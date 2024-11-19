نائب إيراني يؤكد ضرورة تغيير العقيدة النووية لبلاده لردع أمريكا وإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241119/نائب-إيراني-يؤكد-ضرورة-تغيير-العقيدة-النووية-لبلاده-لردع-أمريكا-وإسرائيل-1094953300.html
نائب إيراني يؤكد ضرورة تغيير العقيدة النووية لبلاده لردع أمريكا وإسرائيل
نائب إيراني يؤكد ضرورة تغيير العقيدة النووية لبلاده لردع أمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
قال البرلماني الإيراني محمود نبويان، إن القرآن الكريم يؤكد على مبدأ الدفاع عن المظلومين في العالم، وخاصة في لبنان وفلسطين، مشيرًا إلى أن ذلك يفرض على إيران... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T11:24+0000
2024-11-19T11:24+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094953526_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_6a13aafe7994eb9cb72c7a2760275f28.jpg
جاء ذلك في تصريحات أوردها موقع "ديده بان إيران"، اليوم الثلاثاء، أشار فيها إلى أن العالم يشهد وضعا حرجا في الوضع الحالي وكذلك المنطقة، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في التعامل مع تلك الأوضاع حتى يمكن تحقيق النجاح.ووصف نبويان ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بـ"الشر المطلق"، مشيرا إلى أنها قتلت نحو 50 ألف مدني من النساء والشيوخ والأطفال في قطاع غزة.وأردف: "ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تقدم مساعدات سياسية ومالية وشحنات أسلحة إلى إسرائيل، فلن يتحقق السلام في المنطقة".وشدد البرلماني الإيراني على ضرورة امتلاك المقاومة للقوة العسكرية التي تمكنها من مواصلة القتال باعتباره الطريق الوحيد للمقاومة.وأردف: "القرآن أمرنا أن نزيد قوتنا بقدر ما نستطيع حتى نردع الأعداء بالقوة"، مضيفا: "تغيير العقيدة النووية بات بديهيا في ظل هذه الأوضاع الخاصة".وعن العلاقة بين طهران وواشنطن بعد نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال البرلماني الإيراني إنه لا فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين في نظر من وصفهم بـ"الشعوب المضطهدة" في المنطقة، مؤكدا أن موقف الشعب الإيراني لا يتغير.عقيدة إيران النوويةأكدت إيران في أكثر من مناسبة أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن أهداف إيران وبرنامجها النووي سلمية تماما".في 2022، أكد وزير الخارجية الإيراني السابق حسين أمير عبد اللهيان أنه لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة کونها تتعارض مع سياساتها ومعتقداتها.والعام الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران أوفت بجميع التزاماتها، وأن هذا الأمر أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرات عديدة.وفي مايو/ أيار الماضي، أكد كنعاني أنه لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود تلك الأسلحة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".لكن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب مجموعة من النواب الإيرانيين في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إصدار الإذن وتوفير التسهيلات لتصنيع الأسلحة النووية.وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا صباغيان بافقي، إن ذلك ردًا على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن استهداف المنشآت النووية والنفط ومصافي التكرير الإيرانية، مضيفًا: "من الضروري خلق إمكانية صنع الأسلحة النووية من أجل خلق قوة الردع وضمان الأمن القومي".ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20220807/وزير-الخارجية-الإيراني-لغوتيريش-لا-مكان-للأسلحة-النووية-في-عقيدة-طهران-الإسلامية-1066115978.html
https://sarabic.ae/20241011/نائب-إيراني-يعلن-مفاجأة-بشأن-إنتاج-السلاح-النووي-في-بلاده-1093659958.html
https://sarabic.ae/20240513/طهران-تؤكد-تمسكها-بعقيدتها-النووية-وتعارض-استخدام-الأسلحة-الذرية-1088805471.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094953526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_198a9ce22afce919e64711d7b8153488.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب إيراني يؤكد ضرورة تغيير العقيدة النووية لبلاده لردع أمريكا وإسرائيل

11:24 GMT 19.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorمفاعل بوشهر النووي الإيراني
مفاعل بوشهر النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
قال البرلماني الإيراني محمود نبويان، إن القرآن الكريم يؤكد على مبدأ الدفاع عن المظلومين في العالم، وخاصة في لبنان وفلسطين، مشيرًا إلى أن ذلك يفرض على إيران تغيير عقيدتها النووية وتصنيع السلاح النووي.
جاء ذلك في تصريحات أوردها موقع "ديده بان إيران"، اليوم الثلاثاء، أشار فيها إلى أن العالم يشهد وضعا حرجا في الوضع الحالي وكذلك المنطقة، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في التعامل مع تلك الأوضاع حتى يمكن تحقيق النجاح.
ووصف نبويان ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بـ"الشر المطلق"، مشيرا إلى أنها قتلت نحو 50 ألف مدني من النساء والشيوخ والأطفال في قطاع غزة.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
وزير الخارجية الإيراني لغوتيريش: لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة طهران الإسلامية
7 أغسطس 2022, 15:15 GMT
وأردف: "ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تقدم مساعدات سياسية ومالية وشحنات أسلحة إلى إسرائيل، فلن يتحقق السلام في المنطقة".
وشدد البرلماني الإيراني على ضرورة امتلاك المقاومة للقوة العسكرية التي تمكنها من مواصلة القتال باعتباره الطريق الوحيد للمقاومة.

وقال محمود نبويان: "يجب على أعداء الشعب الإيراني أن يعلموا أن أمن إيران العظيمة هو خط أحمر بالنسبة لها، وأن طهران ستستخدم أي وسيلة أو سلاح من شأنه أن يردع أعداءها".

وأردف: "القرآن أمرنا أن نزيد قوتنا بقدر ما نستطيع حتى نردع الأعداء بالقوة"، مضيفا: "تغيير العقيدة النووية بات بديهيا في ظل هذه الأوضاع الخاصة".
وعن العلاقة بين طهران وواشنطن بعد نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال البرلماني الإيراني إنه لا فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين في نظر من وصفهم بـ"الشعوب المضطهدة" في المنطقة، مؤكدا أن موقف الشعب الإيراني لا يتغير.

عقيدة إيران النووية

أكدت إيران في أكثر من مناسبة أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن أهداف إيران وبرنامجها النووي سلمية تماما".
في 2022، أكد وزير الخارجية الإيراني السابق حسين أمير عبد اللهيان أنه لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة کونها تتعارض مع سياساتها ومعتقداتها.
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
نائب إيراني يعلن مفاجأة بشأن "إنتاج السلاح النووي" في بلاده
11 أكتوبر, 16:21 GMT
والعام الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران أوفت بجميع التزاماتها، وأن هذا الأمر أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرات عديدة.
وفي مايو/ أيار الماضي، أكد كنعاني أنه لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود تلك الأسلحة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب مجموعة من النواب الإيرانيين في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إصدار الإذن وتوفير التسهيلات لتصنيع الأسلحة النووية.
وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني محمد رضا صباغيان بافقي، إن ذلك ردًا على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن استهداف المنشآت النووية والنفط ومصافي التكرير الإيرانية، مضيفًا: "من الضروري خلق إمكانية صنع الأسلحة النووية من أجل خلق قوة الردع وضمان الأمن القومي".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
طهران تؤكد تمسكها بعقيدتها النووية وتعارض استخدام الأسلحة الذرية
13 مايو, 17:28 GMT
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала