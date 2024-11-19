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سفير طهران بموسكو: إبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع روسيا بات قريبا ونرتب لزيارة بزشكيان
سفير طهران بموسكو: إبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع روسيا بات قريبا ونرتب لزيارة بزشكيان
سبوتنيك عربي
أكد سفير إيران لدى موسكو، كاظم جلالي، أنه "لا يوجد أي مشاكل بشأن عملية المفاوضات لإبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا". 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T03:30+0000
2024-11-19T05:15+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
تعاون استراتيجي
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طهران - سبوتنيك. وقال جلالي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا توجد مشاكل لعدم التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، حتى الآن. كانت الاتفاقية جاهزة للتوقيع في نهاية ولاية الحكومة السابقة، لكن تم تأجيلها بسبب استشهاد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وتغيير الحكومة الإيرانية، حيث تولى الرئيس (مسعود) بزشكيان، مهامه رئيسا للبلاد".وتابع السفير الإيراني: "نعمل مع الجانب الروسي، للتوصل إلى توقيت مناسب لزيارة الرئيس بزشكيان، إلى موسكو، حيث من المقرر أن يقوم بزشكيان، بزيارة موسكو لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".ولفت جلالي إلى أنه "لم يتم تحديد موعد دقيق لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى روسيا، لتوقيع الاتفاقية الشاملة بين البلدين، حتى الآن".وقال جلالي في تصريحات، ردًا على سؤال حول احتمال تأثر العلاقات الروسية - الإيرانية بالمفاوضات التي قد تبدأ بين طهران والغرب، قائلا:وأكد بالقول إنه "لا يوجد أي عامل خارجي يستطيع أن يؤثر على توسيع علاقات إيران مع روسيا".
https://sarabic.ae/20240917/بزشكيان-العلاقات-الإيرانية-الروسية-ستتطور-بشكل-دائم-ومستمر-1092841106.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران, تعاون استراتيجي
روسيا, إيران, أخبار إيران, تعاون استراتيجي

سفير طهران بموسكو: إبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع روسيا بات قريبا ونرتب لزيارة بزشكيان

03:30 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 05:15 GMT 19.11.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان
الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . POOL
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أكد سفير إيران لدى موسكو، كاظم جلالي، أنه "لا يوجد أي مشاكل بشأن عملية المفاوضات لإبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا".
طهران - سبوتنيك. وقال جلالي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا توجد مشاكل لعدم التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، حتى الآن. كانت الاتفاقية جاهزة للتوقيع في نهاية ولاية الحكومة السابقة، لكن تم تأجيلها بسبب استشهاد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وتغيير الحكومة الإيرانية، حيث تولى الرئيس (مسعود) بزشكيان، مهامه رئيسا للبلاد".
وأضاف: "الحكومة الجديدة الآن تعمل بجدية لإتمام الاتفاقيات المقررة السابقة، ونحن نسير على الطريق نفسه لاستكمال عملية توقيع الاتفاقية".
وتابع السفير الإيراني: "نعمل مع الجانب الروسي، للتوصل إلى توقيت مناسب لزيارة الرئيس بزشكيان، إلى موسكو، حيث من المقرر أن يقوم بزشكيان، بزيارة موسكو لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
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ولفت جلالي إلى أنه "لم يتم تحديد موعد دقيق لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى روسيا، لتوقيع الاتفاقية الشاملة بين البلدين، حتى الآن".
وقال جلالي في تصريحات، ردًا على سؤال حول احتمال تأثر العلاقات الروسية - الإيرانية بالمفاوضات التي قد تبدأ بين طهران والغرب، قائلا:

روسيا وإيران دولتان جارتان وقد وجدتا طريقهما للعمل معًا، علاوة على عنصر الجوار الذي يربطنا. لدينا توجهات مشتركة، ولذلك نحن نتعاون الآن.

وأكد بالقول إنه "لا يوجد أي عامل خارجي يستطيع أن يؤثر على توسيع علاقات إيران مع روسيا".
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