حول سلامة الصحفيين لا تشير إلى عدد من الحقائق التي شملت الوفيات والإصابات في صفوف ممثلي وسائل الإعلام الروسية.

ونوهت الرسالة إلى أنه وعلى وجه الخصوص، لا يوجد أي ذكر لمراسل وكالة "ريا نوفوستي" العسكري روستيسلاف جورافليوف، الذي قتل في 22 يوليو/تموز 2023، نتيجة القصف الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.

مراسل سبوتنيك روستيسلاف جورافليوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
22 يوليو 2023, 11:29 GMT
وأضافت الرسالة بأن الانحياز السياسي لأمانة اليونسكو أصبح واضحًا بالفعل، فقد انضمت المنظمة بالفعل إلى سياسة "إلغاء روسيا" التي بدأها الغرب.
كما جاء في الرسالة أن مشروع تقرير اليونسكو لا يتضمن العديد من حالات المضايقات والانتهاكات لحقوق صحفيي مجموعة ”روسيا سيغودنيا“ الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك" العاملة في بلدان الغرب العالمي.

للأسف، أكد الوثيقة مرة أخرى أن الأمانة العامة لليونسكو قد نسيت المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة.
الخارجية الروسية تعلق على مقتل صحفي روسي نتيجة الضربات الأوكرانية
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